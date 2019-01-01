يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق كييفو وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية مقابل لاشيء، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلف جنوى صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 12 هزيمة.