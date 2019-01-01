إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منتيرشتيجن / سيرجي روبيرتو / كليمونت لينجليه / صامويل أومتيني / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / آرثور / أرتورو فيدال / مالكوم فيليبي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا منسيرخيو أسينخو / ألفارو جونزاليز / فيكتور رويز / فيونيس موري / سانتي كازورلا / ماريو جاسبار / مانويل مورلانيس / ألفونسو بيدرازا / صامويل شوكويزي / فيسينتي إيبورا / كارل توكوت إيكامبي
كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق سيلتا فيجو، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع بلد الوليد صاحب المركز السادس عشر، وخاض الفريق حتى الآن 29 مباراة في الليجا، حقق الفوز 6 مباريات وتعادل في 11، وخسر 12 مباراة.
حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب إسبانيول في ديربي كالتالونيا بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 21 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.