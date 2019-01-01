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ساسوولو × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ساسوولو ضد يوفنتوس في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-02-10T18:44:08Z

86’خطأ لصالح باولو ديبالا بعد تدخل من لوكاتيلي في منتصف الميدان 

2019-02-10T18:43:55Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال يوفنتوس متقدم بهدفين دون رد

2019-02-10T18:42:39Z

84’باولو ديبالا أرسل كرة بينية في إتجاه دي تشيليو المنطلق في الجانب الأيمن الذي أرسل عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-10T18:40:47Z

82’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ساسوولو في منتصف الميدان وتمركز رائع من لاعبي يوفنتوس يحرم أصحاب الأرض حتى الآن من الوصول لمرمى الحارس تشيزني

2019-02-10T18:38:46Z

81’تمريرة بينية عن طريق لوكاتيلي في إتجاه بوجا المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-10T18:38:31Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال يوفنتوس متقدم بهدفين دون رد

2019-02-10T18:38:02Z

79’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان 

2019-02-10T18:37:18Z

78’بيرنارديسكي سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:36:11Z

77’دومينيكو بيراردي انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس تشيزني

2019-02-10T18:33:46Z

76’ليرولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس المتمركز جيدًا 

2019-02-10T18:33:24Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة وحتى الآن يوفنتوس منتفوق بهدفين دون رد

2019-02-10T18:32:43Z

73’دومينيكو بيراردي سدد كرة قوية من خارج المنطقة زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:31:16Z

72’روجيرو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل النطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس

2019-02-10T18:29:34Z

برأسية من داخل المنطقة

71’الهدف جاء بعد ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريستيانو رونالدو وحولها برأسية قوية في مرمى الحارس كونسيلي

 

2019-02-10T18:27:37Z

70’تمريرات بين أقدام لاعيبي ساسوولو في منتصف الميدان دون خطورة على مرمى فريق يوفنتوس

2019-02-10T18:26:59Z

69’كريستيانو رونالدو مرر كرة بينية في إتجاه ماريو ماندجوكيتش المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-10T18:26:41Z

68’ليرولا أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-02-10T18:26:10Z

67’خروج سامي خضيرا ودخول رودريجو بنتانكور بدلًا منه

2019-02-10T18:22:58Z

66’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرنارديسكي إلى داخل المنطقة ارتقى لها اللاعب ماريو ماندجوكيتش وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:22:29Z

65’جيرمي بوجبا سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:21:00Z

64’روجيرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-10T18:20:37Z

63’لمسة يد على كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء ساسوولو

2019-02-10T18:20:00Z

62’ليرولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-02-10T18:19:42Z

61’إستئناف المباراة الآن

2019-02-10T18:19:29Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد 

2019-02-10T18:19:10Z

59’حكم المباراة يوقف اللعب والأمن يتدخل لإخراج المشجع من أرضية الملعب 

2019-02-10T18:18:42Z

58’مشجع يدخل إلى أرضية الملعب متجهًا إلى كريستيانو رونالدو

تبديل في صفوف ساسوولو

2019-02-10T18:17:11Z

57’خروج خوما باباكار ودخول جيرمي بوجا بدلًا منه

2019-02-10T18:16:39Z

56’كرة عرضية عن طريق دومينيكو بيراردي من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-10T18:16:23Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

2019-02-10T18:16:04Z

54’ساسوولو يواصل الضغط الآن بحثًا عن هدف تعديل النتيجة

ياربااااااااااااااااااه، هدف مؤكد ضائع من ساسوولو

2019-02-10T18:14:39Z

53’تمريرة بينية عن طريق بوربيعة في إتجاه بيراردي المنطلق على حدود المنطقة، لكن خروج من تشيزني الذي أبعد الكرة بالخطأ وصلت إلى بيراردي والمرمى خالي ثم سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:13:30Z

52’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ساسوولو

هدف أبيض في شباك ساسوولو

2019-02-10T18:12:15Z

51’كرة بينية عن طريق بيرنارديسكي في إتجاه رونالدو المنطلق خلف الدفاعات الذي إستقبل الكرة وراوغ الحارس ثم سدد كرة سكنت الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل

2019-02-10T18:11:59Z

50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

2019-02-10T18:10:20Z

49’تمريرة بينية عن طريق كريستيانو رونالدو في إتجاه بيرنارديسكي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-10T18:07:24Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرنارديسكي من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-10T18:04:54Z

47’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T18:04:48Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-02-10T17:47:27Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-02-10T17:45:08Z

45+2’دومينيكو بيراردي أرسل بينية في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن ليرولا الذي أرسل عرضية على القائم الأول أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-02-10T17:44:15Z

45+1’دومينيكو بيراردي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي ساسوولو ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس تشيزني

2019-02-10T17:41:44Z

45’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج اللاعب الدولي الكرواتي السابق

2019-02-10T17:41:23Z

44’حكم المباراة يوقف المباراة ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-10T17:39:52Z

43’ماريو ماندجوكيتش سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة بعد تدخل من مهدي بوربيعة في منتصف الميدان 

بطاقة صفراء

2019-02-10T17:38:48Z

42’خطأ لصالح ميراليم بيانيتش بعد تدخل من مهدي بوربيعة في منتصف الميدان 

2019-02-10T17:37:35Z

41’كريستيانو رونالدو إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية مميزة إلى داخل المنطقة إرتقى لها ماريو ماندجوكيتش وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T17:37:09Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال الضيوف متفوقين بهدف دون رد 

2019-02-10T17:36:18Z

39’كرة بينية عن طريق أليكس ساندرو في إتجاه ماريو ماندجوكيتش المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على الدولي الكرواتي السابق

