كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق سيلتا فيجو، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع بلد الوليد صاحب المركز السادس عشر، وخاض الفريق حتى الآن 29 مباراة في الليجا، حقق الفوز 6 مباريات وتعادل في 11، وخسر 12 مباراة.