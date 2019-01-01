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سبال × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سبال ويفنتوس، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
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2019-04-13T14:50:28Z

90+3’ بطاقة صفراء من نصيب فرانشيسكو فيكاري بعد تدخل قوي على بيرنارديسكي 

2019-04-13T14:48:15Z

90+1’ عرضية من خوان كوادرادو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T14:47:42Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-04-13T14:47:02Z

89’ خطأ لصالح سبال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من بيرنارديسكي 

التبديل الثالث فى صفوف سبال

2019-04-13T14:45:59Z

88’ دخول ميركو أنتينوتشي وخروج أندريا بيتاجنا 

2019-04-13T14:45:25Z

87’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماتيديدي لداخل المنطقة لكنها غير متقنة تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T14:44:40Z

86’ بطاقة صفراء من نصيب سيموني ميتسيرولي بعد تدخل قوي على خوان كوادرادو 

2019-04-13T14:43:14Z

85’ تسديدة من بيرنارديسكي من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى الحارس فيفيانو 

التبديل الثاني فى صفوف سبال

2019-04-13T14:41:14Z

84’ دخول  فاسكو ريجيني وخروج سيرجيو فلوكاري 

2019-04-13T14:40:41Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب محمد فارس بعد تدخل قوي على جواو كانسيلو فى منتصف الميدان 

2019-04-13T14:40:06Z

82’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس على حدود منطقة جزاء سبال لمحاولة البحث عن ثغرة وهدف التعادل 

2019-04-13T14:39:28Z

81’ عرضية من بيرنارديسكي من الجهة اليسري لكنها تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T14:37:18Z

79’ عرضية من بينتانكور من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع لترتد امام كوادرادو الذي حاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه 

2019-04-13T14:36:39Z

78’ محاولات من لاعبي يوفنتوس للبحث عن هدف التعادل 

2019-04-13T14:35:22Z

77’ ركنية لفريق يوفنتوس تنفذ بعرضية من جواو كانسيلو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

سيرجيو فلوكاري يتقدم بهدف ثاني لفريق سبال

2019-04-13T14:31:47Z

سيرجيو فلوكاري

75’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من أليساندرو مورجيا ثم يمررها لداخل منتصف المنطقة إلى سيرجيو فلوكاري الذي سدد الكرة على يسار الحارس ماتيا بيرين 

2019-04-13T14:31:11Z

74’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق سبال عن طريق سيرجيو فلوكاري 

2019-04-13T14:28:56Z

72’ تسديدة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

التبديل الاول فى صفوف سبال

2019-04-13T14:27:30Z

71’ دخول ميركو فالديفيوري وخروج باسكوالي شيتاريلا 

2019-04-13T14:26:02Z

69’ محاولة الإختراق من باولو ديبالا من داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطأ بعد دفعة قوية من ديبالا على باسكوالي شيتاريلا

2019-04-13T14:25:11Z

68’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T14:24:35Z

67’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كافيليا لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-04-13T14:24:02Z

66’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

2019-04-13T14:22:54Z

64’ محاولة المرور من كوادرادو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-04-13T14:21:09Z

63’ محاولة الإختراق من البديل كافيليا لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه 

2019-04-13T14:19:59Z

62’ خطأ لصالح سبال بعد تدخل قوي من بينتانكور على اليساندرو مورجيا

2019-04-13T14:17:00Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني حيث نجح فريق سبال فى إدراك هدف التعادل 

2019-04-13T14:15:56Z

59’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق جواو كانسيلو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-13T14:15:09Z

58’ عرضية خطيرة لفريق سبال لداخل المنطقة تلقاها أليساندرو مورجيا برأسية قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس ماتيا بيرين 

2019-04-13T14:13:48Z

56’ تنفيذ الركنية بعرضية من أليساندرو مورجيا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-13T14:13:26Z

55’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-13T14:12:49Z

54’ خطأ لفريق سبال بعد تدخل قوي على باسكوالي شيتاريلا من خارج المنطقة 

2019-04-13T14:10:58Z

52’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي سبال على حدود منطقة جزاء يوفنتوس 

2019-04-13T14:08:29Z

50’ ضغط قوي من لاعبي سبال على دفاعات اليوفنتوس فى الدقائق الاولي من شوط المباراة الثاني 

كيفن بونيفازي يسجل هدف التعادل لفريق سبال

2019-04-13T14:06:56Z

كيفن بونيفازي

49’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من باسكوالي شيتاريلا من ركنية لفريق سبال تلقاها المدافع كيفن بونيفازي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-04-13T14:05:43Z

48’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق سبال عن طريق كيفن بونيفازي 

2019-04-13T14:03:47Z

47’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أندريا بيتاجنا لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-13T14:03:25Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-13T13:47:04Z

45+1’ بطاقة صفراء من نصيب جواو كانسيلو بعد تدخل قوي على كيفن بونيفازي فى منتصف الميدان 

2019-04-13T13:46:39Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

2019-04-13T13:45:56Z

44’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من أليساندرو مورجيا على كاستانوس 

2019-04-13T13:44:18Z

42’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى بين أقدام لاعبي يوفنتوس 

2019-04-13T13:41:03Z

40’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس وسيطرة وتحكم كامل بمجريات اللقاء 

2019-04-13T13:40:27Z

38’ تنفيذ الخطأ بعرضية من باسكوالي شيتاريلا لداخل المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T13:39:04Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب خوان كوادرادو بعد تدخل قوي على محمد فارس من الجهة اليسري 

2019-04-13T13:38:09Z

36’ تسديدة من جريجوريس كاستانوس من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-13T13:37:22Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب لكنها تصطدم فى فرانشيسكو فيكاري وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T13:34:58Z