2019-02-10T17:35:06Z

38’فيدريكو بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية رونالدو، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-10T17:33:31Z

37’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ساسوولو في منتصف الميدان بحثًا عن إحراز هدف تعديل النتيجة 

2019-02-10T17:31:57Z

36’خطأ لصالح أليكس ساندرو بعد تدخل من دومينيكو بيراردي في منتصف الميدان

2019-02-10T17:31:32Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول ومازال زملاء كريستيانو رونالدو متقدمين بهدف دون رد

2019-02-10T17:30:56Z

34’كرة ثابتة نفذها رونالدو قوية على المرمى إصطدمت بدفاعات ساسوولو وتحولت إلى رمية جانبية من الجهة اليسرى

بطاقة صفراء

2019-02-10T17:30:12Z

33’خطأ لصالح بليز ماتويدي بعد تدخل من جيانجياكومو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-10T17:27:50Z

32’تمريرة بينية عن طريق فيليب ديوريسيتش في إتجاه لوكاتيلي المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس الدولي تشيزني

بطاقة صفراء

2019-02-10T17:26:43Z

31’خطأ لصالح دومينيكو بيراردي بعد تدخل من أليكس ساندرو في منتصف الميدان في الجانب الأيمن

2019-02-10T17:26:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف هنا في ملعب مابي بهدف دون رد

2019-02-10T17:25:59Z

29’ليرولا إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس ببراعة قبل أن تصل إلى المهاجم باباكار

2019-02-10T17:24:49Z

28’على عكس سير أحداث المباراة يوفنتوس نجح في تسجيل أول الأهداف بقدم سامي خضيرا وسط إستحواذ من أصحاب الأرض

سامي خضيرا يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2019-02-10T17:22:57Z

بتصويبة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس كونسيلي وإرتدت أمام سامي خضيرا داخل المنطقة الذي سددها قوية سكنت الشباك

 

2019-02-10T17:22:14Z

26’ركنية نُفذت عن طريق ستيفانو سينسي مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس تشيزني

2019-02-10T17:20:57Z

25’خوما باباكار تلقى تمريرة بينية رائعة عن طريق مهدي داخل المنطقة في الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات يوفنتوس وتحولت إلى ركنية

2019-02-10T17:20:09Z

24’ماريو ماندجوكيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات ساسوولو وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-10T17:19:17Z

23’بليز ماتويدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى عارضة الحارس كونسيلي وإلى ركلة مرمى

2019-02-10T17:18:48Z

22’المباراة تُستأنف الآن 

2019-02-10T17:17:39Z

21’سقوط اللاعب روجيرو أوليفيرا بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-02-10T17:16:20Z

20’دي تشيليو أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس 

2019-02-10T17:15:52Z

19’خطأ لصالح بيرنارديسكي بعد تدخل من دومينيكو بيراردي في منتصف الميدان 

2019-02-10T17:15:15Z

18’تصويبة قوية عن طريق مانيول لوكاتيلي من على حافة المنطقة، لكن إنقاذ أكثر من رائع من الحارس تشيزني الذي أبعد الكرة إلى ركنية 

2019-02-10T17:14:42Z

17’روجيرو إنطلق من الجبهة اليسرى ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-10T17:13:03Z

16’ضغط متواصل من لاعبي ساسوولو في هذه الأوقات لمحاولة إختراق دفاعات يوفنتوس 

2019-02-10T17:12:40Z

15’وصلنا إلى أول ربع ساعة في عمر وأحداث اللقاء ولا جديد على مستوى النتيجة

2019-02-10T17:11:50Z

14’ليرولا أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس إلى ركنية 

2019-02-10T17:11:16Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ساسوولو في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات يوفنتوس

2019-02-10T17:09:04Z

12’دومينيكو بيراردي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس تشيزني

2019-02-10T17:08:29Z

11’كريستيانو رونالدو إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أرضية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-10T17:08:08Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على أجواء ملعب مابي

2019-02-10T17:07:51Z

9’كرة ثابتة نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساسوولو

2019-02-10T17:07:19Z

8’خطأ لصالح ميراليم بيانيتش في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من ستيفانو سينسي

2019-02-10T17:05:34Z

7’تصويبة قوية عن طريق فيليب ديوريسيتش من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-10T17:04:52Z

6’بالفعل تقنية الفيديو أشارت إلا عدم وجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية واللعب يُستأنف الآن

2019-02-10T17:04:15Z

5’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا

2019-02-10T17:02:07Z

4’فيليب ديوريسيتش إفتك الكرة ببراعة من المدافع دانييلي روجاني ثم إنفرد بالحارس وراوغه ثم تدخل من تشيزني على قدمه وسط مطالبات من لاعبي ساسوولو بركلة جزاء

2019-02-10T17:01:45Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-02-10T17:00:55Z

2’ساسوولو بالزي الأخضر والأسود على اليمين ويوفنتوس بالزي الأبيض والرصاصي على اليسار

2019-02-10T16:56:46Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي باولو مازوليني

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-02-10T16:28:44Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / مارتن كاسيرس / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو

 

إليكم تشكيل ساسوولو لمباراة اليوم

2019-02-10T16:26:58Z

يبدأ المدرب روبرتو دي زيربي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أندريا كونسيلي / بول ليرولا / جيانجياكومو ماجناني / فيدريكو بيلوسو / روجيرو أوليفيرا / مانويل لوكاتيلي / ستيفانو سينسي / مهدي بوربيعة / دومينيكو بيراردي / خوما باباكار / فيليب ديوريسيتش

 

2019-02-10T13:09:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ساسوولو ويوفنتوس على ملعب تريكولوري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 