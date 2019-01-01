على الجانب الآخر يسعى سموحة للبدء بقوة في الموسم الجديد من الدوري بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ولكن لا يصف المركز قوة الفريق الحقيقية حيث كانت المنافسة شرسة في منطقة وسط الجدول بين الكثير من الأندية، حيث كانت ثلاث نقاط فقط التي تفصل بينهم وبين المركز الثامن الذي يحتله طلائع الجيش صاحب الـ41 نقطة، ولذا فمن المؤكد أن الفريق يسعى لتقدم مركزه في الدوري المصري 2019-20 عن الموسم السابق.