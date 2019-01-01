45+2’نهاية الشوط الأول
إستراحة | #CSCISC 1-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/Cx8vdUp5GC— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 2, 2019
نصر الدين زعلاني يعدل النتيجة لشباب قسنطينة
برأسية من داخل المنطقة
45’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها حسين بن عيادة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع نصر الدين زعلاني وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمد فوزي
جووووووول | Nasreddine Zaalani يحرز هدف CS Constantine. #CSCISC 1-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/U1NFrE6pqO— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 2, 2019
بطاقة صفراء
هدف ملغي لشباب قسنطينة بداعي التسلل
عماد حمدي يسجل الهدف الأول للدراويش
بتصويبة من داخل المنطقة
11’الهدف جاء بعد كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر عن طريق طارق طه إلى داخل المنطقة سددها عماد حمدي من لمسة واحدة سكنت الشباك
جووووووول | Tarek Taha يحرز هدف Ismaily SC. #CSCISC 0-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/u1ty1rP1LA— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 2, 2019
إليكم تشكيل الإسماعيلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيدومير يانيفسكي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد فوزي / أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / محمد مجدي / طارق طه / إبراهيم عبد الخالق / عماد حمدي / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / كريم بامبو / بينسون شيلونجو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #CSCISC #TotalCAFCL pic.twitter.com/ERZMd89ZAb— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 2, 2019
إليكم تشكيل شباب قسنطينة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب عبد القادر عمراني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
شمس الدين رحماني / حسين بن عيادة / نصر الدين زعلاني / إسلام شحرور / محمد وليد بن شريفة / ديلان بهمبولا / نسيم يطو / سيد علي لامري / ياسين صالحي / عبد الفتاح بلقاسمي / عبد النور بلخير
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #CSCISC #TotalCAFCL pic.twitter.com/ERZMd89ZAb— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 2, 2019