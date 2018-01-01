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ريفر بليت × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العين ضد ريفربلايت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للإندية

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الضربة الأولي لفريق ريفربليت

2018-12-18T19:09:03Z

مارتينيز

1’ مارتينيز بنجح فى تسجيل ركلة الجزاء الاولي

الركلة الاولي لفريق العين

2018-12-18T19:07:13Z

كايو فيرنانديز

1’ كايو يسجل الضربة الاولي

2018-12-18T19:02:44Z

121’الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني الإضافي

2018-12-18T19:02:16Z

120’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

2018-12-18T18:58:58Z

117’اوووووووووووووووووو،،، خطأ للعين تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد أحمد من داخل المنطقة بتسديدة قوية لكن تصدي رائع من الحارس أرماني ومن ثم يبعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-18T18:58:08Z

116’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي العين

2018-12-18T18:57:02Z

خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الإضافي الثاني 115’

2018-12-18T18:55:43Z

113’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري كايو لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2018-12-18T18:54:05Z

112’ بطاقة صفراء من نصيب دي لا كروز بعد تدخل قوي على يحيح نادر

2018-12-18T18:53:15Z

111’ ركنية لفريق العين تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ومرت بدون خطورة

2018-12-18T18:50:18Z

109’ إنطلاقة رائعة من كايو من خارج المنطقة ثم يطلق تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

2018-12-18T18:49:29Z

108’تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة حولها خافير بينولا برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم

2018-12-18T18:48:59Z

108’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رافائيل سانتوس لكن ابعدها محمد أحمد إلى ركنية

تبديل فى صفوف العين

2018-12-18T18:48:16Z

دخول يحي نادر وخروج تونجو دومبيا 107

2018-12-18T18:47:32Z

بداية الشوط الثاني الإضافي 106

2018-12-18T18:47:06Z

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الإضافي الاول 105’

2018-12-18T18:41:23Z

103’ تمريرة خطيرة فى إتجاه ديفيد براتو لكن تدخل رائع من محمد احمد ومن ثم تصل الكرة سهلة بين أحضان الحارس خالد عيسي

2018-12-18T18:40:51Z

102’ تسديدة من حسين الشحات من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي

2018-12-18T18:40:07Z

101’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على حسين الشحات

2018-12-18T18:39:19Z

100’ محاولة الإختراق من محمد احمد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-18T18:37:31Z

98’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق خوان فيرناندو كوينتيرو لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2018-12-18T18:36:21Z

97’ عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لفريق ريفربليت تلقاها جوناتان مايدانا برأسية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي

2018-12-18T18:35:28Z

96’ محاولة المرور من تونجو دومبيا لكن الكرة طالت وتصل إلى الحارس ارماني

2018-12-18T18:34:29Z

94’تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق نيكولاس دي لاكروز لكنها مرت على حافة القائم الاعلي

2018-12-18T18:33:14Z

93’تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق إيجناسيو سكوكو لكن ابعدها خالد عيسي بنجاح

2018-12-18T18:32:51Z

تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 93’

2018-12-18T18:30:55Z

92’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات

2018-12-18T18:30:11Z

91’إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق لوكاس ديفيد براتو ومن ثم يرسلها عرضية لكنها تصطدم فى محمد أحمد وتتحول إلى ركنية

2018-12-18T18:29:22Z

إنطلاقة الشوط الإضافي الأول 90

2018-12-18T18:26:11Z

الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة لنلجأ إلى الوقت الإضافي

2018-12-18T18:23:23Z

90+4 مرور رائع من شيوتاني من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب إلى رمية تماس

2018-12-18T18:20:59Z

90+1’ تمريرة خطيرة فى إتجاه الشحات على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع بنجاح إلى رمية تماس

2018-12-18T18:20:36Z

90’ الحكم يحتسب 5 دقئق وقت بدل ضائع

2018-12-18T18:19:50Z

89’خطا من مدافعي ريفربليت ليستخلصها كايو فى مواجهة المرمي لكنه تباطئ فى التسديد ليتدخل الدفاع بشكل سريع ويستخلصها بنجاح

2018-12-18T18:19:08Z

88تنفيذ الخطأ بعرضية فى إتجاه شيوتاني الذي حاول تسديدها على الطائ لكنها مرت بعيدة عن المرمي

2018-12-18T18:18:28Z

87’بطاقة صفراء من نصيب ميلتون كاسكو بعد تدخل قوي على بندر الاحبابي

2018-12-18T18:18:07Z

تمريرات متبادلة بين لاعبي العين فى منتصف الميدان 86

تبديل فى صفوف ريفربليت

2018-12-18T18:15:45Z

85’ تبديل فى صفوف ريفربليت دخول نيكولاس دي لاكروز وخروج ليوناردو بونزيو

2018-12-18T18:15:09Z

82تسديدة قوية عن طريق سانتوس لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس خالد عيسي

تبديل أخير فى صفوف العين

2018-12-18T18:14:46Z

دخول عامر عبدالرحمن وخروج أحمد برمان للإصابة 81’

2018-12-18T18:14:04Z

80’ عشرة دقائق أخيرة من عمر المباراة ولايزال التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

2018-12-18T18:13:39Z

79’ بطاقة صفراء من نصيب محمد أحمد بعد تدخل قوي على مارتينيز

2018-12-18T18:13:17Z

78وتصويبة قوية من الشحات لكن اصطدمت بدفاع الريفر ثم ارتدت إلى دومبيا الذي سدد كرة ضعيفة إلى خارج الملعب لتتحول إلى ضربة مرمي

