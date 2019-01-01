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فلسطين × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة فلسطين ضد السعودية في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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تبديل جديد لمنتخب فلسطين

2019-10-15T14:40:53Z

83- تبديل جديد لمنتخب فلسطين بخروج إسلام البطران ودخول محمود أبو وردة بدلاً عنه.

2019-10-15T14:40:28Z

82- ركلة جانبية من المنتخب السعودي بعد طولية من سلمان الفرج يُبعدها الدفاع الفلسطيني لركلة جانبية.

2019-10-15T14:37:52Z

80- حصار من لاعبي المنتخب السعودي ولكن يدافع لاعبي فلسطين بشكل رائع لإغلاق جميع السبل للوصول إلى المرمى.

2019-10-15T14:35:53Z

78- كرة خطرة تصل إلى هاتان باهبري ولكن يقف على الكرة كثيراً ومن ثم يُسددها بعيداً عن المرمى.

تبديل للمنتخب السعودي

2019-10-15T14:32:24Z

76- تبديل جديد للمنتخب السعودي بدخول فراس البريكان بدلاً من عبد الله الحمدان.

تبديل لمنتخب فلسطين

2019-10-15T14:30:32Z

73- تبديل أول للمنتخب الفلسطيني بدخول خالد سالم بدلاً من صالح شحادة.

تبديل للمنتخب السعودي

2019-10-15T14:29:11Z

71- تبديل أول للمنتخب السعودي بدخول عبد الإله المالكي بدلاً من يحيى الشهري.

2019-10-15T14:27:30Z

70- تُنفذ الركلة الجانبية عن طريق باهبري ولكن يقفذ لها الحارس الفلسطيني ويُبعد الكرة.

2019-10-15T14:27:09Z

69- إنطلاقة سريعة من الشهراني بالجانب الأيسر ويضع عرضية ولكن يُبعدها الحارس حمادة لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-15T14:25:41Z

68- يا الله، ثنائية رائعة بين صالح شحادة وإسلام البطران ولكن يتدخل عبد الله مادو ويُنقذ الموقف قبل أن يُسدد شحادة ويُسجل الهدف الأول.

2019-10-15T14:24:57Z

67- تسديدة قوية ومن مسافة بعيدة من الشهراني ولكن تخرج لتصبح ركلة مرمى للمنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:23:03Z

65- تُنفذ الركلة الجانبية ويُسددها البهداري ولكن تصطدم بهتان باهبري ، ويُطالب البهداري بركلة جزاء بسبب تلامس الكرة بيد باهبري، ولكن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب فقط.

2019-10-15T14:22:28Z

65- تمريرات رائعة من المنتخب الفلسطيني أمام منطقة جزاء المنتخب السعودي تصل إلى محمد باسم الذي يُسددها ولكن تصطدم بمحمد مادو لتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-10-15T14:21:33Z

64- على الرغم من استحواذ المنتخب السعودي ولكن المنتخب الفلسطيني هو الأخطر حتى الآن في المباراة.

2019-10-15T14:16:25Z

62- عاد الاستحواذ مرة آخرى للمنتخب السعودي مع إرتداد من لاعبي المنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:15:42Z

58- تمريرة من العويس إلى حمدان الذي يدور بالكرة ويُسددها بقوة ولكن تخرج بعيداً إلى ركلة مرمى.

2019-10-15T14:13:33Z

56- تُنفذ الركلة الجانبية لتصل إلى إسلام بطران ولكن لم يستطع السيطرة على الكرة لتخرج منه إلى ركلة مرمى للمنتخب السعودي.

2019-10-15T14:13:13Z

55- إنطلاقة سريعة من صالح شحادة بالجانب الأيمن ومحاولة لوضع عرضية ولكن تصطدم بالدفاع وتصبح ركلة جانبية.

2019-10-15T14:11:36Z

54 يا الله، شحادة يُضيع هدف محقق بعد استحواذ رائع للكرة من إسلام البطران في وسط الملعب ومرواغته لسلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي ومن ثم يضع عرضية رائعة إلى صالح شحادة الذي ينفرد بالحارس ولكن يُسسدها بشكل سئ لتصبح ركلة مرمى.

2019-10-15T14:10:13Z

52- تُنفذ الركلة الجانبية بشكل رائع ويُسددها صالح شحادة بالرأس، ولكن يُعلن حكم المباراة أن الركلة الجانبية قد تجاوزت خط المرمى قبل وصولها للاعب صالح شحادة لتصبح ركلة مرمى للمنتخب السعودي.

