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كارديف سيتي × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كارديف سيتي وليفربول، وذلك في إطارمنافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty

2019-04-21T16:07:08Z

49’ محاولات من لاعبي ليفربول للإختراق من العمق لكن تمركز جيد من مدافعي كارديف سيتي 

2019-04-21T16:05:47Z

47’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ناثانييل مينديز تلقاها شون موريسون من على القائم الثاني برأسية خطيرة للغاية لكنها مرت على حافة القائم الاعلي

2019-04-21T15:47:18Z

45+2’ تنفيذ الخطأ من أليكساندر أرنولد بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-04-21T15:46:46Z

45+1’ خطأ من مكان خطير للغاية للريدز من على حافة منطقة جزاء كارديف سيتي 

2019-04-21T15:45:40Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-04-21T15:44:40Z

45’ مرتدة خطيرة لليفر وإنطلاقة من محمد صلاح الذي مررها إلى هندرسون ليمررها لداخل يسار المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-21T15:43:43Z

44’ عرضية خطيرة لداخل المنطقة لفريق كارديف سيتي ابعدها ألأيسون لترتد امام فيكتور كاماراسا الذي سددها لكنها تفتقد الدقة وتصل إلى عمر نياسي الذي سددها تسديدة قوية لكن ابعدها أليسون ببراعة 

2019-04-21T15:43:00Z

43’ إنطلاقة من ناثانيل مينديز من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-21T15:42:22Z

42’ تمريرة من نابي كيتا فى إتجاه محمد صلاح لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-04-21T15:40:49Z

41’ تنفيذ الركنية من الكيساندر ارنولد لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو برأسية سهلة بين أحضان الحارس إثريدج 

2019-04-21T15:40:12Z

39’ تمريرة من أندر روبيرتسون لداخل المنطقة فى إتجاه نابي كيتا لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-21T15:38:53Z

38’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى تلقاها صلاح وحاول الإنطلاق بسرعته  لكنها مرت إلى رمية تماس

2019-04-21T15:37:42Z

37’ تمريرة خطيرة من جويل ماتيب فى إتجاه السنغالي ساديو مانيه داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-21T15:35:48Z

36’ مرتدة سريعة للريدز وتمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح الذي حاول المرور من مدافعي كارديف سيتي لكنه فشل ويستخلصها الدفاع بنجاح

2019-04-21T15:34:42Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح دفاعات كارديف سيتي 

أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للريدز

2019-04-21T15:34:05Z

34’ تمريرة رائعة من هندرسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح وإستلمها بشكل رائع وسددها لكن ابعدها الحارس إثريدج ببراعة إلى ركنية 

2019-04-21T15:33:12Z

33’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول 

2019-04-21T15:32:14Z

32’ توقف اللقاء لسقوط عمر نياسي  ودخول الطاقم الطبي لفريق كارديق سيتي 

2019-04-21T15:30:28Z

31’ عرضية من أليكساندر ارنولد من الجهة اليمنى على القائم القريب تلقاها ساديو مانيه بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-21T15:29:41Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-21T15:28:02Z

28’ تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى محمد صلاح الذي حاول تسديد الكرة لكنه مررها إلى روبيرتو فيرمينو الذي حاول تمريرها له مرة أخرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس نيل إثريدج

2019-04-21T15:26:36Z

27’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول لمحاولة خطف هدف التقدم 

2019-04-21T15:25:56Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ساديو مانيه لكن ابعدها جوي بينيت من امام محمد صلاح 

2019-04-21T15:24:28Z

25’ إنطلاقة خطيرة للغاية من ناثانييل مينديز من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-21T15:23:31Z

23’ تمريرة فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكن استخلصها من امامه إيكول مانجا 

ياربااااااه،،، ماذا أهدرت يافيرمينو؟

2019-04-21T15:22:42Z

22’ تمريرة خطيرة من ساديو مانيه تضع البرازيلي منفردا بالمرمي لكنه سددها تسديدة بباطن القدم مرت اعلى المرمي 

2019-04-21T15:21:49Z

21’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات كارديف سيتي 

2019-04-21T15:19:48Z

19’ محاولة الإختراق من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-04-21T15:19:27Z

18’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-04-21T15:17:53Z

17’ عرضية من هندرسون من على حدود المنطقة لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام روبيرتو فيرمينو الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-21T15:14:49Z

15’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أرون جونارسون ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها  جونيور هولييت وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-21T15:13:47Z

14’ تمريرة من ناثانيل مينديز فى إتجاه جوي بينيت لداخل يسار المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-21T15:12:39Z

13’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق ساديو مانيه لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-21T15:12:08Z

12’ تمريرة من نابي كيتا لداخل المنطقة فى إتجاه ساديو مامنيه لكن استخلصها من امامه شون موريسون 

2019-04-21T15:11:23Z

11’ إنطلاقة من جوري راليس من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها من امامه فيرجيل فان ديك 

2019-04-21T15:09:06Z

8’ استحواذ شبه كامل وسيطرة على الكرة بين أقدام لاعبي اللريدز فى منتصف الميدان 

2019-04-21T15:07:43Z

7’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري اندري روبيرتسون لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-21T15:05:49Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-21T15:05:13Z

5’ عرضية من جوردان خندرسون من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-21T15:04:52Z

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول على حدود منطقة جزاء كارديف سيتي 

2019-04-21T15:03:41Z

2’ تمريرة من أليكساندر ارنولد على الجهة اليمنى فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-21T15:02:36Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-04-21T14:27:12Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / شيردان شاكيري / فابينيو / دانييل ستوريدج / ديفوك أوريجي 

التشكيل الرسمي لفريق كارديف سيتي

2019-04-21T14:24:17Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

نيل إثريدج / لي بيلتير / شون موريسون / برونو إكول مانجا / جوي بينيت / جونيور هولييت / فيكتور كاماراسا / آرون جونارسون / جوي رالس / ناثانيل مينديز / عمر نياسي 

البدلاء / أليكس سميثيس / كينث زوهوري / جوش ميرفي / لياندرو باكونا / كاظم هاريس / جريج كانينجهام / بوبي رييد 

2019-04-21T00:16:05Z

كانت آخر مباريات كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في  جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز السادس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر 21 مواجهة.

2019-04-21T00:15:54Z

صعد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-04-21T00:15:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على كارديف سيتي في ملعبه، وذلك في إطارمنافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.