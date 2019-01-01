🖤💜 #ValenciaRealMadrid— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) ٣ أبريل ٢٠١٩
1-0 ⚽ 46' 🕰 Comienza la segunda mitad
¡A por TODAS equipo! #AmuntValencia 🦇🖤 pic.twitter.com/w38XitPHhN
جونكالو جويديس يتقدم لفالنسيا بهدف رائع
جونكالو جويديس34’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين جونكالو جويديس وكيفين جاميرو لتصل داخل يسار المنطقة إلى جونكالو جويديس ويسدد كرة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح
🖤💜 #ValenciaRealMadrid— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) ٣ أبريل ٢٠١٩
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOL GOL GOL
1-0 ⚽ 34' 🕰 ¡Qué bueno eres @gguedesoficial! 🏍️🏍️🏍️#AmuntValencia 🦇🖤 pic.twitter.com/7tvRVY78gw
بطاقة صفراء من نصيب دانييل فاس
تشكيل ريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / الفارو اودريوزولا / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو
البدلاء / لوكا زيدان / إيسكو / داني سيبايوس / سيرخيو ريجيلون / جاريث بيل / خيسوس فاييخو / ماريانو دياز
تشكيل فالنسيا
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
نيتو / دانييل فاس / إيزيكوايل جاراي / مختار دياخابي / خوسيه جايا / كارلوس سولار / داني باريخو / جيوفري كوندوجبيا / جونكالو جويديس / رودريجو ماكادو / كيفيم جاميرو
البدلاء / لي كانجين / فاكوندو رونكاليا / دينيس تشيريشيف / سانتي مينا / أنطونيو لاتوري / خومي دومينيك / فيران توريس
يقدم فالنسيا موسم رائع حتى الآن في الليجا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق إشبيلية، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الخفافيش المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 16، وخسر أربع مباريات فقط.
فاز الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق هويسكا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 18 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم.