سولشار يُعيد بوجبا للتشكيل الأساسي بعد تهميش مورينيو له

يبدأ المدرب أولي جونار سولشار بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، فيل جونز ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، نيمانيا ماتيتش ، بول بوجبا / جيسي لينجارد ، ماركوس راشفورد ، آنتوني مارسيال).

بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، خوان ماتا ، أندرياس بيريرا ، فريد ، مروان فيلايني).