17’ تنفيذ الركنية بعرضية من على معلول لداخل المنطقة حولها كوليبالي برأسية غير متقنة مرت على الجهة اليسري تصل إلى علي لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية جديدة