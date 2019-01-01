يوسف أوباما

‘٢٥ جووووووووووووول! أوباما يُسجل الهدف الأول ⚽️

الزمالك ١ - ٠ ط.الجيش pic.twitter.com/fe4WgANQOZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

26’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتمريرة من كهربا إلى فرجاني على حدود المنطقة ليمررها لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية تلقاها يوسف أوباما بتسديدة قوية على يسار المرمي