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قطر × الإمارات | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الخليج العربي بين قطر والإمارات في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-29T14:28:45Z

30' عامر عبد الرحمن يرسل عرضية خطيييييييييييرة من الركنية تجد رأس مبخوت الذي يحول الكرة إلى القائم الثاني، لكنها تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:28:11Z

29' الأحبابي ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها رورو إلى ركنية من على يمين الشيب

2019-01-29T14:27:17Z

28' خطأ للإمارات من اليمين بعد تدخل من عبد الكريم حسن على سيف راشد

2019-01-29T14:25:59Z

27' عرضية إماراتية خطيييييييييييييييييرة من اليسار يرتقي لها الحمادي الوحيد تماماً في منطقة الجزاء ويرسل رأسية لا تجد إلى يد الشيب

2019-01-29T14:25:27Z

26' خالد إسماعيل يرسل عرضية من اليمين يبعدها سلمان إلى الجهة الأخرى

2019-01-29T14:24:52Z

26' الأحبابي يحاول المراوغة والتقدم على يمين منطقة جزاء قطر، لكن عبد الكريم حسن يفتك منه الكرة

2019-01-29T14:24:11Z

24' اندفاع إماراتي في هذه الأثناء بحثاً عن التعادل سريعاً، وترجع منظم لقطر

الهدف الأول لقطر عن طريق بوعلام

2019-01-29T14:23:12Z

بوعلام يتقدم لقطر بعد هفوة من خالد عيسى

22' أكرم عفيف مرر كرة في اليمين لخوخي الذي انطلق بها في مرتدة سريعة حتى وصل منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت بغرابة من تحت يد خالد عسيى واحتضنت الشباك

2019-01-29T14:22:10Z

22' جووووووووووووووووول أول لقطر عن طريق بوعلام خوخي

2019-01-29T14:20:31Z

22' عفيف ينفذ الضربة الحرة بكرة ساقطة تبحث عن خوخي يبعدها الدفاع

2019-01-29T14:19:52Z

20' أكرم عفيف يراوغ خالد إسماعيل أمام منطقة جزاء الإمارات على اليمين قليلاً، فيعرقله إسماعيل ويحتسب الحكم خطأ لقطر

2019-01-29T14:17:48Z

19' محاولة إماراتية للخروج بالكرة يفشلها أكرم عفيف ويمرر الكرة في اليسار للمعز الذي يحاول الوصول للكرة، لكن عامر عبد الرحمن يبعدها للجانبية

2019-01-29T14:15:59Z

17' مرتدة إماراتية بكرة ساقطة من سالمين ينطلق لها الحمادي في اليسار في سباق سرعة مع بيدرو، ثم يسقط الحمادي في محاولة لكسب خطأ، لكن الحكم يقول لاشئ

2019-01-29T14:15:02Z

16' سلمان يرسل كرة عالية من اليسار لليمين حيث الهيدوس الذي يمرر الكرة من بين قدمي عباس ثم يحاول الوصول لها، لكن الدفاع يشتتها في التغطية

2019-01-29T14:13:57Z

15' سيطرة قطرية على مجريات اللعب وتراجع تام للإمارات على طريقة الكاتيناتشو الإيطالي

2019-01-29T14:13:21Z

14' خوخي يتقدم بالكرة ثم يرسل تصويبة قوية تعبر عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:12:21Z

13' الجماهير الإماراتية تؤازر فريقها بقوة في هذه الأثناء وتطلق صيحات وصافرات الاستهجان كلما وصلت الكرة للاعبي قطر

2019-01-29T14:11:07Z

12' الهيدوس يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لبوضياف الذي يحاول التسديد من على يمين القوس لكن الدفاع يعترض الكرة ويبعدها، فتصل للهاجري الذي يرسل قذيفة تجد يد خالد عيسى

2019-01-29T14:10:31Z

11' تحضير هجوم قطري بتمريرات بين المدافعين

2019-01-29T14:09:10Z

10' أكرم عفيف يمرر كرة على يسار منطقة جزاء الإمارات بحثاً عن الهاجري، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:07:58Z

