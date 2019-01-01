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فيتا كلوب × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فيتا كلوب الكونغولي والأهلي المصري ، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا

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التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-03-09T15:28:38Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجاي / مروان محسن 

البدلاء / أحمد حمودي / على لطفي / حسين الشحات / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / وليد ازارو / أحمد فتحي 

التشكيل الرسمي لفريق فيتا كلوب

2019-03-09T15:25:17Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

نيلسون لوكونج بونجمان / يانيك بانجالا ليتومبو / ماكويكوي كوبا / بوبونجا بوتولي / نجوندا موزينجا / أومبا مونجانجا / موكوكو تونومبي / تويسيلا كيسندا / فابريسي لوامبا نجوما / كازدي كاسينجو / ماكوسو مونديلي

البدلاء / دوسابيل مولوكو / مانزوكي لوبي / لونانجا كياليمانينوا / وانجو امبابو / ماتوكا كوينجي / مومبيري امبوسا

2019-03-09T15:21:51Z

استهل فريق فيتا كلوب مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (5-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي المصري، ويأتي الفريق في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

2019-03-09T15:21:35Z

بدأ الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.

2019-03-08T23:51:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل النادي الاهلى ضيفاً على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب "الشهداء ” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.