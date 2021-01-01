أخبار الانتقالات: رايولا ينفي شائعات هالاند، وسولشاير يحسم موقف أجويرو

كين قد يغادر توتنهام

حذر رافاييل فان در فارت، أسطورة توتنهام، هاري كين من الانضمام إلى ريال مدريد مفضلًا اللعب لصالح مانشستر يونايتد.

وأوضح فان در فارت أنّ اللاعب سوف يعاني في إسبانيا والأفضل له البقاء في إنجلترا.