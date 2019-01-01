بتصويبة قوية من خارج المنطقة

6’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو في إتجاه بيرناردو سيلفا المتمركز على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها زاحفة قوية سكنت الشباك