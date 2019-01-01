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قطر × لبنان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر ضد لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

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Getty

2019-01-09T16:22:53Z

7’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-09T16:22:19Z

6’ محوالات من لاعبي منتخب لبنان بتمريرات عديدة فى منتصف الميدان لبناء هجمة منظمة 

2019-01-09T16:21:35Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه بوعلام خوخي على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-09T16:20:54Z

4’ إنطلاقة من بوعلام خوخي الذي حاول التوغل لداخل المنطقة من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعد الكرة بنجاح

2019-01-09T16:20:19Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من المنتخب القطري

طالع التشكيلة الرسمية للفريقين لمباراة اليوم

2019-01-09T16:00:13Z

2019-01-08T18:55:00Z

يدخُل منتخب قطر المباراة ساعياً لقطع أول خطوة في مشوار التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا، فيما يسعى منتخب لبنان لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب القطري

2019-01-08T18:54:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر ومنتخب لبنان، على ملعب “هزاع بن زايد” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.