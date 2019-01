وادي وبينتو يقودان الهجوم، والصالح يعود للتشكيل الأساسي

يبدأ المدرب نور الدين ولد علي بطريقة (4-4-1-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (رامي حمادة / محمد باسم ، عبد اللطيف البهداري ، مصعب البطاط ، عبد الله جابر / عدي الدباغ ، محمد درويش ، محمد صالح ، تامر صيام / ياسر بينتو إسلامي / محمود وادي).

🇵🇸🆚🇯🇴

Here's your starting lineup. Palestine playing with two pure forwards for the first time in the tournament #YallaFidai#AsianCup2019 #PLEvJOR pic.twitter.com/pwXjx9jTOF