2019-01-09T16:22:53Z
7’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-09T16:22:19Z
6’ محوالات من لاعبي منتخب لبنان بتمريرات عديدة فى منتصف الميدان لبناء هجمة منظمة
2019-01-09T16:21:35Z
5’ تمريرة طولية فى إتجاه بوعلام خوخي على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-01-09T16:20:54Z
4’ إنطلاقة من بوعلام خوخي الذي حاول التوغل لداخل المنطقة من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعد الكرة بنجاح
2019-01-09T16:20:19Z
3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من المنتخب القطري
2019-01-09T16:18:48Z
الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الاول
⏱ KICK-OFF | 🇶🇦 🆚 🇱🇧— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٩ يناير ٢٠١٩
The referee blows his whistle to KO the game at @HBZstadium. #AsianCup2019 pic.twitter.com/4a7splWKYb
طالع التشكيلة الرسمية للفريقين لمباراة اليوم
2019-01-09T16:00:13Z
📝 Starting XIs for both teams: 🇶🇦 Qatar 🆚 Lebanon 🇱🇧— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٩ يناير ٢٠١٩
A fine display from Saudi Arabia's men yesterday put both sides under pressure to snatch all three points. #AsianCup2019 pic.twitter.com/Y06651E51e
2019-01-08T18:55:00Z
يدخُل منتخب قطر المباراة ساعياً لقطع أول خطوة في مشوار التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا، فيما يسعى منتخب لبنان لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب القطري
2019-01-08T18:54:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر ومنتخب لبنان، على ملعب “هزاع بن زايد” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.