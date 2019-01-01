فى المقابل نجح منتخب الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لملاقه المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإفواري تأهل ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط الذي كانت تضم المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، حيث حقق منتخب ساحل العاج الإنتصار على جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي الهزيمة من أسود الأطلس بهدف نظيف، وحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف وحيد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات.