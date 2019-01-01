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كالياري × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كالياري ويوفنتوس، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي 2018-2019

محدث
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Getty Images

2019-04-02T19:32:11Z

32’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ليكوجيانيس لداخل المنطقة لكن ابعدها جورجيو كيلليني من منطقة الخطورة 

2019-04-02T19:30:55Z

30’ نصف ساعة مرت من عمر المباراة والتقدم لليوفنتوس بهدف مقابل لاشئ

2019-04-02T19:30:15Z

29’ تمريرة طولية فى إتجاه ليوناردو بافوليتي على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-02T19:28:47Z

28’ تمريرة طولية من باولو فاراجو فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة نيكولو باريلا لكنها أقرب إلى الحارس تشيزني 

2019-04-02T19:28:03Z

27’ عرضية حطيررررة من إيمري تشان من الجهة اليمنى يرتقي لها مويس كين برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-02T19:27:33Z

26’ محاولة المرور من نيكولو باريلا من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-02T19:26:25Z

25’ تحضير وتمريرات عديدة بين أقدام لاعبي كالياري فى منتصف الميدان 

2019-04-02T19:25:42Z

24’ محاولات من لاعبي كالياري للبحث عن هدف التعادل 

2019-04-02T19:24:06Z

23’ إنطلاقة من دي تشيلو من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى كاسيريس الذي حاول إرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

ليوناردو بونوتشي يفتتح التسجيل لفريق اليوفنتوس

2019-04-02T19:23:04Z

ليوناردو بونوتشي

22’ الهدف جاء بعد ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من بيرنارديسكي لداخل المنطقة يرتقي لها ليوناردو بونوتشي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-02T19:22:22Z

21’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول لليوفنتوس عن طريق ليوناردو بونوتشي 

2019-04-02T19:21:54Z

20’ تحضير من لاعبي اليوفنتوس فى المنطقة الدفاعية لمحاولة بناء هجمة منظمة لكن دون خطورة 

2019-04-02T19:19:36Z

19’ تمريرة من أليكس ساندرو على حدود المنطقة إلى مويس كين الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها من اامامه

2019-04-02T19:18:12Z

17’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي اليوفنتوس 

2019-04-02T19:16:52Z

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي كالياري لمحاولة بناء هجمة منظمة لكن دون خطورة على المرمي 

2019-04-02T19:15:26Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-02T19:14:13Z

14’ تمريرة طولية من ميراليم بيانيتش على الجهة اليمنى فى إتجاه دي تشيليو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-02T19:13:21Z

13’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح اليوفنتوس بعد تدخل قوي من لوكا سيبيتيلي على بلايس ماتويدي 

2019-04-02T19:12:22Z

12’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق جواو بيدرو لكن ابعدها خوسيه مارتن كاسيريس إلى رمية تماس

2019-04-02T19:11:38Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-02T19:10:36Z

10’ خطا لصالح بيرنارديسكي من الجهة اليمنى نفذها ميراليم بيانيتش بعرضية لاخل المنطقة تلقاها كاسيريس بتسديدة لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-04-02T19:10:02Z

9’ سيطرة من لاعبي اليوفنتوس على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات كالياري 

2019-04-02T19:09:16Z

8’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو تلقاها إيمري تشان برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-02T19:08:40Z

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أليكس ساندرو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-02T19:08:29Z

7’ خطأ لصالح اليوفنتوس من يسار المنطقة بعد تدخل قوي من باولو فاراجو على أليكس ساندرو 

2019-04-02T19:06:28Z

6’ إنطلاقة من أليكس ساندرو من الجهة اليسري لكن تدخل قوي من باولو فاراجو ليحتسب الحكم خطأ فى منتصف الميدان من الجهة اليسري 

2019-04-02T19:04:57Z

4’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي اليوفنتوس 

2019-04-02T19:02:50Z

3’ خطأ لصالح اليوفنتوس من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التشكيل الرسمي لليوفنتوس

2019-04-02T18:40:00Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

فويتشيك تشيزني / خوسيه مارتن كاسيريس / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيلو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / أليكس ساندرو / فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين 

البدلاء / كارلو بنسوليو / جواو كانسيلو / دانيلي روجاني / رودريجو بينتانكور / ستيفين مافيديدي / هاتس نيكولوسي كافيالي / جريجوريس كاستالوس 

التشكيل الرسمي لفريق كالياري

2019-04-02T18:36:41Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسو كراتيو / داريو سيرنا / لوكا تشيبيتلي / فابيو بيساكاني / تشارالا مبوس ليكوجيانيس / باولو فاراجو / لوكا تشيجاريني / أرتور بونيتا / جواو بيدرو / نيكولو باريلا / ليوناردو بافوليتي / 

البدلاء / كبريل ديسبودوف / سيموني أريستا / ألبيرتو سيري / لوكا بيليجريني / سيموني بادوين / رافائيل / فيليب براداريتش / كريستيان أوليفا / سيريل ثيرو / فالتر بيرسا / أليساندرو ديولا / فيليبو روماجنا

2019-04-01T19:50:20Z

يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق كييفو وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية مقابل لاشيء، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلف جنوى صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 12 هزيمة.

2019-04-01T19:50:07Z

حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق إمبولي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور29 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 25 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-04-01T19:49:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق كالياري نظيره يوفنتوس، على ملعب “سردينيا آرينا” في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.