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ضمك × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز

محدث
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2019-09-13T02:55:50Z

نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وحتي الآن لم يستطيع الفريق تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم فكانت أولي مبارياته امام حامل اللقب النصر وانتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، ثم ألتقي مع العدالة وخسر برباعية نظيفة، ليحتل الفريق المركز الـ15 بدون نقاط.

2019-09-13T02:55:40Z

يدخل الاتحاد هذه المباراة بعد تعادله امام العهد اللبناني فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوزًا كبيراً بنتيجة (3-0)، وبهذه النتيجة يخطف النمور بطاقة التأهل الى دور الـ16 من البطولة العربية، اما فى الدوري يدخل الاتحاد فى المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب الرائد بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، حيث تأجلت مباراته امام التعاون، المقرر اقامتها يوم السبت لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني بالبطولة العربية

2019-09-13T02:55:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ضمك والاتحاد، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.