34’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق محمد فارس ومحاولة لإرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-13T13:34:21Z

33’ خطأ لصالح سبال من الجهة اليسري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ماتيا بيرين بثبات 

2019-04-13T13:33:01Z

32’ سيطرة من جانب لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء 

مويس كين يفتتح التسجيل لفريق يوفنتوس

2019-04-13T13:30:47Z

مويس كين

30’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين جواو كانسيلو مع جريجوريس كاستانوس انهاها كانسيلو بتسديدة من على حدود المنطقة تصطدم فى قدم مويس كين وتسكن الشباك عكس إتجاه الحارس فيفانو 

2019-04-13T13:30:22Z

29’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق يوفنتوس عن طريق مويس كين 

بطاقة صفراء أولي من نصيب مانويل لازاري

2019-04-13T13:29:22Z

28’ بطاقة صفراء أولي من نصيب مانويل لازاري بعد تدخل قوي على قدم باولو ديبالا 

2019-04-13T13:28:15Z

27’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق باسكوالي شيتاريلا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T13:27:34Z

26’ محاولات من لاعبي سبال وضغط على دفاعات يوفنتوس لمحاولة لخطف هدف 

2019-04-13T13:26:06Z

25’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق باسكوالي شيتاريلا لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-13T13:23:36Z

22’ خطأ لصالح سبال بعد تدخل قوي من سبينازولا على أليساندو مورجيا فى المنطقة الدفاعية لفريق سبال

2019-04-13T13:22:01Z

21’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق تياجو سبونيك لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-04-13T13:21:12Z

20’ تمريرة من رودريجو بينتانكور لداخل المنطقة فى إتجاه مويس كين لكنها أقرب إلى الحارس إيميليانو فيفيانو 

2019-04-13T13:19:28Z

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مانويل لازاري لداخل المنطقة حاول معها سيموني ميتسيرولي لكنها تصطدم فى قدمه وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T13:18:10Z

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي اليوفنتوس فى منتصف الميدان وهدوء فى مجريات اللقاء 

2019-04-13T13:17:07Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مانويل لازاري لداخل المنطقة تلقاها ألأيساندرو موجيا بتسديدة مقصية لكنها صهلة بين أحضان الحارس ماتيا بيرين 

2019-04-13T13:16:09Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-13T13:14:29Z

14’ خطا فى منتصف الميدان لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من كيفن بونيفازي على كوادرادو 

2019-04-13T13:13:43Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من باولو ديبالا على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T13:12:44Z

11’ عرضية من باولو ديبالا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام المهاجم مويس كين إلى ركنية 

2019-04-13T13:10:41Z

10’ تمريرة طولية على الجهة اليمنى فى إتجاه المنطلق ناتويل لازاري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-04-13T13:09:46Z

9’ عرضية من باولو ديبالا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع برأسية لتصل سهلة بين أحضان الحارس فيفيانو 

2019-04-13T13:08:12Z

7’ محاولة المرور من أمدريا بيتاجنا من الجهة اليسري لكن تدخل معه ماتيا دي تشيليو واستخلصها بنجاح 

2019-04-13T13:07:20Z

6’ خطأ لصالح سبال بعد شد القميص من مويس كين للمدافع كيفن بونيفازي 

2019-04-13T13:06:25Z

5’ تمريرة من باولو ديبالا على الجهة اليسري فى إتجاه ليوناردو سبينازولا ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T13:05:11Z

4’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من فرانشيسكو فيكاري على باولو ديبالا

2019-04-13T13:04:24Z

3’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق خوان كوادرادو لكن تدخل معه الدفاع وإستخلصها بنجاح

2019-04-13T13:01:43Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لفريق سبال

2019-04-13T12:38:56Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

إيميليانو فيفيانو / كيفن بونيفازي / تياجو سيونيك / فرانشيسكو فيكاري / محمد فارس / مانويل لازاري / سيموني ميتسيرولي / باسكوالي شيتاريلا / أليساندرو مورجيا / سيرجيو فلوكاري / أندريا بيتاجنا

البدلاء / ألبيرتو بالوسكي / أندريا فولينياتي / ميركو أنتينوتشي / فيليبو كوستا / فيليبي / فاسكو ريجيني / ألفريد جوميس / ميركو فالفديفيوري / لورينكو سيميتش / لورينزو ديكمان / لازار نيكوليتش 

التشكيل الرسمي لليوفنتوس

2019-04-13T12:20:48Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ماتيا بيرين / ماتيا دي تشيليو / باولو جوري / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / رودريجو بينتانكور / جرجورس كاستانوس / جواو كانسيلو / باولو ديبالا / مويس كين 

البدلاء / فيديريكو بيرنارديسكي / ليوناردو بونوتشي / ستيفي مافيديدي / سامي خضيرا / فويتشيك تشيزني / أليكس ساندرو / هان نيكولاس كافيليا / كارلو بينسوليه / لوكا كوكولو 

2019-04-13T00:38:51Z

على الجانب الآخر، يعيش سبال موسماً للنسيان، فحتى الآن وبعد مرور 31 جولة لم يحقق الفريق إلا 8 إنتصارات فقط، وتعادل في 8 لقائات وخسر في 15 ، ليحتل بذلك المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا صاحب المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

2019-04-13T00:38:44Z

أنهى البيانكونيري مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف بتعادل إيجابي بهدف لمثله يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب بتورينو، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتصدر السيدة العجوز جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 27 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة فى مباراة وحيدة.  

2019-04-13T00:38:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على سبال، على ملعب “باولو موتزا” وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.