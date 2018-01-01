أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ساوثامبتون على ملعب سانت ماري في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.