يخوض الميرنجي أولي مبارياته فى الدوري الإسباني ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث خاض الملكي فترة أعداد قوية خاض من خلالها 7 مباريات ودية، وكانت امام بايرن ميونخ، آرسنال، أتلتيكو مدريد، توتنهام، فنربخشة، سالزبورج، ثم روما،