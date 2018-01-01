90+4’نهاية المباراة
🏁 نهاية المباراة! 👏— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
كاشيما أنتلرز 1-3 ريال مدريد
⚽⚽⚽ (د.44 د.53 د.55) @GarethBale11
⚫ د.78 Doi#Emirates | #كأس_العالم_للاندية | #RMCWC pic.twitter.com/kgyNrbxTo0
تبديل في صفوف كاشيما
هدف صحيح لفريق كاشيما
شوما دوي يحرز الهدف الأول لكاشيما
بتصويبة من داخل المنطقة
81’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من داخل المنطقة عن طريق شوما دوي سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا بنجاح
19 Dec vs Real Madrid #antlers #kashima #ClubWC #realmadrid— Kashima Antlers (@atlrs_english) December 19, 2018
78th min, scored by Doi! 1-3! pic.twitter.com/X1QgAF2TD0
تبديل ثالث في صفوف ريال مدريد
تبديل ثاني في صفوف ريال مدريد
69’خروج لوكاس فاسكيز ودخول إيسكو بدلًا منه
#RMCWC— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
🔁 د.68 خروج @Lucasvazquez91 ونزول @isco_alarcon
كاشيما أنتلرز 0-3 ريال مدريد#هلا_مدريد | #كأس_العالم_للاندية pic.twitter.com/3tF5mXGxQv
تبديل أول في صفوف ريال مدريد
62’خروج جاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو بدلًا منه
#RMCWC— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
🔁 د.60 خروج @GarethBale11 ونزول @marcoasensio10
كاشيما أنتلرز 0-3 ريال مدريد#هلا_مدريد | #كأس_العالم_للاندية pic.twitter.com/HmCbSZ0MqP
جاريث بيل يسجل الثالث لريال مدريد
بعد أقل من دقيقة من تسجيله الهدف الثاني
57’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق مارسبو من على حدود المنطقة في اتجاه جاريث بيل المنطلق داخل المنطقة الذي استلم الكرة وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى صعبة على الاحرس سون تاي
⚽ د.55 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @GarethBale11!!! 🎩— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
كاشيما أنتلرز 0-3 ريال مدريد#FIFA19 #هلا_مدريد | #كأس_العالم_للاندية pic.twitter.com/1I47YBcG4k
جاريث بيل يعود من جديد ويسجل الثاني
بعد خطأ كبير من مدافع كاشيما
56’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة من شوتو ياماموتو من إلى حارسه لم تصل وافتكها جاريث بيل ثم راوغ الحارس وسدد كرة بيمناه في الشباك بسهولة
⚽ د.53 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @GarethBale11!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
كاشيما أنتلرز 0-2 ريال مدريد#FIFA19 #هلا_مدريد | #كأس_العالم_للاندية pic.twitter.com/TughOmjj4k
بطاقة صفراء
45+2’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
كاشيما أنتلرز 0-1 ريال مدريد
⚽ د.44 @GarethBale11#هلا_مدريد | #RMCWC pic.twitter.com/otoHotuIhL
جاريث بيل يفتتح التسجيل لريال مدريد
بعد تمريرة رائعة من مارسيلو
44’الهدف جاء بعد تمريرة رائعة عن طريق مارسيلو من على حدود المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جاريث بيل الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح
⚽ د.44 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @GarethBale11!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
كاشيما أنتلرز 0-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMCWC pic.twitter.com/SevC7cqdQ2
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
🦌 كاشيما أنتلرز 🆚 ريال مدريد 👑#هلا_مدريد | #RMCWC pic.twitter.com/slnCZhRCVz
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبوه كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توين كروس / ماركسو يورنتي / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / جاريث بيل
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @atlrs_english!#هلا_مدريد | #RMCWC pic.twitter.com/OSfe5Z1sBH— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 19, 2018
إليكم تشكيل كاشيما أنتلرز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جو أويوا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
سون تاي وون / دايجو نيشي / سيونج هيون جونج / جين شوجي / شوتو ياماموتو / ياسوشي إيندو / ريتوا ناجاكي / ليو سيلفا / هيروكي أبي / شوما دوي / سيرجينيو
【12/19 クラブW杯準決勝】#antlers #ClubWC— 鹿島アントラーズ 公式 (@atlrs_official) December 19, 2018
GK
クォンスンテ
DF
西大伍 チョンスンヒョン 昌子源 山本脩斗
MF
永木亮太 レオシルバ 遠藤康 安部裕葵
FW
土居聖真 セルジーニョ
試合速報は、アントラーズモバイル・テキストライブで！：https://t.co/AmNpoPW73i pic.twitter.com/4C29DogAPz