بطاقة صفراء من نصيب أحمد صبحي
بطاقة صفراء من نصيب أيمن أشرف
أوووووووووووووووه،،،، بطاقة صفراء من نصيب جيرالدو
انذار #جيرالدو#alahlytv 📺 pic.twitter.com/OC39lKztlI— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٨ يناير ٢٠١٩
على معلول يتقدم للنادي الاهلي من علامة الجزاء
على معلول20’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس محمد أبو جبل
جوووووووول.— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٨ يناير ٢٠١٩
⚽️ #علي_معلول يسجل الهدف الاول لصالح الأهلي .. 👏✌️
الأهلي (1-0) سموحة#alahlytv 📺 pic.twitter.com/Lcdg4eafNc
أوووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي
ربع ساعة أولي من عمر المباراة
بداية المباراة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي vs سموحة#alahlytv 📺 pic.twitter.com/n7ywXGegWO
تشكيل الأهلي الرسمية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / وليد سليمان / محمد محمود / رمضان صبحي / جيرالدو
📝 إليكم تشكيل فريقنا امام سموحة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/wxMNZ94Ur3— Al Ahly SC (@AlAhly) ٨ يناير ٢٠١٩
محمد شريف / أحمد حمودي / كريم نيديفيد / إسلام محارب / محمود وحيد / شريف إكرامي / ناصر ماهر
تشكيل سموحة الرسمية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
محمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود عزت / السيد فريد / محمود منصور / محمود السيد / إيدي إيمومو / إسلام صالح / محمد حمدي زكي / اوميد أوكري
محمد فتحي / محمود معاذ / أحمد حمص / أمير عايد / ديريك تيسيبامبي