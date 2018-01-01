مواجهات دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018
بالتوفيق لجميع الأندية.. pic.twitter.com/EJKbh3gm8S
عاجل:— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018
معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار.
فرقة شعبية اماراتية تستقبل ضيوف قرعة قرعة دور الثمانية— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018
لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..
بالتوفيق لجميع الأندية pic.twitter.com/D2EJotoS35
#قرعة_كاس_زايد— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018
المكان: العاصمة الإماراتية #ابوظبي
الزمان: اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018
التوقيت: الساعة الـ 00 : 6 مساءً بتوقيت أبوظبي - الساعة الـ 00 : 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (00 : 14 بتوقيت غرينتش).
القناة الناقلة: @ADSportsTV pic.twitter.com/575Gv3VTOO
سيشارك في القرعة 8 فرق هي الهلال والأهلي السعوديين، الاتحاد السكندري المصري، الوصل الإماراتي، مولودية الجزائر، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني والرجاء المغربي، ولن تكون هناك أي محددات للقرعة، وهذا يعني أننا قد نشهد كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي.