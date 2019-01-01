يعيش ساوثامبتون أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام برايتون وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب القديسين 31 مباراة، حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع وخسروا 14 مباراة.