تبديل جديد لمنتخب فلسطين
تبديل للمنتخب السعودي
تبديل لمنتخب فلسطين
تبديل للمنتخب السعودي
بداية شوط المباراة الثاني
— نهاية الشوط الأول .#معاك_يالأخضر#الأخضر_في_فلسطين pic.twitter.com/cH9vJcwIMP— المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 15, 2019
نهاية شوط المباراة الأول
بطاقة صفراء
20- خطأ لصالح عبد الله عطيف بسبب تدخل محمد باسم معه في وسط الملعب.
بداية المباراة
تشكيل منتخب فلسطين
(4-3-3)
يدخل نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (رامي حمادة / محمد راشد، ياسر حمادة، مصعب البطاط / محمد يامين، تامر صيام، صالح شحادة / عبد اللطيف البهداري، البدوي، إسلام البطران)
#PLEKSA— Football Palestine (@FutbolPalestine) October 15, 2019
🇵🇸🆚🇸🇦
STARTING XI
22. @Rami22H
7. Al-Battat
5. @yaserhm2
15. Bahdari
14. @AbdJaber14
8. Yameen
3. Rashid
20. @NazmiAlbadawi
9. Seyam
11. @IslamBatran
18. Chihadeh#AsianQualifiers | #WCQ2022 | #YallaFidai pic.twitter.com/ouWDZ4YtY5
تشكيل منتخب السعودية
(4-3-3)
يدخل هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (محمد العويس / محمد البريك، زياد الصحفي، عبد الله مادو، ياسر الشهراني / سلمان الفرج، عبد الله عطيف، يحيى الشهري / عبد الفتاح عسيري، عبد الله الحمدان، هتان باهبري)
📋 — إليكم قائمة الأخضر للقاء فلسطين .#معاك_يالأخضر#الأخضر_في_فلسطين pic.twitter.com/vDdxubgQJo— المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 15, 2019
علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين افتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.
حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.