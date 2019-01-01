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فولهام × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-03-30T13:04:59Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للسيتي بهدفين دون رد

2019-03-30T13:04:38Z

34’بيرنارد وسيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-30T13:00:15Z

32’تصويبة قوية عن طريق فلويد أيتي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-30T12:59:07Z

31’خطأ لصالح توم كيرني بعد تدخل من ديفيد سيلفا في منتصف الميدان

2019-03-30T12:58:47Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدفين دون رد

سيرجيو أجويرو يسجل الثاني لمانشستر سيتي

2019-03-30T12:57:31Z

بتصويبة بشكل رائع من داخل المنطقة

28’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بيرناردو سيلفا في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها بشكل رائع من فوق الحارس سيرجيو ريكو سكنت الشباك

2019-03-30T12:57:11Z

27’جووووووووووووووووول.......والهدف الثاني لمانشستر سيتي

2019-03-30T12:55:59Z

26’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فوسو مينساه إلى داخل المنطقة أبعدت من نيكولاس أوتاميندي إلى رمية جانبية

2019-03-30T12:54:47Z

25’جوندوجان أرسل بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيسر الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-30T12:54:24Z

24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق زينتشينكو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-30T12:53:43Z

23’تمريرة بينية عن طريق ديفيد سيلفا من خارج المنطقة في إتجاه سيرجيو أجويرو طالت عليه ووصلت إلى الحارس سيرجيو ريكو

2019-03-30T12:52:49Z

22’تصويبة عن طريق أندري زامبو من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-30T12:51:30Z

21’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي فولهام يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-03-30T12:49:44Z

20’كرة ثابتة نفذها جوي بريان مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها ريان بايل وحولها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-30T12:49:13Z

19’خطأ لصالح جوي بريان بعد تدخل من بيرناردو سيلفا في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-30T12:47:09Z

18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي فولهام في منتصف الميدان لمحاولة اكتساب الثقة والوصول لمرمى مانشستر سيتي

2019-03-30T12:46:23Z

17’تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو وضعت كيفن دي بروينه منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة، لكن ضعيفة وصلت إلى الحارس سيرجيو ريكو

2019-03-30T12:45:40Z

16’بيرناردو سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-03-30T12:44:42Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-30T12:44:05Z

13’عرضية من الجانب الأيمن عن طيرق كايل وولكر إلى داخل المنطقة، وصلت إلى أحضان الحارس سيرجيو ريكو

2019-03-30T12:42:39Z

12’إستحواذ من لاعبي السيتي على مجريات اللقاء ولا يوجد تواجد هجومي لعناصر فولهام

2019-03-30T12:40:50Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-03-30T12:40:21Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال مانشستر سيتي يواصل الضغط في هذه الأوقات

2019-03-30T12:40:05Z

9’ركنية نفذها دي بروينه مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-03-30T12:39:35Z

8’كيفن دي بروينه سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس سيرخيو ريكو وحولها إلى ركنية

2019-03-30T12:38:47Z

7’تصويبة عن طريق رحيم ستيرلينج من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

بيرناردو سيلفا يسجل الأول لمانشستر سيتي

2019-03-30T12:37:03Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

6’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو في إتجاه بيرناردو سيلفا المتمركز على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها زاحفة قوية سكنت الشباك

 

2019-03-30T12:36:47Z

5’جووووووووووووووووول.....والهدف الأول لمانشستر سيتي

2019-03-30T12:35:19Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوندودان إلى داخل المنطقة سددها بيرناردو سيلفا إصطدمت بالدفاعات

2019-03-30T12:34:55Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-30T12:34:05Z

2’فولهام بالزي الأبيض والأسود على اليسار ومانشستر سيتي بالزي الأسود على اليمين

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-03-30T11:42:35Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / إيمريك لابورتي / أوليكساندر زينتشينكو / كيفن دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / ديفي دسيلفا / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

إليكم تشكيل فولهام لمباراة اليوم

2019-03-30T11:40:54Z

يبدأ المدرب سكوت باركر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

سيرخيو ريكو / تيموثي فوسو / كالوم تشامبيرس / سايرس كريستي / جون بريان / توم كيرني / ماكسيم لو مارشا / أنردي زامبو / فلويد أيتي / ريان سيسيجنون / ريان بابل 

 

2019-03-30T11:12:17Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم كيفن فريند

2019-03-30T11:12:13Z

يعيش فولهام أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام ليستر سيتي وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في خمس وخسر 21 مباراة.

2019-03-30T11:12:04Z

تأهل الأزرق السماوي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيق الفوز على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة دراماتيكية جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب الحرية، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 74، فحتى الآن خاض السيتيزنس 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

2019-03-30T11:10:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين فولهام ومانشستر سيتي على ملعب كرافن كوتيج في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 