#NextMatch



🆚 شبيبة الساورة الجزائري

🏆 دوري أبطال افريقيا

📅 الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٩

🕘 ٩:٠٠ م بتوقيت القاهرة#YallaYaAhly pic.twitter.com/YemDLNPIe8 — Al Ahly SC (@AlAhly) ١٧ يناير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل النادي الاهلى ضيفاً على نظيره شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب “20 أغسطس” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.