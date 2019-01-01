حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن، واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما بهدف نظيف.