2019-01-22T14:07:02Z
49’تصويبة قوية عن طريق هوانج يوي جو من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل وإلى ركلة مرمى
2019-01-22T14:02:53Z
48’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق لي يونج وصلت سهلة إلى الحارس سيد إبراهيم
2019-01-22T14:02:27Z
47’الكرة بحوزة لاعبي المنتخب البحريني في منتصف الميدان وبداية قوية بحثًا عن هدف التعديل
2019-01-22T14:02:21Z
46’بداية الشوط الثاني
2019-01-22T13:47:16Z
45+1’نهاية الشوط الأول
2019-01-22T13:44:57Z
45’خطأ لصالح هوانج يوي بعد تدخل من حامد محمود في منتصف الميدان
هوانج هي تشان يفتتح التسجيل للمنتخب الكوري
2019-01-22T13:43:46Z
بتصويبة من داخل المنطقة44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لي يونج إلى داخل المنطقة قابلها هوانج هي تشان بتصويبة قوية سكنت الشباك
2019-01-22T13:43:06Z
43’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كميل الأسود إلى داخل المنطقة سددها محمد الرميحي قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-22T13:41:57Z
42’استئناف المباراة الآن
2019-01-22T13:39:47Z
41’سقوط اللاعب كيم يونج بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-22T13:39:20Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-22T13:37:34Z
39’هونج تشول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البحريني
2019-01-22T13:34:51Z
38’على مادان أرسل بينية في اتجاه المنطلق على حدود المنطقة محمد الرميحي أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:34:01Z
37’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق هونج تشول إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:32:49Z
36’هوانج هي تشان انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:32:21Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-22T13:31:19Z
34’تمريرة بينية عن طريق جمال راشد إلى داخل المنطقة في اتجاه محمد الرميحي أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-22T13:30:03Z
33’كرة عرضية من الجاب الأيسر عن طريق محمد جاسم إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:28:52Z
32’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لي يونج إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:27:54Z
31’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب البحريني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-22T13:27:35Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبلي قائم بين الفريقين
2019-01-22T13:25:54Z
29’كرة ثابتة نفذها جونج وويونجح قوية على المرمى اصطدمت بالحائط البشري وتحولت خارج المنطقة
بطاقة صفراء
2019-01-22T13:25:07Z
28’خطأ لصالح سون هيونج مين بعد تدخل من علي مادان من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة وبطاقة صفراء
2019-01-22T13:24:30Z
27’امتلاك للكرة من لاعبي المنتخب الكوري بحثًا عن ادراك هدف التقدم
2019-01-22T13:23:59Z
26’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لي يونج إلى داخل المنطقة سددها سون هيونج قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:21:59Z
25’خطأ لصالح هوانج هي تشان بعد تدخل من علي مادان في منصتف الميدان
2019-01-22T13:20:58Z
24’تصويبة عن طريق محمد الرميحي من خارج المنطقة مرت بعيدة وعالية وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-22T13:19:31Z
23’لي يونج الظهير الأيمن انطلق ثم حول كرة عرضية إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي المنتخب الكوري ووصلت سهلة إلى الحارس سيد إبراهيم
2019-01-22T13:18:13Z
22’تمريرة بينية عن طريق كميل الأسود في اتجاه محمد الرميحى المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:17:38Z
21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيد حسن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كيم سيونج جيو
2019-01-22T13:17:31Z
20’استئناف المباراة الآن
2019-01-22T13:17:22Z
19’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب
2019-01-22T13:16:57Z
18’سقوط اللاعب محمد الرميحي بداعي الإصابة
2019-01-22T13:16:03Z
17’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب البحرين
2019-01-22T13:14:41Z
16’تمريرة بينية عن طريق لي شونج في اتجاه سون هيونج مين المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-22T13:14:20Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلب مسيطر على الأجواء
2019-01-22T13:13:41Z
14’علي مادان أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-22T13:13:07Z
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هوانج يو أبعدت من وليد الحيام إلى ركنية
2019-01-22T13:11:55Z
12’سون هيونج سدد كرة من خاجر المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية
2019-01-22T13:11:28Z
11’محمد الرميحي انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:10:15Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-22T13:09:48Z
8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات
2019-01-22T13:07:34Z
7’هوانج يوي جو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-22T13:06:11Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيد حسن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-22T13:05:36Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المبارااة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-22T13:05:07Z
4’أول تصويبة قوية عن طريق محمد مرهون من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى
2019-01-22T13:04:23Z
3’الكرة بحوزة لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان وبداية هادئة
2019-01-22T13:03:56Z
2’منتخب البحرين بالزي الأبيض على اليمين والمنتخب الكوري بالزي الأحمر على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-22T13:03:10Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⚽️ صافرة البداية ⚽️ أول لقاء إقصائي يجمع كوريا الجنوبية مع البحرين على مستوى البطولة الآسيوية..— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 22, 2019
المواجهة الآن على MAX HD1 وMAX HD2 📺#beINAFC pic.twitter.com/mcF58a4MSp
إليكم تشكيل البحرين لمباراة اليوم
2019-01-22T12:50:03Z
يبدأ المدرب ميروسلاف سوكوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منسيد إبراهيم / وليد الحيام /حامد محمود / سيد ضياء / عبد الوهاب الصافي / محمد جاسم / علي مادان / كميل الأسود / سيد حسن / جمال راشد / محمد الرميحي
إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم
2019-01-22T12:48:19Z
يبدأ المدرب باولو بيتو بطريقة 4/3/3كيم سيونج جيو / لي يونج / هونج تشول / كيم مين وو / كيم يونج جون / جونج وويونج / هوانج إن بيوم / لي شونج يونج / سون هيونج مين / هوانج هي تشان / هوانج يوي جو
2019-01-22T12:20:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والبحرين على ملعب الشارقة، في دور الـ16 من كأس زايد، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.