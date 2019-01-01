#FullTime - #SPALJuventus #ForzaSPAL ⚪️🔵 pic.twitter.com/7mWAGk9l3q— SPAL (@spalferrara) ١٣ أبريل ٢٠١٩
التبديل الثالث فى صفوف سبال
التبديل الثاني فى صفوف سبال
التبديل الثالث والأخير فى صفوف يوفنتوس
80' - Ultima sostituzione Juve— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
➡️ @fbernardeschi
⬅️ @andreabarzagli2 #SPALJuve
2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/HAry4lSMek
سيرجيو فلوكاري يتقدم بهدف ثاني لفريق سبال
سيرجيو فلوكاري75’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من أليساندرو مورجيا ثم يمررها لداخل منتصف المنطقة إلى سيرجيو فلوكاري الذي سدد الكرة على يسار الحارس ماتيا بيرين
🕛 74'— SPAL (@spalferrara) ١٣ أبريل ٢٠١٩
GOOOOOOOOOOOL!!!!! VANTAGGIO DELLA SPAL CON FLOCCARI!!!!!! #SpalJuventus 2-1 #ForzaSPAL pic.twitter.com/KzzzjoM6JY
التبديل الاول فى صفوف سبال
التبديل الثاني فى صفوف يوفنتوس
68' - Seconda sostituzione per la Juventus— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
➡️ #Mavididi
⬅️ #Kean #SPALJuve
1️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/grMPe2wkec
التبديل الاول فى صفوف يوفنتوس
60' - Cambio Juve— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
➡️ #Nicolussi
⬅️ #Kastanos#SPALJuve
1️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/CmYrVxjyjR
كيفن بونيفازي يسجل هدف التعادل لفريق سبال
كيفن بونيفازي49’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من باسكوالي شيتاريلا من ركنية لفريق سبال تلقاها المدافع كيفن بونيفازي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
🕛 49'— SPAL (@spalferrara) ١٣ أبريل ٢٠١٩
GOOOOOOOL!!!! Pareggio della SPAL con Bonifazi!!!!!! #SpalJuventus 1-1 #ForzaSPAL pic.twitter.com/EyrxoARGQ7
HT: Juve avanti grazie al gol di Moise Kean 💪 #SPALJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/mCRR1jjNTw— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
مويس كين يفتتح التسجيل لفريق يوفنتوس
مويس كين30’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين جواو كانسيلو مع جريجوريس كاستانوس انهاها كانسيلو بتسديدة من على حدود المنطقة تصطدم فى قدم مويس كين وتسكن الشباك عكس إتجاه الحارس فيفانو
29' ⚽️ GOOOOOOOL! JUVE IN VANTAGGIO! KEEEEEEEEEEEAN! #SPALJuve— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
0️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/3WMvX1rG1m
بطاقة صفراء أولي من نصيب مانويل لازاري
5’ تمريرة من باولو ديبالا على الجهة اليسري فى إتجاه ليوناردو سبينازولا ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
🚦 Inizia #SPALJuve! FORZA BIANCONERI, TUTTI INSIEME, #FINOALLAFINE! pic.twitter.com/ZSCa8ai1m6— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق سبال
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
إيميليانو فيفيانو / كيفن بونيفازي / تياجو سيونيك / فرانشيسكو فيكاري / محمد فارس / مانويل لازاري / سيموني ميتسيرولي / باسكوالي شيتاريلا / أليساندرو مورجيا / سيرجيو فلوكاري / أندريا بيتاجنا
#StartingXI - #SPALJuventus#ForzaSPAL ⚪️🔵 pic.twitter.com/7jMWNBdS1n— SPAL (@spalferrara) ١٣ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ألبيرتو بالوسكي / أندريا فولينياتي / ميركو أنتينوتشي / فيليبو كوستا / فيليبي / فاسكو ريجيني / ألفريد جوميس / ميركو فالفديفيوري / لورينكو سيميتش / لورينزو ديكمان / لازار نيكوليتش
التشكيل الرسمي لليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ماتيا بيرين / ماتيا دي تشيليو / باولو جوري / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / رودريجو بينتانكور / جرجورس كاستانوس / جواو كانسيلو / باولو ديبالا / مويس كين
📝 #SPALJuve | L'XI Bianconero 👇#FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/AVu9akeQEa— JuventusFC (@juventusfc) ١٣ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / فيديريكو بيرنارديسكي / ليوناردو بونوتشي / ستيفي مافيديدي / سامي خضيرا / فويتشيك تشيزني / أليكس ساندرو / هان نيكولاس كافيليا / كارلو بينسوليه / لوكا كوكولو