9' كرة أمامية إماراتية تربك الدفاع القطري وتصل لراشد الذي يحاول التسديد من على يمين القوس، لكن الدفاع يعترضه فتبتعد عنه الكرة وتصل سهلة ليد الشيب

2019-01-29T14:07:10Z

9' تمريرات إماراتية في الخلف وسط ضغط قوي على حامل الكرة ينفذه عناصر قطر

2019-01-29T14:06:30Z

7' إسماعيل أحمد يرسل كرة عالية من يمين الوسط بحثاً عن المبخوت في منطقة جزاء قطر، لكن الشيب يخرج من مرماه ويمسك الكرة

2019-01-29T14:05:55Z

7' الحمادي ينطلق بالكرة في اليسار فيعترضه رورو ويبعد الكرة من أمامه

2019-01-29T14:05:15Z

6' بيدرو يتبادل الكرة مع الهيدوس في اليمين ثم يرسل عرضية تعبر من المعز علي إلى جانبية من الجهة الأخرى

2019-01-29T14:04:45Z

6' تدوير للكرة بين لاعبي قطر في مناطق الإمارات المتراجعة انتظاراً للمرتدات

2019-01-29T14:04:07Z

5' عفيف ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لعبد الكريم حسن الذي يحاول ترويضها في يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يفتك الكرة

2019-01-29T14:02:55Z

4' عبد الكريم حسن يغير وجهة اللعب من اليسار إلى اليمين في مناطق الإمارات بحثاً عن الهيدوس، لكن بعيدة إلى الجانبية

2019-01-29T14:02:18Z

3' بداية هجوم لقطر بتمريرات في الخلف وسط ضغط إماراتي على حامل الكرة

2019-01-29T14:01:16Z

2' مبخوت يتقدم بالكرة في اليسار ثم يمررها لراشد الذي يحاول التسديد من قبيل يمين القوس، لكن الدفاع يعترض الكرة

2019-01-29T14:00:19Z

2' الإمارات على اليمين بالأبيض المعتاد، وقطر على اليسار بالعنابي المعتاد أيضاً.

بداية المباراة

2019-01-29T13:59:44Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الاول والمباراة

2019-01-29T13:44:56Z

2019-01-29T13:43:31Z

2019-01-29T13:43:22Z

تشكيل الإمارات

2019-01-29T13:38:35Z

خليفة مبارك ومحمد أحمد يغيبان بداعي الإصابة

يبدأ المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / خميس إسماعيل ، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة ، وليد عباس / علي سالمين ، عامر عبد الرحمن / بندر الأحبابي ، سيف راشد ، إسماعيل الحمادي / علي مبخوت).

بدلاء عيال زايد: (علي خصيف ، ماجد حسن ، إسماعيل مطر ، أحمد خليل ، خليفة الحمادي ، محمد خلفان ، محمد عبد الرحمن ، خلفان مبارك ، محمد الشامسي).

تشكيل قطر

2019-01-29T13:36:31Z

عبد العزيز حتم والراوي يغيبان للإيقاف، وعبد الكريم حسن وماديبو يعودان للتشكيل الأساسي

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة (5-3-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (سعد الشيب / رورو ، عاصم ماديبو ، بوعلام خوخي ، طارق سلمان ، عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس ، سالم الهاجري ، كريم بوضياف / أكرم عفيف ، المعز علي).

بدلاء العنابي: (أحمد علاء الدين ، حامد إسماعيل ، خالد محمد ، تميم المهيزع ، عبد الرحمن مصطفى ، عبد الكريم العلي ، علي عفيف ، يوسف حسن ، محمد البكري).

2019-01-29T13:36:23Z

يستضيف اللقاء استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والصافرة للحكم المكسيكي سيزار راموس.

2019-01-29T13:36:20Z

المنتخب القطري هو صاحب الطريق الأصعب في البطولة حتى الآن، ففي دور المجموعات تواجد مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً. 

2019-01-29T13:36:17Z

نافس الأبيض في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه عيال زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.

2019-01-29T13:36:11Z

أعزائي المتابعين.. أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.