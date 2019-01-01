حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.