تبديل في صفوف يوفنتوس
83’خروج فيدريكو بيرنارديسكي ودخول باولو ديبالا بدلًا
83' Second sub for Juve:— JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2019
⬅️ @fbernardeschi
➡️ @PauDybala_JR #SassuoloJuve [0-2] #ForzaJuve pic.twitter.com/KFsdD8v7VE
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس
برأسية من داخل المنطقة
71’الهدف جاء بعد ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريستيانو رونالدو وحولها برأسية قوية في مرمى الحارس كونسيلي
70' SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! @Cristiano HEADS HOME!!!!!!!!!!! 🔥⚽️⚪️⚫️#SassuoloJuve [0-2] #ForzaJuve pic.twitter.com/f3n9DySDte— JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2019
تبديل في صفوف يوفنتوس
63’لمسة يد على كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء ساسوولو
تبديل في صفوف ساسوولو
ياربااااااااااااااااااه، هدف مؤكد ضائع من ساسوولو
هدف أبيض في شباك ساسوولو
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
سامي خضيرا يفتتح التسجيل ليوفنتوس
بتصويبة من داخل المنطقة
27’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس كونسيلي وإرتدت أمام سامي خضيرا داخل المنطقة الذي سددها قوية سكنت الشباك
23' G⚽️AAAAAALLLLLLLL!!!!!!!!! @SamiKhedira FIRES US IN FRONT!!!!!!!! ⚪️⚫️#SassuoloJuve [0-1] #ForzaJuve pic.twitter.com/v3z3P5WmdK— JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
3️⃣ POINTS THE AIM, LET'S BRING THEM HOME! 👊#SassuoloJuve 🏟⚽️ #FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/qcJkeg1DQE— JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2019
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / مارتن كاسيرس / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو
📝 Here's our Starting XI for #SassuoloJuve 👇— JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2019
💺 Subs: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Barzagli, Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Dybala, Kean.#FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/y9vkiYluJa
إليكم تشكيل ساسوولو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روبرتو دي زيربي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أندريا كونسيلي / بول ليرولا / جيانجياكومو ماجناني / فيدريكو بيلوسو / روجيرو أوليفيرا / مانويل لوكاتيلي / ستيفانو سينسي / مهدي بوربيعة / دومينيكو بيراردي / خوما باباكار / فيليب ديوريسيتش
#SassuoloJuve: ecco la formazione ufficiale dei neroverdi ⬇️— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) February 10, 2019
(4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic#ForzaSasol 💪🖤💚 pic.twitter.com/XgmtWaZFxL