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طلائع الجيش × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة طلائع والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()
أحمد فتحي

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-05-01T16:06:29Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمرو السولية / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو 

البدلاء / جونيور أجاي / هشام محمد / محمد هاني / على لطفي / رامي ربيعة / وليد سليمان / حسين الشحات 

التشكيل الرسمي لطلائع الجيش

2019-05-01T16:04:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد بسام / أحمد سامي / على الفيل / إسلام جمال / خالد سطوحي / محمد أبو المجد / محمد رزق / أحمد سمير / تالا نداي / فرانك نجونجا 

البدلاء / مصطفي شعبان محمود / أحمد جعفر / كريم طارق / إسلام جمال سليمان / أحمد كابوريا / شيكاتارا / ريتشارد بورو 

2019-05-01T15:56:31Z

كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.

2019-05-01T15:56:19Z

يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وذلك في لقاء  الجولة 30 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

2019-05-01T15:55:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش في استاد الجيش، وذلك في الجولة 31 من الدوري المصري 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.