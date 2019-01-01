أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، على ملعب “ميستايا” في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.