2019-10-15T14:09:46Z

52- تمريرات قصيرة من لاعبي فلسطين بالجانب الأيسر تنتهي بركلة جانبية للمنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:09:03Z

51- إنطلاقة سريعة من البطران في الجانب الأيسر ولكن يُبعدها زياد الصحفي لتصبح رمية جانبية للمنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:08:18Z

51- خمسة دقائق أولى بدأها المنتخب السعودي بقوة وضغط قوي وإرتداد كامل من لاعبي المنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:07:38Z

50- ستُنفذ الركلة الحرة على غرار الركلات الجانبية بسبب قربها من الخط الجانبي، ويُنفذها البريك ولكن يُبعدها الدفاع الفلسطيني مرة أخرى.

2019-10-15T14:07:11Z

50- خطأ لصالح البريك في الجانب الأيمن بعد تدخل قوي من محمد باسم.

2019-10-15T14:06:29Z

49- يُنفذ هتان باهبري الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ومنها تصل إلى الشهراني الذي يضع عرضية ولكن يُبعدها مدافعي المنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T14:05:53Z

47- يُنفذها العسيري بتمريرة طولية ولكن ُبعدها الدفاع الفلسطيني لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-15T14:05:09Z

47- خطأ لصالح عبد الله الحمدان بسبب تدخل عبد اللطيف البهداري معه.

بداية شوط المباراة الثاني

2019-10-15T13:49:06Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة إنطلاق شوط المباراة الثاني.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-15T13:47:59Z

47- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب الفلسطيني وشقيقه السعودي.

2019-10-15T13:47:42Z

46- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُخرجها الدفاع الفلسطيني مرة أخرى.

2019-10-15T13:46:51Z

46- يُسددها البريك قوووية، ولكن تصطدم بحائط الصد الفلسطيني وتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-10-15T13:45:57Z

45- يقف محمد البريك على تنفيذ الركلة الحرة الخطرة للمنتخب السعودي، وبجانبه يحيى الشهري.

2019-10-15T13:45:23Z

44- خطأ لعبد الفتاح عسيري في مكان خطير أمام منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من محمد يامين.

2019-10-15T13:43:02Z

42- مازالت الخطورة أكثر من المنتخب الفلسطيني الذي استطاع الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي في أكثر من فرصة خطرة.

2019-10-15T13:40:27Z

39- يا الله، طولية رائعة نظمي البدوي لتصل إلى صالح شحادة وحيداً داخل منطقة الجزاء ويُسددها بالرأس ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

2019-10-15T13:39:57Z

39- يقوم الحارس رامي حمادة على خير وتُستكمل المباراة.

2019-10-15T13:38:44Z

38- يسقط الحارس الفلسطيني بعد اصطدامه في الكرة السابقة مع سلمان الفرج.

2019-10-15T13:38:07Z

37- ثلاثية رائعة من سلمان الفرج، هتان باهبري، والعسيري والدخول داخل منطقة الجزاء ولكن يخرج الحارس الفلسطيني ويُمسك بالكرة.

2019-10-15T13:36:19Z

35- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ويقطعها الدفاع الفلسطيني لشن هجمة مرتدة ولكن لم تُقطع الكرة قبل وصولها إلى صالح شحادة.

2019-10-15T13:35:39Z

35- تُنفذ الركلة الجانبية عن طريق هتان باهبري ولكن يُبعدها عبد اللطف البهداري من أمام عبد الله مادو لتصبح ركلة جانبية مرة أخرى.

2019-10-15T13:35:03Z

34- تمريرة من الشهراني إلى عبد الفتاح عسيري الذي يدخل من الجانب الأيسر ويراوغ محمد يامن ويضع عرضية ولكن يُخرجها الدفاع الفلسطيني إلى ركلة جانبية.

2019-10-15T13:32:23Z

31- يا الله، ثنائية بين تامر صيام والبطاط ليضع الآخير عرضية أرضية رائعة إلى صالح شحادة الذي يُسددها بقوة ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس.

بطاقة صفراء

2019-10-15T13:29:48Z

29- تدخل قوي من تامر صيام في وسط الملعب على اللاعب هتان باهبري، ويُشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

2019-10-15T13:29:05Z

28- طولية من العسيري ولكن لم تصل إلى العسيري لتصل إلى حارس المنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T13:27:50Z

27- محاولة من لاعبي المنتخب الفلسطيني في الدقائق الآخيرة لتطبيق أسلوب الضغط المتقدم على لاعبي المنتخب السعودي.

