أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف شباب قسنطينة فريق الإسماعيلي على ملعب محمد حملاوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال