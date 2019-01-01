هجمة خطيرة للريدز
شاين لونج يفتتح التسجيل لفريق ساوثامبتون
شاين لونج8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الظهير الأيسر ريان بيرتراند ثم يرسل عرضية على رأس بيير إميل هويبيرج داخل يسار منطقة جزاء الريدز ليمررها إلى الخلق على يمين المنطقة تصل امام شاين لونج الخالي من الرقابة فى مواجهة المرمي ليسددها على يمين مرمي الحارس أليسون
8: GOAAAAALLLLLL!!! IT'S @ShaneLong7!!! #saintsfc [1-0] pic.twitter.com/9GCIiGrzwD— Southampton FC (@SouthamptonFC) ٥ أبريل ٢٠١٩
ترينت ألكسندر آرنولد👏
ترينت ألكسندر آرنولد الظهير الأيمن يشارك اليوم في مبارياته الـ 50 مع الريدز في الدوري الإنجليزي! 👏 pic.twitter.com/TRs0m2ikNE— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ أبريل ٢٠١٩
We're underway at St Mary's...— Liverpool FC (@LFC) ٥ أبريل ٢٠١٩
UP THE REDS 💪 #SOULIV
التشكيل الرسمي لفريق ليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت رنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
⭐️ TEAM NEWS ⭐️— Liverpool FC (@LFC) ٥ أبريل ٢٠١٩
Our line-up to face @SouthamptonFC...
البدلاء / ديفوك أوريجي / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / جيمس ميلتر / ديان لوفرين / ألبيرتو مورينو / شيردان شاكيري
التشكيل الرسمي لفريق ساوثامبتون
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
أنجوس جان / يان فاليري / يانيك فيسترجارد / مايا يوشيدا / يان بيدناريك / ريان بيرتراند / جيمس وارد براوس / بيير إميل هويبيرج / أوريول روميو / شاين لونج / نايثان ريدموند
The teams are in! 🔴⚪— Southampton FC (@SouthamptonFC) ٥ أبريل ٢٠١٩
Here's how #SaintsFC line-up to face #LFC tonight in the #PL at St Mary's: pic.twitter.com/mTrjcZNEPD
البدلاء / ستيوارت ارمسترونج / تشارلي أوستين / مات تارجت / جوشوا سميز / سام جالاجير / جاك ستيفانز / أليكس مكارثي
يعيش ساوثامبتون أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام برايتون وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب القديسين 31 مباراة، حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع وخسروا 14 مباراة.
استعاد الريدز الصدارة بشق الأنفس بفوز صعب على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف على ملعب آنفيلد، في قمة الجولة 32 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 79 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 24 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.