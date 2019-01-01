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فالنسيا × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-03T20:17:30Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء 
 

2019-04-03T20:16:51Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-04-03T20:14:02Z

43’ تمريرة من كريم بنزيمة إلى أسينسيو لداخل المنطقة الذي سددها تسديدة سهلة فى أحضان الحارس نيتو 

2019-04-03T20:13:21Z

41’ إنطلاقة من مارسيلو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-03T20:11:34Z

40’ ضغط قوي من لاعبي فالنسيا وسط تراجع من لاعبي ريال مدريد إلى المنطقة الدفاعية 

2019-04-03T20:10:17Z

39’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق رودريجيو ماكادو لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-03T20:08:53Z

38’ تسديدة قوية من كوندوجبيا من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-03T20:08:20Z

37’ سيطرة من لاعبي فالنسيا على دفاعات الملكي فى هذه الدقائق من المباراة 

2019-04-03T20:07:06Z

36’ عرضية من كارلوس سولار لداخل المنطقة تلقاها كيفين جاميرو برأسية مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

جونكالو جويديس يتقدم لفالنسيا بهدف رائع

2019-04-03T20:05:40Z

جونكالو جويديس

34’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين جونكالو جويديس وكيفين جاميرو لتصل داخل يسار المنطقة إلى جونكالو جويديس ويسدد كرة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح

2019-04-03T20:04:58Z

33’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق فالنسيا عن طريق جونكالو جويديس 

2019-04-03T20:03:49Z

32’ إنطلاقة من خوسيه جايا من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى سيرجيو راموس وتتحول إلى ركنية 

2019-04-03T20:02:35Z

31’ إنطلاقة من أودريوزولا من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دياخابي لتصطدم الكرة فى يد لوكاس فاسكيز والحكم يحتسب لمسة يد 

2019-04-03T20:01:31Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-03T19:59:33Z

28’ تمريرة طولية من إيزيكوايل جاراي لداخل المنطقة تصل سهلة بين أحضان كيلور نافاس 

2019-04-03T19:58:06Z

27’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان بدون خطورة على المرمي 

2019-04-03T19:56:40Z

25’ محاولة التوغل من الجهة اليمنى عن طريق اودريوزولا لكن تدخل معه خوسيه جايا واستخلصها بنجاح

2019-04-03T19:55:24Z

24’ تنفيذ الخطأ من توني كروس بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-03T19:54:22Z

23’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على أودريوزولا 

2019-04-03T19:53:40Z

22’ تمريرة طولية من سيرجيو راموس فى إتجاه كريم بنزيمة لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-03T19:52:42Z

21’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أودريوزولا لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام لوكا مودريتش الذي سددها تسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-04-03T19:51:10Z

19’ محاولات من لاعبي فالنسيا للتقدم إلى الأمام والبحث عن إختراق لدافاعات ريال مدريد 

2019-04-03T19:49:53Z

18’ إنطلاقة من كيفين جاميرو من على حدود المنطقة ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى رودريجو ماكادو الذي مررها بكعب القدم لكن استخلصها مارسيلو بنجاح 

2019-04-03T19:47:25Z

16’ تبادل التمريرات المستمرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2019-04-03T19:46:37Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المبارة ولاخطورة تذكر علي المرمي 

2019-04-03T19:45:25Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه جونكالو جويديس على الجهة اليسري لكن خروج رائع من الحارس كيلور نافاس الذي أمسكها بثبات 

2019-04-03T19:44:03Z

12’ حذر شديد من لاعبي الفريقين فى مباراة اليوم وتمريرات متبادلة لاتشكل خطورة على المرمي 

2019-04-03T19:41:45Z

10’ خطأ لصالح فالنسيا بعد تدخل قوي من كريم بنزيمة على دانييل فاس

2019-04-03T19:40:47Z

9’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات فالنسيا 

2019-04-03T19:39:08Z

8’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى رمية تماس

2019-04-03T19:38:10Z

7’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-04-03T19:36:26Z

5’ تنفيذ الخطأ من توني كروس بعرضية لداخل المنطقة حاول معها سيرجيو راموس لكنها تصطدم فى كتفه وتتحول إلى ضربة مرمي 

بطاقة صفراء من نصيب دانييل فاس

2019-04-03T19:35:26Z

4’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من دانييل فاس على ماركو أسينسيو 

2019-04-03T19:34:38Z

3’ ضغط من لاعبي فالنسيا على دفاعات ريال مدريد فى الدقائق الاولي من المباراة 

2019-04-03T19:33:17Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-04-03T19:31:03Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل ريال مدريد

2019-04-03T19:01:05Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيلور نافاس / الفارو اودريوزولا / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو 

البدلاء / لوكا زيدان / إيسكو / داني سيبايوس / سيرخيو ريجيلون / جاريث بيل / خيسوس فاييخو / ماريانو دياز 

تشكيل فالنسيا

2019-04-03T18:59:01Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

نيتو / دانييل فاس / إيزيكوايل جاراي / مختار دياخابي / خوسيه جايا / كارلوس سولار / داني باريخو / جيوفري كوندوجبيا / جونكالو جويديس / رودريجو ماكادو / كيفيم جاميرو 

البدلاء / لي كانجين / فاكوندو رونكاليا / دينيس تشيريشيف / سانتي مينا / أنطونيو لاتوري / خومي دومينيك / فيران توريس 

2019-04-02T22:59:58Z

يقدم فالنسيا موسم رائع حتى الآن في الليجا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق إشبيلية، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الخفافيش المركز السادس  في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 16، وخسر أربع مباريات فقط.

2019-04-02T22:59:43Z

فاز الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق هويسكا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 18 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم. 

2019-04-02T22:59:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، على ملعب “ميستايا” في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.