صعد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.