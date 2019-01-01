46' - We're back underway in Cardiff. Let's have a BIG half, Reds! 🔴— Liverpool FC (@LFC) ٢١ أبريل ٢٠١٩
[0-0]#CARLIV pic.twitter.com/0vffbz200Z
Goalless at the break in Cardiff.#CARLIV— Liverpool FC (@LFC) ٢١ أبريل ٢٠١٩
أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للريدز
ياربااااااه،،، ماذا أهدرت يافيرمينو؟
We're underway in Cardiff. 👊— Liverpool FC (@LFC) ٢١ أبريل ٢٠١٩
UP THE REDS. 🔴🔴
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 #CARLIV TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ٢١ أبريل ٢٠١٩
Here's how the Reds line up... https://t.co/H799tTXURC
البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / شيردان شاكيري / فابينيو / دانييل ستوريدج / ديفوك أوريجي
التشكيل الرسمي لفريق كارديف سيتي
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
نيل إثريدج / لي بيلتير / شون موريسون / برونو إكول مانجا / جوي بينيت / جونيور هولييت / فيكتور كاماراسا / آرون جونارسون / جوي رالس / ناثانيل مينديز / عمر نياسي
البدلاء / أليكس سميثيس / كينث زوهوري / جوش ميرفي / لياندرو باكونا / كاظم هاريس / جريج كانينجهام / بوبي رييد
كانت آخر مباريات كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز السادس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر 21 مواجهة.
صعد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.