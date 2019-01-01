يمكننا اعتبار النشامي هو الحصان الأسود للبطولة هذا العام، ففي البداية حقق مفاجأةً من العيار الثقيل وانتصر على منتخب أستراليا حامل اللقب والمرشح الأول للفوز بهذه النسخة بهدفٍ نظيف، وفي مباراته الثانية كان على موعد مع ديربي شامي مع سوريا، ونجح في تحقق الفوز الثاني بهدفين نظيفين هذه المرة وحجز مقعده في الدور الثاني قبل الجميع.