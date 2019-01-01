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صن داونز × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة صن داونز ضد الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
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2019-04-06T14:13:26Z

58’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي صن داونز في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد الشناوي

2019-04-06T14:12:54Z

57’خطأ لصالح مابوي بعد تدخل من أحمد فتحي في منتصف الميدان

2019-04-06T14:11:38Z

56’رمضان صبحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-06T14:11:12Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال أصحاب البيت متفوقين على الأهلي بثلاثية دون رد

2019-04-06T14:10:16Z

53’تمريرة بينية عن طريق كيكانا في إتجاه أنيل نجكونجكا المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-06T14:09:49Z

52’لاعبي الأهلي متراجعون تمامًا والكرة بحوزة لاعبي صن داونز

ريكاردو ناسكيمينتو يضيف الثالث لصن داونز

2019-04-06T14:05:25Z

من علامة الجزاء

51’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ريكاردو ناسكيمينتو قوية على يمين محمد الشناوي سكنت الشباك

 

2019-04-06T14:04:18Z

50’الهدف الثالث لصن داونز عن طريق ريكاردو ناسكيمينتو

2019-04-06T14:03:30Z

49’حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح ليبوهانج بعد تدخل من محمد الشناوي داخل المنطقة

2019-04-06T14:03:12Z

48’اووووووووووووووووه....ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض

2019-04-06T14:02:37Z

47’ضربة البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-06T14:02:31Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-06T13:47:30Z

45’كرة عرضية عن طريق أحمد فتحي من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة قابلها مروان محسن برأسية قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-06T13:46:57Z

44’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-06T13:43:04Z

43’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة سددها عمر السولية وصلت إلى أحضان الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-06T13:41:03Z

42’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات صن داونز وتحولت إلى رمية جانبية

بطاقة صفراء من نصيب لاعب الأهلي

2019-04-06T13:40:29Z

41’خطأ لصالح لياندرو جاستون بعد تدخل من أيمن أشرف في منتصف الميدان

2019-04-06T13:40:07Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاي ةالمباراة ومازال التقدم لصند داونز بهدفين دون رد

2019-04-06T13:38:42Z

39’لينجرمان انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

شاهد

2019-04-06T13:35:52Z

38’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة تصدى لها الحارس دينيس أونيانجو ببراعة على مرتين

 

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-06T13:34:56Z

37’خروج محمد هاني ودخول ناصر ماهر بدلًا منه

2019-04-06T13:33:55Z

36’ركنية نفذها صامويل تياني مقوسة إلى داخل المنطقة إستقبلها كيكانا ثم سدد صاروخية إصطدمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى

2019-04-06T13:33:12Z

35’تصويبة قوية عن طريق مابوي من داخل المنطقة إصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من دفاعات الأهلي إلى ركنية

2019-04-06T13:32:41Z

34’ياربااااااااااااه، القائم يحرم أصحاب الأرض من هدف ثالث

2019-04-06T13:31:04Z

33’عرضية عن طريق محمد هاني من الجهة اليمنى مرت من أمام مهاجمي الأهلي وتحولت إلى خارج الملعب رمية جانبية

2019-04-06T13:30:23Z

32’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بالدفاعات ووصلت إلى أحضان الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-06T13:29:29Z

31’تمريرة بينية عن طريق محمد هاني في إتجاه جونيور أجايي المتمركز على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وانطلق ناحية المرمى وسدد كرة، لكنها غير منضبطة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-06T13:29:08Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لصن داونز بهدفين دون رد

شاهد

2019-04-06T13:27:10Z

29’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ليبوهانج إلى داخل المنطقة وسط غياب دفاعي سددها صامويل تياني قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-04-06T13:26:43Z

28’لاعبي صن داونز يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

واين أريندسي يسجل الثاني لأصحاب الأرض

2019-04-06T13:23:35Z

بعد خطأ فادح من مدافعي الأهلي

27’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها ثابيلو مورينا مقوسة إلى داخل المنطقة مرت من أمام مدافعي الأهلي بغرابة شديدة ووصلت إلى واين أريندسي الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-04-06T13:22:54Z

26’جوووووووول....والهدف الثاني لصن داونز

2019-04-06T13:22:21Z

25’خطأ لصالح لينجرمان من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من رمضان صبحي

2019-04-06T13:21:22Z

24’مابوي انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وحولها إلى ركنية

أصحاب الأرض متقدمين بهدف وتبدل أول إضطراري للأهلي

2019-04-06T13:20:35Z

23’خروج سعد سمير ودخول ياسر إبراهيم بدلًا منه

 

2019-04-06T13:18:55Z

22’لينجرمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت دفاعات الأهلي إلى ركنية

2019-04-06T13:18:36Z

21’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-06T13:17:22Z

20’مازال اللعب متوقف ويبدو أن سعد سمير غير قادر على إستكمال المباراة

2019-04-06T13:17:00Z

19’دخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2019-04-06T13:16:23Z

18’تدخل قوي بين الحارس أونيانجو وسعد سمير بعد إصطدام قوي داخل المنطقة

ثيمبا زواني يسجل الأول لصن داونز

2019-04-06T13:14:16Z

بتصويبة من داخل المنطقة

17’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لينجرمان إلى داخل المنطقة سددها ثيمبا زواني قوية سكنت الشباك وسط غياب من دفاعات الأهلي 

 

2019-04-06T13:13:54Z

16’جووووول....والهدف الأول لصن داونز

2019-04-06T13:13:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-06T13:12:14Z

13’لينجرمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-06T13:11:22Z

12’خطأ لصالح ثيمبا زواني بعد تدخل من كريم نيدفيد في منتصف الميدان

2019-04-06T13:09:59Z

11’ثيمبا زواني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد الشناوي

2019-04-06T13:09:19Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-06T13:07:54Z

9’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه مروان محسن أبعدت من دفاعات صن داونز

2019-04-06T13:05:55Z

8’لاعبي الأهلي مستحوزون على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-06T13:04:58Z

7’ركلة ركنية نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات صن داونز

2019-04-06T13:04:29Z

6’مروان محسن سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-04-06T13:03:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-06T13:02:10Z

4’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-06T13:01:37Z

3’البداية مع المارد الأحمر وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-06T13:00:58Z

2’صن داونز بالزي الأصفر على اليسار والأهلي بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق ذهاب ربع النهائي

2019-04-06T12:59:56Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-06T12:40:25Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / أيمن أشرف / سعد سمير / علي معلول / عمرو السولية / أحمد فتحي / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / مروان محسن / جونيور أجاي

 

إليكم تشكيل صن داونز لمباراة اليوم

2019-04-06T12:38:45Z

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دينيس أونيانجو / واين أريندسي / ريكاردو ناسكيمينتو / تيبوجو لينجرمان / ثابيلو مورينا / هلومفو كيكانا / صامويل تياني / ثيمبا زواني / لياندرو جاسون / ليبوهانج مابوي

 

2019-04-06T12:21:00Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم ماجيتي نداي

2019-04-06T12:20:57Z

تأهل فريق صن داونز إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى رفقة الوداد الرياضي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعالدل في واحدة، وتلقى خسارتين، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر قبل الذهاب إلى ملعب الجيش بالسويس يوم 13 من نفس الشهر.

2019-04-06T12:20:47Z

يدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم في الدوري على حساب الاتحاد بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز تصدر أبناء القلعة الحمراء جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 55 نقطة، أما عن دوري الأبطال فقد تأهل الشياطين الحُمر كأول للمجوعة للرابعة رفقة نادي سيمبا بعدما حصدوا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

2019-04-06T12:16:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين صن داونز والأهلي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال