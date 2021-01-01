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أخبار الانتقالات: رايولا ينفي شائعات هالاند، وسولشاير يحسم موقف أجويرو

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات في كبرى الأندية الأوروبية .. شائعات وأخبار ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وجميع العمالقة

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Mino Raiola Erling Haaland
Getty/Goal

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مدافع لشبونة

2021-04-05T14:10:44Z

يحاول نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع نونو مينديز من سبورتينج لشبونة خلال الصيف المقبل.

وسوف يستغل النادي أليكس تيليس كوسيلة للمقايضة لأجل الحصول على خدمات اللاعب.

أسطورة توتنهام يحذر كين من ريال مدريد

2021-04-05T14:07:59Z

كين قد يغادر توتنهام

حذر رافاييل فان در فارت، أسطورة توتنهام، هاري كين من الانضمام إلى ريال مدريد مفضلًا اللعب لصالح مانشستر يونايتد.

وأوضح فان در فارت أنّ اللاعب سوف يعاني في إسبانيا والأفضل له البقاء في إنجلترا.

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(C)Getty Images

تشيلسي يخطط للتعاقد مع موهبة بالميراس

2021-04-05T14:05:54Z

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع  جابرييل مينينو من بالميراس البرازيلي.

سولشاير يوضح موقف أجويرو من مانشستر يونايتد

2021-04-05T14:03:03Z

هل يكرر تجربة مواطنه تيفيز؟

نفى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وجود أي محاولات للتعاقد مع سيرخيو أجويرو بعد مغادرة مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده مع الفريق.

Cartoon - Aguero to leave Manchester City
Omar Momani

ديبالا يقترب من مغادرة يوفنتوس

2021-04-05T14:01:10Z

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ يوفنتوس رفض تجديد عقد باولو ديبالا وأصبح اللاعب متاحًا للرحيل في الصيف المقبل.

البيانكونيري حاول التخلص من اللاعب بالدخول في صفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد لكن يبدو أنّ المحاولات لا تسير بالشكل المطلوب مما قد يتسبب في رحيل اللاعب خلال الصيف بمقابل مادي.

دورتموند يرغب في التخلص من سانشو

2021-04-05T13:55:23Z

ولن يفرط في هالاند

أعلن هانز يواخيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أنّ الفريق قد يتخلى عن جادون سانشو في الصيف المقبل لكنّه متمسك ببقاء هالاند.

وأوضح أنّ الفريق الألماني لا يفكر مطلقًا في بيع هالاند بل يحاول الاستفادة منه خلال الموسم المقبل.

Erling Haaland Jadon Sancho Dortmund
Getty Images

باريديس قد يغادر باريس سان جيرمان

2021-04-05T13:53:54Z

ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أنّ لياندرو باريديس يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

اللاعب لم يحدد فريقه المقبل بعد لكنّه قرر الرحيل بعد تجاهل المدرب بوتشيتينو له في الموسم الحالي.

مورينيو يطارد شكرينيار

2021-04-05T13:51:58Z

كشفت صحفية "فوتبول إنسايدر" أنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع ​ميلان شكرينيار من صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، يرى ضرورة جلب المدافع لتحسين عيوب النادي اللندني في الموسم المقبل

رايولا ينفي شائعات عمولة هالاند

2021-04-05T13:49:08Z

أرقام فلكية أعلنتها الصحف

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، شائعات مطالبته بالحصول على 20 مليون يورو عمولة في صفقة بيع اللاعب.

وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت مطالب رايولا بالحصول على 20 مليون يورو بجانب 20 مليون يورو لوالده وكذلك وصول راتب اللاعب إلى 30 مليون يورو سنويًا بعد الضرائب

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Mino Raiola Erling Haaland
Getty