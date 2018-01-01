الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق هيريرا
هيريرا يضاعف النتيجة لليونايتدبوجبا تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لهيريرا الذي روضها أمام منطقة الجزاء على اليمين قليلاً، ثم أرسل تصويبة اضطدمت بكونينجهام ثم عبرت الكرة للشباك من على يسار إثيريدج.
GOOOOAAAAAAALLLLLLLLLL!!! ANDER HERRREEEERRRRRRRRAAAAAAAAAA! #MUFC pic.twitter.com/H1FpJyzUZj— Manchester United (@ManUtd) December 22, 2018
الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد
راشفورد يتقدم مبكراً لمانشستر يونايتدخطأ لمانشستر يونايتد من أمام منطقة الجزاء على اليسار قليلاً، نفذه راشفورد بتسديدة أرضية عبرت إلى الشباك من على يسار إثيردج
GOOAAAAALLLLLLLLLLLLLL! THAT MAN RASHFORD!!!!! #MUFC pic.twitter.com/wDq1AOwj5g— Manchester United (@ManUtd) December 22, 2018
تشكيل مانشستر يونايتد
سولشار يُعيد بوجبا للتشكيل الأساسي بعد تهميش مورينيو له
يبدأ المدرب أولي جونار سولشار بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، فيل جونز ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، نيمانيا ماتيتش ، بول بوجبا / جيسي لينجارد ، ماركوس راشفورد ، آنتوني مارسيال).
تشكيلة #يونايتد دي خيا، يونغ، ليندلوف، جونز، شاو، هيريرا، ماتيتش، بوغبا، لينجارد، راشفورد، مارسيال. pic.twitter.com/dqv1XLBnTp— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 22, 2018
بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، خوان ماتا ، أندرياس بيريرا ، فريد ، مروان فيلايني).
تشكيل كارديف سيتي
الفريق الويلزي بتشكيل متحفظ في مواجهة الشياطين الحُمر
يبدأ المدرب نيل وارنوك بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (نيل إثيريدج / برونو مانجا ، شون موريسون ، سول بامبا ، جريج كونينجهام / آرون جونارسون / دافيد جونيور هويليت ، فيكتور كاماراسا ، هاري آرتر ، جوش مورفي / كالوم باترسون).
#CARMUN | #CardiffCity team news!— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) December 22, 2018
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بدلاء الطيور الزرقاء: (أليكس سميثيس ، لي بيلتير ، جو رولز ، بوبي ريد ، كاديم هاريس ، كينيث زوهوري ، ناثانيل مينيدز-لاينج).
يستضيف اللقاء استاد كارديف سيتي، والصافرة للحكم مايكل أوليفر.
لا يعيش كارديف سيتي أفضل أوقاته حتى الآن، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة وبفارق نقطيتن عن ساوثامبتون وبيرنلي أصحاب المركزين السابع عشر والثامن عشر، وبعد أن خاض 17 مباراة في البريميرليج استطاع أن يحقق الفوز في أربع مناسبات، وتعادل في مبارتين، وخسر في 11 لقاء.
يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة قاسية على يد الريدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من البريميرليج، أقيل على إثرها البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعدما قدموا نتائج سيئة في الفترة الآخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق 5 تعادلات وخسر مثلهم، وفاز في 7 مواجهات فقط.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة كارديف سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.