بدأ الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.