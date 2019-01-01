طالع تشكيل الفريقين
LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ASVASC #TotalCAFCL pic.twitter.com/n2OFbBpFGc— CAF (@CAF_Online) ٩ مارس ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجاي / مروان محسن
البدلاء / أحمد حمودي / على لطفي / حسين الشحات / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / وليد ازارو / أحمد فتحي
التشكيل الرسمي لفريق فيتا كلوب
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
نيلسون لوكونج بونجمان / يانيك بانجالا ليتومبو / ماكويكوي كوبا / بوبونجا بوتولي / نجوندا موزينجا / أومبا مونجانجا / موكوكو تونومبي / تويسيلا كيسندا / فابريسي لوامبا نجوما / كازدي كاسينجو / ماكوسو مونديلي
البدلاء / دوسابيل مولوكو / مانزوكي لوبي / لونانجا كياليمانينوا / وانجو امبابو / ماتوكا كوينجي / مومبيري امبوسا
استهل فريق فيتا كلوب مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (5-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي المصري، ويأتي الفريق في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.
بدأ الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.