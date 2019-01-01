كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.