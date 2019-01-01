ليوناردو بونوتشي يفتتح التسجيل لفريق اليوفنتوس
ليوناردو بونوتشي22’ الهدف جاء بعد ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من بيرنارديسكي لداخل المنطقة يرتقي لها ليوناردو بونوتشي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
22' - GOOOOOOL! JUVE IN VANTAGGIO! Stacco perfetto di testa di @bonucci_leo19 su cross da sinistra e rete!#CagliariJuve— JuventusFC (@juventusfc) ٢ أبريل ٢٠١٩
0️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/m8cqUK6Nog
Un'altra partita da vincere, tutti insieme, #FinoAllaFine ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) ٢ أبريل ٢٠١٩
Buon #CagliariJuve, Bianconeri! #ForzaJuve 💪💪 pic.twitter.com/ZzLKKCHfOH
التشكيل الرسمي لليوفنتوس
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
فويتشيك تشيزني / خوسيه مارتن كاسيريس / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيلو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / أليكس ساندرو / فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين
#CagliariJuve, così in campo i bianconeri ⚫️⚪️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/HD7lTWl6Ay— JuventusFC (@juventusfc) ٢ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / كارلو بنسوليو / جواو كانسيلو / دانيلي روجاني / رودريجو بينتانكور / ستيفين مافيديدي / هاتس نيكولوسي كافيالي / جريجوريس كاستالوس
التشكيل الرسمي لفريق كالياري
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسو كراتيو / داريو سيرنا / لوكا تشيبيتلي / فابيو بيساكاني / تشارالا مبوس ليكوجيانيس / باولو فاراجو / لوكا تشيجاريني / أرتور بونيتا / جواو بيدرو / نيكولو باريلا / ليوناردو بافوليتي /
Così in campo 👊🏼📋#CagliariJuve #forzaCasteddu pic.twitter.com/wuhphNFwhx— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) ٢ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / كبريل ديسبودوف / سيموني أريستا / ألبيرتو سيري / لوكا بيليجريني / سيموني بادوين / رافائيل / فيليب براداريتش / كريستيان أوليفا / سيريل ثيرو / فالتر بيرسا / أليساندرو ديولا / فيليبو روماجنا
يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق كييفو وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية مقابل لاشيء، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلف جنوى صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 12 هزيمة.
حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق إمبولي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور29 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 25 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.