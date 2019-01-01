أحمد سمير يقل الفارق لطلائع الجيش
اأحمد سمير32’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق عاصم صلاح لداخل المنطقة تلقاها أحمد جعفر برأسية امام أحمد سمير الذي سددها تسديدة قوية فى الزاوية اليمنى لمرمي الحارس محمود جنش
⚽ د" 32 | جوووووووووووول— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
احمد سمير#الجيش_الزمالك 1 - 2 #دوري_We pic.twitter.com/caj4Wnxukg
خالد بوطيب يسجل الهدف الثاني للزمالك
خالد بوطيب30’ الهدف جاء بعد هجمة رائعة وتمريرة من طارق حامد لداخل يمين المنطقة إلي كهربا الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها خالد بوطيب بتسديدة قوية فى المرمي
‘٣٠ جوووووووووووووول! خالد بوطيب يُسجل الهدف الثاني ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الزمالك ٢ - ط. الجيش pic.twitter.com/tHP23a5ypI
يوسف أوباما يفتتح التسجيل للزمالك
يوسف أوباما26’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتمريرة من كهربا إلى فرجاني على حدود المنطقة ليمررها لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية تلقاها يوسف أوباما بتسديدة قوية على يسار المرمي
‘٢٥ جووووووووووووول! أوباما يُسجل الهدف الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الزمالك ١ - ٠ ط.الجيش pic.twitter.com/fe4WgANQOZ
⏱ | د " 15 .. الشوط الأول #الجيش_الزمالك 0 - 0 #دوري_We pic.twitter.com/hfMylLyPaR— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الزمالك - ط. الجيش pic.twitter.com/KqpVB2sSww
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/944kLb1xDF— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / أيمن حفني / عمر السعيد / محمد عبدالسلام / حميد أحداد
التشكيل الرسمي لطلائع الجيش
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد بسام / إسلام سري / أحمد سامي / خالد سطوحي / عاصم صلاح / إسلام جمال سليمان / محمد رزق / أحمد سمير / ريتشارد بورو / كريم طارق / أحمد جعفر
البدلاء / يوسف محمد يوسف / مصطفي الزناري / محمد عادل جمعة / تالا نداي / محمد شعبان محمود / شيكاتارا / فرانك نجونجا