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شباب قسنطينة × الإسماعيلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة شباب قسنطينة ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

محدث
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2019-03-02T16:47:35Z

45+1’خطأ لصالح إبراهيم عبد الخالق في منتصف الميدان بعد تدخل من نسيم يطو

نصر الدين زعلاني يعدل النتيجة لشباب قسنطينة

2019-03-02T16:45:31Z

برأسية من داخل المنطقة

45’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها حسين بن عيادة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع نصر الدين زعلاني وحولها برأسية  قوية سكنت شباك الحارس محمد فوزي

 

بطاقة صفراء

2019-03-02T16:44:15Z

44’خطأ لصالح سيد علي بعد تدخل من محمد صادق في منتصف الميدان

2019-03-02T16:43:49Z

43’كرة ثابتة نفذها حسين بن عيادة مقوسة إلى دخل المنطقة أبعدت من باهر المحمدي برأسية إلى خارج المنطقة

2019-03-02T16:43:04Z

42’خطأ لصالح حسين بن عيادة بعد تدخل من باهر المحمدي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-02T16:42:09Z

41’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أسامة إبراهيم إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-02T16:40:50Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للإسماعيلي بهدف دون رد

هدف ملغي لشباب قسنطينة بداعي التسلل

2019-03-02T16:38:03Z

39’تمريرة بينية عن طريق سيد على في إتجاه حسين بن عيادة المنطلق في الجانب الأيمن الذي أرسل كرة عرضية سددها بد لنور بلخير سكنت لشباك

2019-03-02T16:36:02Z

38’كريم بامبو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-02T16:34:09Z

37’عبد الفتاح بلقاسمي أرسل كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس محمد فوزي بقبضة اليد إلى خارج المنطقة

2019-03-02T16:32:20Z

36’طارق طه أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات قسنطينة

2019-03-02T16:31:51Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للإسماعيلي بهدف دون رد

2019-03-02T16:31:35Z

34’خطأ لصالح ديلان بعد تدخل من إبراهيم عد الخالق في منتصف الميدان

2019-03-02T16:31:29Z

33’إستئناف المباراة الآن

2019-03-02T16:30:44Z

32’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-02T16:30:19Z

31’محمد صادق سقط على الأرض بداعي الإصابة 

2019-03-02T16:30:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإسماعيلي بهدف دون رد

2019-03-02T16:29:16Z

28’ديلانتن انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها عبد النور بلخير من لمسة واحدة تصدى لها الحارس محمد فوزي وحولها إلى خارج المنطقة

2019-03-02T16:27:17Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي قسنطينة في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد فوزي وإحراز هدف التعديل

2019-03-02T16:25:57Z

26’كرة ثابتة نفذها حسين بن عيادة قوية على المرىم تصدى لها محمد فوةزي ببراعة وحولها إلى خارج المنطقة رمية جانبية

2019-03-02T16:25:29Z

25’خطأ لصالح ياسين صالحي بعد تدخلم نباهير المحمدي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-02T16:25:00Z

24’خطأ لصالح طارق طه في منتصف الميدان بعد تدخل من ديلان بمهبولا

2019-03-02T16:24:20Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الإسماعيلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات شباب قسنطينة

2019-03-02T16:23:34Z

22’كريم بامبو إنطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-02T16:22:40Z

21’تمريرة بينية عن طريق نسيم يطو في إتجاه المنطلق داخل المنطقة عبد النور بلخير، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-03-02T16:22:09Z

20’لمسة يد على محمد صادق في منتصف الميدان

2019-03-02T16:19:13Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد وليد مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-02T16:18:13Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أسامة إبراهيم إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-02T16:16:42Z

17’لمسة يد على كريم بامبو في منتصف الميدان

2019-03-02T16:16:05Z

16’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأإسماعيلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس شمس الدين رحماني وإحراز الهدف الثاني

2019-03-02T16:14:38Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإسماعيلي بهدف دون رد

2019-03-02T16:14:28Z

14’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-02T16:14:16Z

13’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-03-02T16:13:52Z

12’الحارس شمس الدين رحماني سقط على الأرض بداعي الإصابة بعد الكرة الماضية

عماد حمدي يسجل الهدف الأول للدراويش

2019-03-02T16:12:22Z

بتصويبة من داخل المنطقة

11’الهدف جاء بعد كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر عن طريق طارق طه إلى داخل المنطقة سددها عماد حمدي من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-03-02T16:11:49Z

10’ركنية نفذت عن طريق طارق طه مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت أيضًا من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-02T16:10:50Z

9’أسامة إبراهيم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-02T16:10:23Z

8’عبد الفتاح بلقاسمي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-02T16:10:17Z

7’إستئناف المباراة الآن

2019-03-02T16:08:27Z

6’سقوط اللاعب عبد النور بلخير بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-02T16:08:02Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-02T16:04:52Z

3’الدباية مع أصحاب الأرض وتمريراات متبادلة بين في منتصف الميدان

2019-03-02T16:04:11Z

2’قسنطينة بالزي الأخضر على اليسار والإسماعيلي بالزي الأصفر على اليمين

2019-03-02T16:03:10Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-02T15:31:22Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم السوداني الفاضل محمد حسين

إليكم تشكيل الإسماعيلي لمباراة اليوم

2019-03-02T15:29:55Z

يبدأ المدرب سيدومير يانيفسكي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد فوزي / أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / محمد مجدي / طارق طه / إبراهيم عبد الخالق / عماد حمدي / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / كريم بامبو / بينسون شيلونجو

 

إليكم تشكيل شباب قسنطينة لمباراة اليوم

2019-03-02T15:27:50Z

يبدأ المدرب عبد القادر عمراني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

شمس الدين رحماني / حسين بن عيادة / نصر الدين زعلاني / إسلام شحرور / محمد وليد بن شريفة / ديلان بهمبولا / نسيم يطو / سيد علي لامري / ياسين صالحي / عبد الفتاح بلقاسمي / عبد النور بلخير

 

2019-03-02T15:26:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف شباب قسنطينة فريق الإسماعيلي على ملعب محمد حملاوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال