أخبار الانتقالات: رايولا ينفي شائعات هالاند، وسولشاير يحسم موقف أجويرو

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مدافع لشبونة
يحاول نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع نونو مينديز من سبورتينج لشبونة خلال الصيف المقبل.
وسوف يستغل النادي أليكس تيليس كوسيلة للمقايضة لأجل الحصول على خدمات اللاعب.
أسطورة توتنهام يحذر كين من ريال مدريد
كين قد يغادر توتنهام
حذر رافاييل فان در فارت، أسطورة توتنهام، هاري كين من الانضمام إلى ريال مدريد مفضلًا اللعب لصالح مانشستر يونايتد.
وأوضح فان در فارت أنّ اللاعب سوف يعاني في إسبانيا والأفضل له البقاء في إنجلترا.
تشيلسي يخطط للتعاقد مع موهبة بالميراس
كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع جابرييل مينينو من بالميراس البرازيلي.
There’s nothing done or agreed for Gabriel Menino from Palmeiras to Chelsea. The Brazilian midfielder has been scouted but there’s nothing advanced as of today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2021
Also Atlético have not opened any talk to sign him. Many clubs interested, good talent but nothing serious yet. 🔵 #CFC
سولشاير يوضح موقف أجويرو من مانشستر يونايتد
هل يكرر تجربة مواطنه تيفيز؟
نفى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وجود أي محاولات للتعاقد مع سيرخيو أجويرو بعد مغادرة مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي قد أعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده مع الفريق.
ديبالا يقترب من مغادرة يوفنتوس
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ يوفنتوس رفض تجديد عقد باولو ديبالا وأصبح اللاعب متاحًا للرحيل في الصيف المقبل.
البيانكونيري حاول التخلص من اللاعب بالدخول في صفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد لكن يبدو أنّ المحاولات لا تسير بالشكل المطلوب مما قد يتسبب في رحيل اللاعب خلال الصيف بمقابل مادي.
دورتموند يرغب في التخلص من سانشو
ولن يفرط في هالاند
أعلن هانز يواخيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أنّ الفريق قد يتخلى عن جادون سانشو في الصيف المقبل لكنّه متمسك ببقاء هالاند.
وأوضح أنّ الفريق الألماني لا يفكر مطلقًا في بيع هالاند بل يحاول الاستفادة منه خلال الموسم المقبل.
باريديس قد يغادر باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أنّ لياندرو باريديس يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.
اللاعب لم يحدد فريقه المقبل بعد لكنّه قرر الرحيل بعد تجاهل المدرب بوتشيتينو له في الموسم الحالي.
مورينيو يطارد شكرينيار
كشفت صحفية "فوتبول إنسايدر" أنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع ميلان شكرينيار من صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، يرى ضرورة جلب المدافع لتحسين عيوب النادي اللندني في الموسم المقبل
رايولا ينفي شائعات عمولة هالاند
أرقام فلكية أعلنتها الصحف
نفى مينو رايولا، وكيل أعمال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، شائعات مطالبته بالحصول على 20 مليون يورو عمولة في صفقة بيع اللاعب.
وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت مطالب رايولا بالحصول على 20 مليون يورو بجانب 20 مليون يورو لوالده وكذلك وصول راتب اللاعب إلى 30 مليون يورو سنويًا بعد الضرائب