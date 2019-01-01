أنهى البيانكونيري مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف بتعادل إيجابي بهدف لمثله يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب بتورينو، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتصدر السيدة العجوز جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 27 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة فى مباراة وحيدة.