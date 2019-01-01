تأهل فريق صن داونز إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى رفقة الوداد الرياضي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعالدل في واحدة، وتلقى خسارتين، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر قبل الذهاب إلى ملعب الجيش بالسويس يوم 13 من نفس الشهر.