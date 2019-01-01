أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر ومنتخب لبنان، على ملعب “هزاع بن زايد” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.