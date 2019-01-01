ريكاردو ناسكيمينتو يضيف الثالث لصن داونز
من علامة الجزاء
51’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ريكاردو ناسكيمينتو قوية على يمين محمد الشناوي سكنت الشباك
جووووول | Ricardo Nascimento يتصدى لركلة الجزاء و يحرز هدف Mamelodi Sundowns! #MSFCASC 3-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/bS6MjHh0UY— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
45+1’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول— Al Ahly SC (@AlAhly) April 6, 2019
الأهلي ٠ - ٢ صن داونز#YallaYaAhly pic.twitter.com/EGryzChtvf
بطاقة صفراء من نصيب لاعب الأهلي
شاهد
38’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة تصدى لها الحارس دينيس أونيانجو ببراعة على مرتين
أول تهديد حقيقي من المارد الأحمر!#CAFCL pic.twitter.com/yNjnGrR7oQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 6, 2019
تبديل في صفوف الأهلي
شاهد
29’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ليبوهانج إلى داخل المنطقة وسط غياب دفاعي سددها صامويل تياني قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
ماذا يحدث مع المارد الأحمر!#CAFCL pic.twitter.com/a5ADjnmlGu— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 6, 2019
واين أريندسي يسجل الثاني لأصحاب الأرض
بعد خطأ فادح من مدافعي الأهلي
27’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها ثابيلو مورينا مقوسة إلى داخل المنطقة مرت من أمام مدافعي الأهلي بغرابة شديدة ووصلت إلى واين أريندسي الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
جووووووول | Wayne Arendse يحرز هدف Mamelodi Sundowns. #MSFCASC 2-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/DLA9fy58yP— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
أصحاب الأرض متقدمين بهدف وتبدل أول إضطراري للأهلي
23’خروج سعد سمير ودخول ياسر إبراهيم بدلًا منه
خروج سعد سمير بداعي الإصابة بعد التحام قوي مع حارس صن داونز ونزول اللاعب ياسر إبراهيم بديلاً عنه!#CAFCL pic.twitter.com/9GJH3Dlist— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 6, 2019
ثيمبا زواني يسجل الأول لصن داونز
بتصويبة من داخل المنطقة
17’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لينجرمان إلى داخل المنطقة سددها ثيمبا زواني قوية سكنت الشباك وسط غياب من دفاعات الأهلي
جووووووول | Themba Zwane يحرز هدف Mamelodi Sundowns. #MSFCASC 1-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/L4j7r6fOGr— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
انطلاق ذهاب ربع النهائي
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / أيمن أشرف / سعد سمير / علي معلول / عمرو السولية / أحمد فتحي / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / مروان محسن / جونيور أجاي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MSFCASC #TotalCAFCL pic.twitter.com/51L4b6BZxD— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
إليكم تشكيل صن داونز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دينيس أونيانجو / واين أريندسي / ريكاردو ناسكيمينتو / تيبوجو لينجرمان / ثابيلو مورينا / هلومفو كيكانا / صامويل تياني / ثيمبا زواني / لياندرو جاسون / ليبوهانج مابوي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MSFCASC #TotalCAFCL pic.twitter.com/51L4b6BZxD— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
تأهل فريق صن داونز إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى رفقة الوداد الرياضي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعالدل في واحدة، وتلقى خسارتين، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر قبل الذهاب إلى ملعب الجيش بالسويس يوم 13 من نفس الشهر.
يدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم في الدوري على حساب الاتحاد بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز تصدر أبناء القلعة الحمراء جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 55 نقطة، أما عن دوري الأبطال فقد تأهل الشياطين الحُمر كأول للمجوعة للرابعة رفقة نادي سيمبا بعدما حصدوا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.