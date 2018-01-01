أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول........ حيث يستضيف ساوثامبتون آرسنال في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.