إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
ياسبر سيليسين / جان توديبو / توماس فيرمايلين / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / مالكوم فيليبي / آرثور / موسى واجي ريكارد بيوج / كيفن برنس بواتينج / عثمان ديمبيلي
👤 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 4, 2019
⚽ #CeltaBarça
🔵🔴 Força Barça!
إليكم تشكيل سيلتا فيجو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
روبن بلانكو / هوجو مالو / لوكاس أزولازا / جوستافو كابرال / نيستور أراوجو / سفيان بوفال / رياض بوديبوز / أوكاي يوكوسلو / ستانيسلاف لوبتكا / ماكسيمليانو جوميز / ياجو اسباس
🔥 ¡HALAAAAA CELTAAAAA! 🔥#CeltaBarça #ANosaReconquista— RC Celta (@RCCelta) May 4, 2019
يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الخامس عشر، برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فياريال صاحب المركز الرابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليجانيس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في عشر، وخسر 16 لقاء.
قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان قد حسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لها مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.