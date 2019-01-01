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ساحل العاج × الجزائر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث مباراة الجزائر ضد ساحل العاج في دور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty Images

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر

2019-07-11T15:13:05Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

رايس ميولحي / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / يوسف عطال / رامي بن سبعيني / رياض محرز / سفيان فيجولي / عدلان قديورة / إسماعيل بن ناصر / يوسف البلايلي / بغداد بونجاح 

البدلاء / أندي ديلور / رفيق حليش / محمد فارس / هشام بودواي / مهدي عبيد / إسلام سليماني / ألكساندر أوكيدجا / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / مهدي زيفان / آدم وناس / مهدي تاهرات 

التشكيل الرسمي لمنتخب كوت ديفوار

2019-07-11T15:09:16Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

سيلفان جوبوهوو / مامادو باكايوكو / إسماعيل تراوري / ويلفريد كانون / وونلو كوليبالي / ماكس جرادل / إبراهيم سانجاري / جيوفري سيريدي / فرانك كيسي / ويلفريد زاها / جوناثان كودجيا 

البدلاء / نيكولاس بيبي / روجير أسالي / فيكتور أنجبان / نابي إرا أليزير / ويلفريد بوني / سانجاري بادرا / سليمان دومبيا / سيرجي أورييه / ماكسويل كورنيه / جيان سيري / جان فيليب جبامين / شيخ ابراهيم كومارا 

2019-07-11T14:56:14Z

فى المقابل نجح منتخب الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لملاقه المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإفواري تأهل ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط الذي كانت تضم المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، حيث حقق منتخب ساحل العاج الإنتصار على جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي الهزيمة من أسود الأطلس بهدف نظيف، وحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف وحيد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

2019-07-11T14:56:08Z

نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بعد تخطيه منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، استطاع المنتخب الجزائري التأهل بعد ما تصدر المجموعه الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها في ثلاث مباريات امام منتخب كينيا فى المباراة الإفتتاحية وانتصر بهدفين دون رد، ثم حقق فوز صعب على منتخب السنغال بهدف نظيف، وفى الجولة الأخيرة استطاع رفقاء رياض محرز الإنتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0).

2019-07-11T14:55:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكوت ديفوار،  وذلك في إطار منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2019. ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي
 