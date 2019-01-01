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ساوثامبتون × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ساوثامبتون وليفربول، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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Getty

2019-04-05T19:22:14Z

23’ ركنية أولي للريدز تنفذ بسلسلة من التمريرات وتصل إلى محمد صلاح داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-04-05T19:21:41Z

22’ عرضية من أندرو روبيرتسون لداخل يسار المنطقة تلقاها ساديو مانيه وحاول إستلام الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-05T19:21:06Z

21’ تحضير وتمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول لمحاولة بناء هجمة منظمة والعودة من جديد للمباراة بعد تأخرهم بهدف 

2019-04-05T19:20:31Z

20’ تمريرة طولية من فان ديك فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليسري لكن ابعدها يانيك فيسترجارد من امامه 

2019-04-05T19:19:39Z

18’ إرتباك فى ضفاعات ليفربول وضغط من أصحاب الأرض لمحاولة تعزيز الهدف 

2019-04-05T19:18:33Z

17’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ريان بيرتراند لداخل المنطقة مرت بغرابة من تحت اقدام المهاجم شايل لونج ليبعدها فان ديك إلى ركنية لفريق ساوثامبتون 

هجمة خطيرة للريدز

2019-04-05T19:15:57Z

16’ تمريرة خطيرة من فان ديك من خارج المنطقة تلقاها محمد صلاح وارسلها عرضية من الجهة اليمنى يرتقي لها ساديو مانيه برأسية قوية يبعدها الحارس ببراعة ليتبعها نابي كيتا من داخل يمين المنطقة بتسديدة غير متقنة تمر بجوار القائم الايسر

2019-04-05T19:14:58Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولابزال الريدز متأخر بهدف امام ساوثامبتون 

2019-04-05T19:14:18Z

14’ ركنية لفريق ساوثمبتون تنفذ من جيمس وارد براوس بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها فان ديك من منطقة الخطورة 

2019-04-05T19:13:35Z

13’ عرضية من أندرو روبيرتوسن فى إتجاه محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لكن خروج موفق من الحارس أنجوس جان وامسكها بثبات قبل رأسية محمد صلاح 

2019-04-05T19:12:57Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه المهاجم شاين لونج على حدود المنطقة لكن ابعدها من امامه الهولندي فان ديك 

2019-04-05T19:12:05Z

11’ تمريرة طولية من بيير إميل هويبيرج على الجهة اليمنى فى إتجاه يان فاليري الذي مررها على يمين إلى جيمس وارد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-05T19:11:07Z

10’ الريدز يسعي للسيطرة على مجريات اللقاء بعد تلق شباكه الهدف الاول ومحاولة للبحث عن التعديل 

شاين لونج يفتتح التسجيل لفريق ساوثامبتون

2019-04-05T19:08:42Z

شاين لونج

8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الظهير الأيسر ريان بيرتراند ثم يرسل عرضية على رأس بيير إميل هويبيرج داخل يسار منطقة جزاء الريدز ليمررها إلى الخلق على يمين المنطقة تصل امام شاين لونج الخالي من الرقابة  فى مواجهة المرمي ليسددها على يمين مرمي الحارس أليسون 

2019-04-05T19:08:21Z

8’ جوووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لفريق ساوثامبتون عن طريق شاين لونج 

2019-04-05T19:07:27Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه السنغالي ساديو مانيه لكنها تفتقد الدقة وتمر بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-04-05T19:06:49Z

6’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات ساوثامبتون 

2019-04-05T19:06:08Z

5’ تنفذ الركنية بعرضية على القائم القريب من جيمس وارد لكن ابعدها جويل ماتيب من منطقة الخطورة 

2019-04-05T19:04:57Z

4’ إنطلاقة من نايثان ريدموند من منتصف الميدان ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى ريان بيرتراند الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع فيرجيل فان ديك برأسية إلى ركنية لفريق ساوثامبتون 

ترينت ألكسندر آرنولد👏

2019-04-05T19:04:15Z

2019-04-05T19:02:09Z

2’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو لداخل منطقة الجزاء فى إتجاه صلاح لكن تدخل معه المدافع يانيك فيسترجارد وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-05T19:00:30Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول

2019-04-05T18:42:59Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت رنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / ديفوك أوريجي / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / جيمس ميلتر / ديان لوفرين / ألبيرتو مورينو / شيردان شاكيري

التشكيل الرسمي لفريق ساوثامبتون

2019-04-05T18:36:18Z

يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن

أنجوس جان / يان فاليري / يانيك فيسترجارد / مايا يوشيدا / يان بيدناريك / ريان بيرتراند / جيمس وارد براوس / بيير إميل هويبيرج / أوريول روميو / شاين لونج / نايثان ريدموند 

البدلاء / ستيوارت ارمسترونج / تشارلي أوستين / مات تارجت / جوشوا سميز / سام جالاجير / جاك ستيفانز / أليكس مكارثي

2019-04-04T23:29:41Z

يعيش ساوثامبتون أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام برايتون وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب القديسين 31 مباراة، حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع وخسروا 14 مباراة.

2019-04-04T23:29:29Z

استعاد الريدز الصدارة بشق الأنفس بفوز صعب على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف على ملعب آنفيلد، في قمة الجولة 32 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 79 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 24 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-04-04T23:29:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي ساوثامبتون نظيره ليفربول، على ملعب “ساينت ماري” في إطار  الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.