2019-10-15T13:24:24Z

23- يستمر المنتخب السعودي في محاولاته لفتح ثغرة في الدفاع الفلسطيني ولكن دون جدوى، مع محاولات متفاوته من المنتخب الفلسطيني لإستغلال الهجمات المرتدة السريعة.

2019-10-15T13:20:40Z

20- خطأ لصالح عبد الله عطيف بسبب تدخل محمد باسم معه في وسط الملعب.

2019-10-15T13:19:19Z

18- بدأ المنتخب السعودي في الضغط بقوة على لاعبي منتخب فلسطين، مما صعب مهمة لاعبي المنتخب الفلسطيني في الخروج بالكرة من المناطق الخلفية، والاستعانة بالتشتيت والذي غالباً ما يصل إلى لاعبي المنتخب السعودي مرة أخرى.

2019-10-15T13:17:40Z

17- تُنفذ الركلة الحرة بكرة طولية عن طريق تامر صيام ويُسددها عبد اللطيف البهداري بالرأس ولكن يُمسك بها العويس.

2019-10-15T13:16:45Z

16- خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني في وسط الملعب بعد تدخل عبد الله مادو بقوة مع عبد الله جابر.

2019-10-15T13:15:11Z

14- يا الله، رامي حمادة ينقذ المنتخب الفلسطيني من هدف محقق بعد عرضية من الشهري تصل إلى العويس وتصطدم بالمدافعين لتصل إلى يحيى الشهري الذي يُسددها قوية ولكن يُنقذها حارس مرمى المنتخب الفلسطيني.

2019-10-15T13:12:34Z

12- تُنفذ الركلة الجانبية ويُبعدها الدفاع السعودي لتصل إلى تامر صيام الذي يُسددها لتصطدم بالمدافع عبد الله مادو وتصل إلى عبد اللطيف الهداوي الذي يحاول تسديدها بركلة مزدوجة ولكن دون تركيز كافي لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لمنتخب السعودية. 

2019-10-15T13:11:31Z

11- يا الله، تمريرة رائعة وسحرية من محمد يامين تصل إلى صالح شحادة الذي يُسددها رائعة ولكن يُنقذها الحارس محمد العويس لترتد ويُبعدها الدفاع السعودي لركلة جانبية آخرى.

2019-10-15T13:10:58Z

10- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها الدفاع السعودي.

2019-10-15T13:10:26Z

9- مرتدة سريعة للمنتخب الفلسطيني تصل إلى البطران في الجانب الأيسر وينطلق سريعاً ولكن يتدخل معه البريك لتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-10-15T13:06:11Z

6- بداية هادئة من كلا المنتخبين حتى الآن، مع إرتداد نسبي للمنتخب الفلسطيني في خطوطة الدفاعية.

2019-10-15T13:03:56Z

4- إنطلاقة سريعة من الشهراني بالجانب الأيسر ويضع عرضية يُسددها عبد الله الحمدان ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

2019-10-15T13:02:36Z

3- يرتدي المنتخب الفلسطيني الزي الأحمر ويلعب في الجانب الأيسر من الملعب، بينما يرتي لاعبي منتخب السعودية الزي الأبيض المعروف.

بداية المباراة

2019-10-15T13:01:41Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية المباراة

تشكيل منتخب فلسطين

2019-10-15T12:32:19Z

(4-3-3)

يدخل نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (رامي حمادة / محمد راشد، ياسر حمادة، مصعب البطاط / محمد يامين، تامر صيام، صالح شحادة / عبد اللطيف البهداري، البدوي، إسلام البطران)

تشكيل منتخب السعودية

2019-10-15T12:30:50Z

(4-3-3)

يدخل هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (محمد العويس / محمد البريك، زياد الصحفي، عبد الله مادو، ياسر الشهراني / سلمان الفرج، عبد الله عطيف، يحيى الشهري / عبد الفتاح عسيري، عبد الله الحمدان، هتان باهبري)

2019-10-15T12:22:27Z

علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين افتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

2019-10-15T12:22:18Z

حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.

2019-10-15T12:20:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب فيصل الحسيني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وفلسطين، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.