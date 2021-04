أخبار الانتقالات: رايولا ينفي شائعات هالاند، وسولشاير يحسم موقف أجويرو

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع جابرييل مينينو من بالميراس البرازيلي.

There’s nothing done or agreed for Gabriel Menino from Palmeiras to Chelsea. The Brazilian midfielder has been scouted but there’s nothing advanced as of today.

Also Atlético have not opened any talk to sign him. Many clubs interested, good talent but nothing serious yet. 🔵 #CFC