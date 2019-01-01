2019-01-18T19:10:28Z
7’ تمريرة طولية من الحاج يوسفا كوناتي فى إتجاه يحي شريف على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-01-18T19:09:23Z
6’ خطا للفريق الجزائري من الجهة اليسري تنفذ بعرضية مقوسة لداخل المنطقة من زيري حمار تلقاها يوسفا كوناتي برأسية لكن امسكها الحارس محمد الشناوي بثبات
2019-01-18T19:08:05Z
5’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي
2019-01-18T19:07:39Z
4’ توقف اللقاء لسقوط عبد الرؤوف ناتيشي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه
2019-01-18T19:06:23Z
3’ ركنية لشبيبة الساورة الجزائري تنفذ بعرضية من زيري حمار بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد حامية بتسديدة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة
2019-01-18T19:05:47Z
2’ إنطلاقة من يحي الشريف من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها على معلول بنجاح
2019-01-18T19:03:36Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) January 18, 2019
الأهلي Vs شبيبة الساورة الجزائري#دوري_ابطال_افريقيا#alahlytv 📺 pic.twitter.com/8q7OZF2SPp
بدلاء / النادي الاهلي
2019-01-18T18:57:36Z
تضم كلامنناصر ماهر / محمد شريف / شريف أكرامي / حمدي فتحي / جونيور أجاي / أحمد حمودي / ميدو جابر
بدلاء نادي شبيبة الساورة
2019-01-18T18:54:30Z
تضم كلامنمصطفي دياليت / حمزة زيدي / أمين لحمري / محمد الهادي بولعويدات / خالد بوقاسم / توماس أوليموينجو / محمد وليد تيبوتني
تشكيل الاهلي المصري لمباراة اليوم
2019-01-18T18:52:27Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / حسين الشحات / رمضان صبحي / وليد سليمان
📝 تشكيل فريقنا امام شبيبة الساورة الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/rhsqNfp4hT— Al Ahly SC (@AlAhly) January 18, 2019
تشكيل شبيبة الساورة الجزائري
2019-01-18T18:50:33Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامنعبدالرؤوف ناتيشي / نصر الدين خالد / فاتح طالا / الحاج يوسفا كوناتي / إبراهيم الخليل بيكاكتشي / عادل بوشيبة / إبراهيم فرحي / ميسالا مرباح / محمد حامية / سيد على يحي شريف / زيري حمار
2019-01-18T01:05:40Z
يقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلاًمن فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط
2019-01-18T01:05:30Z
يدخل الأهلي ساعياً عن الفوز الثاني له في دور المجموعات أمام الفريق الجزائري، بعدما حقق الفريق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب
2019-01-18T01:05:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل النادي الاهلى ضيفاً على نظيره شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب “20 أغسطس” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
#NextMatch— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٧ يناير ٢٠١٩
🆚 شبيبة الساورة الجزائري
🏆 دوري أبطال افريقيا
📅 الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٩
🕘 ٩:٠٠ م بتوقيت القاهرة#YallaYaAhly pic.twitter.com/YemDLNPIe8