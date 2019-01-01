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فياريال × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحة كافة أحداث مباراة فياريال وبرشلونة في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني 2018-19

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Getty Images

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-04-02T19:21:43Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / سيرجي روبيرتو / كليمونت لينجليه / صامويل أومتيني / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / آرثور / أرتورو فيدال / مالكوم فيليبي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم

2019-04-02T19:18:36Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

سيرخيو أسينخو / ألفارو جونزاليز / فيكتور رويز / فيونيس موري / سانتي كازورلا / ماريو جاسبار / مانويل مورلانيس / ألفونسو بيدرازا / صامويل شوكويزي / فيسينتي إيبورا / كارل توكوت إيكامبي

2019-04-02T19:13:12Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز

2019-04-02T19:13:09Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق سيلتا فيجو، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع بلد الوليد صاحب المركز السادس عشر، وخاض الفريق حتى الآن 29 مباراة في الليجا، حقق الفوز 6 مباريات وتعادل في 11، وخسر 12 مباراة. 

2019-04-02T19:13:00Z

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب إسبانيول في ديربي كالتالونيا بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 21 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

2019-04-02T19:12:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين فياريال وبرشلونة على ملعب با سيراميكا، في الجولة 30 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 