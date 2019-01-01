نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط