خسر العنابي ثاني مبارياته في البطولة بهدف دون رد على يد المنتخب الكولومبي، في ثاني جولات دور المجموعات، ويمتلك الفريق نقطة واحدة من تعادل أمام منتخب باراجوي في الجولة الأولى، وسيدخل زملاء المعز علي هذا اللقاء على أمل تفجير مفاجأة قوية وتحقيق الفوز ليبقى على آماله في الوصول للدور المقبل، وينافس المنتخب القطري في مجموعة صعبة تضم كلًَا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.