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فياريال × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فياريال ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي ستقام على استاد لا سيراميكا

محدث
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(C)Getty Images

2019-09-01T19:15:31Z

15’ ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لفياريال بهدف دون رد

2019-09-01T19:14:44Z

14’ سيطرة من لاعبي فياريال وارتباك واضح فى دفاعات ريال مدريد 

مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال

2019-09-01T19:12:43Z

وصف الهدف

12’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من جيرارد مورينو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى كارل توكو ايكامبي داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن أبعدها الحارس ثيبوه كورتوا لترتد امام جيرارد مورينو ليسجلها فى الشباك بنجاح 

الحكم بعد الغاء الهدف يتراجع ويأكد صحة الهدف

2019-09-01T19:12:37Z

الحكم بعد الغاء الهدف يتراجع ويأكد صحة الهدف 

2019-09-01T19:11:10Z

11’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لصالح فياريال عن طريق جيرارد مورينو 

2019-09-01T19:10:17Z

10’ تسديدة من داخل يسار المنطقة عن طريق كارل توكو ايكامبي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-01T19:08:59Z

9’ خطأ لصالح فياريال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لوكاس فاسكيز على سانتي كازورلا

2019-09-01T19:08:32Z

8’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري فى إتجاه لوكا يوفيتش لكنه فشل فى إستلام الكرة ليبعدها الدفاع بنجاح 

2019-09-01T19:07:34Z

7’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على دفاعات فياريال ومحاولات للبحث عن ثغرة فى الدفاع 

2019-09-01T19:06:23Z

6’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حولها سيرجيو راموس برأسية تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-09-01T19:05:58Z

5’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية كريم بنزيمة 

2019-09-01T19:05:09Z

4’ محاولة المرور من مويسيس جوميز من الجهة اليمنى لكن ابعدها من امامه فيرلاند ميندي إلى رمية تماس

2019-09-01T19:04:30Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

2019-09-01T18:48:06Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي خيسوس جيل مانزانو

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-01T18:43:46Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

يبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكاس فاسكيز / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة 

البدلاء / كيلور نافاس / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / لوكا مودريتش / فينسيوس جونيور

التشكيل الرسمي لفياريال

2019-09-01T18:40:01Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أندريس فيرناندس / ماريو جاسبار / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / سانتي كازورلا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / مويسيس جوميز / كارل توكو ايكامبي / جيرارد مورينو 

البدلاء / سيرخيو أسينخو / فيونيس موري / روبن بينا / مانو زامبو أنجيسا / تشافي أونتيفروس / كارلوس باكا 

2019-09-01T18:07:07Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.

2019-09-01T18:06:59Z

سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. 

2019-09-01T18:06:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فياريال في استاد لا سيراميكا، وذلك في إطار الجولة الثالثة في الدوري الإسباني 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.