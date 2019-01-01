سيرجيو أجويرو يسجل الثاني لمانشستر سيتي
بتصويبة بشكل رائع من داخل المنطقة28’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بيرناردو سيلفا في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها بشكل رائع من فوق الحارس سيرجيو ريكو سكنت الشباك
بيرناردو سيلفا يسجل الأول لمانشستر سيتي
بتصويبة قوية من خارج المنطقة
6’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو في إتجاه بيرناردو سيلفا المتمركز على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها زاحفة قوية سكنت الشباك
💥 BERNARDOOOOOOOO 💥— Manchester City (@ManCity) March 30, 2019
⚪ 0-1 🔵#FULMCI 🔵 #mancity pic.twitter.com/gnLxKuX5wl
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | We are under way at Craven Cottage!— Manchester City (@ManCity) March 30, 2019
Let's do this 💪
⚪ 0-0 🔵#FULMCI 🔵 #mancity pic.twitter.com/aGGS03VzwP
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / إيمريك لابورتي / أوليكساندر زينتشينكو / كيفن دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / ديفي دسيلفا / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
This afternoon's City starting line-up for #FULMCI... 🗒— Manchester City (@ManCity) March 30, 2019
XI | Ederson, Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker, Gundogan, Bernardo, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Aguero.
SUBS | Muric, Danilo, Stones, Fernandinho, Sane, Mahrez, Jesus. @HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/E1bPs7ymwG
إليكم تشكيل فولهام لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سكوت باركر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
سيرخيو ريكو / تيموثي فوسو / كالوم تشامبيرس / سايرس كريستي / جون بريان / توم كيرني / ماكسيم لو مارشا / أنردي زامبو / فلويد أيتي / ريان سيسيجنون / ريان بابل
🔢 HERE WE GO. TEAM NEWS IS IN 👇 #FULMCI #COYW pic.twitter.com/HtBHNiHaGx— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 30, 2019
يعيش فولهام أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام ليستر سيتي وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في خمس وخسر 21 مباراة.
تأهل الأزرق السماوي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيق الفوز على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة دراماتيكية جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب الحرية، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 74، فحتى الآن خاض السيتيزنس 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.