2018-12-18T18:12:58Z

ضغط رهيب من جانب لاعبي العين على مرمى الريفر76

2018-12-18T18:12:23Z

ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة ولايزال التعادل قائم بين الفريقين 75

تبديل ثاني فى صفوف العين

2018-12-18T18:11:57Z

74دخول بندر الأحبابي وخروج ماركوس بيرج

2018-12-18T18:11:25Z

72تمريرة طولية فى إتجاه جونزالو مارتينيز لكن خروج رائع من الحارس خالد عيسي وابعدها من امامه

2018-12-18T18:11:13Z

70تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ريان يسلم لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي

2018-12-18T18:10:38Z

69أووووووووووووووووووو،،،،، تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من جونزالو مارتينيز لكنها تصطدم فى القائم الأعلي وتمر بسلام على مرمي خالد عيسي

2018-12-18T18:09:38Z

68أووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة لفريق ريفربليت بعد تدخل قوي من محمد احمد على ميلتون كاسكو

2018-12-18T18:09:06Z

هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 67

2018-12-18T18:08:42Z

65تسديدة قوية من خارج المنطقة  لكن تصدي رائع من الحارس خالد عيسي

2018-12-18T18:08:20Z

تبديل فى صفوف العين دخول ريان يسلم وخروج محمد عبدالرحمن64

2018-12-18T18:08:06Z

61عرضية خطيرة من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها رافائيل سانتوس برأسية قوية لكن ابعدها الحارس خالد عيسي بنجاح

2018-12-18T18:07:54Z

59تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق رافائيل سانتوس لكن تصدي رائع من الحارس خالد عيسي

2018-12-18T18:07:38Z

58تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2018-12-18T18:07:08Z

57محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق لوكاس ديفيد براتو لكن ابعدها برمان إلى ركنية

2018-12-18T18:06:41Z

تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 56

تبديل أول فى صفوف ريفربليت

2018-12-18T18:06:16Z

55دخول إينزو بيريز وخروج اكزيكويل بلاسيوس

2018-12-18T18:05:52Z

53بطاقة صفراء من نصيب رافائيل سانتوس بعد تدخل قوي على كايو من الجهة اليسري

2018-12-18T18:05:36Z

سيطرة من لاعبي العين على مجريات اللقاء فى بداية الشوط الثاني 52

2018-12-18T18:04:58Z

51عرضية من الجهة اليمنى لفريق ريفربليت عن طريق راقائيل سانتوس لكنها مرت اعلى المرمي

جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، وهدف التعادل للعين

2018-12-18T18:04:21Z

كايو فيرنانديز

الهدف جاء بعد إنطلاقة من كايو من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح

2018-12-18T18:03:14Z

50بطاقة صفراء من نصيب حسين الشحات بعد تدخل قوي على ميلتون كاساكو

2018-12-18T18:02:59Z

49طولية فى إتجاه كايو على الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2018-12-18T18:02:42Z

ضغط قوي من لاعبي العين لمحاولة البحث عن هدف التعادل 48

2018-12-18T18:02:24Z

47عرضية لداخل المنطقة لفريق العين من الجهة اليمني تلقاها محمد أحمد بتسديدة من لمسة واحدة مرت اعلى المرمي

2018-12-18T18:02:06Z

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 46

هدف ملغي للعين بداعي التسلل

2018-12-18T17:16:47Z

حسين الشحات يسجل وتقنية الفيديو تلغي الهدف

45+1’تصويبة قوية عن طريق ماركوس بيرج من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وووصلت أمام حسين الشحات المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة من لمسة واحددة سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل

 

2018-12-18T17:16:08Z

45’إسماعيل أحمد اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من جوناتان مايدانا

2018-12-18T17:14:45Z

44’ركنية نفذت عن طريق بونزيو لداخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي ريفر بليت أقرب إلى الحارس خالد عيسى

2018-12-18T17:13:37Z

43’فيرنانديز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية، لكن تدخل من شيوتاني الذي حول الكرة إلى ركنية

2018-12-18T17:11:47Z

42’خطأ لصالح جونزالو مارتينيز في منتصف الميدان بعد تدخل من تونجو دومبيا

 

2018-12-18T17:10:41Z

41’محمد عبد الرحمن أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة في اتجاه ماركوس بيرج أبعدت من دفاعات ريفر بليت ببراعة

2018-12-18T17:10:15Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال ريفر بليت متقدم بهدفين مقابل هدف

2018-12-18T17:09:26Z

39’إيجانسيو فيرنانديز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بشيوتاني وتحولت إلى ركنية

2018-12-18T17:07:20Z

38’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كيلتون كاسكو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات العين

2018-12-18T17:06:50Z

37’خطأ لصالح سانتوس بعد تدخل من أحمد برمان في منتصف الميدان 

2018-12-18T17:06:00Z

36’بالاسيوس سدد كرة قوية من خارج المنطق ة وصلت بين أحضان الحارس خالد عيسى 

2018-12-18T17:05:39Z

35’عشر دقائق  تفصلنا عن نهاية الشوط الأول ومازال ريفر بليت متقدم بهدفين مقابل هدف

 

2018-12-18T17:04:47Z

34’سانتوس انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات العين ببراعة

2018-12-18T17:04:14Z

33’ركنية نفذت عن طريق أحمد برمان مقوسة داخل المنطقة استقبلها ماركسو بيرج برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-18T17:01:48Z

32’كرة عرضية عن طريق الشحات من الجانب الأيمن لداخل المنطقة سددها أحمد برمان قوية تصدى لها الحارس أرماني وحولها إلى ركنية

2018-12-18T17:01:12Z

31’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي العين في منتصف الميدان 

2018-12-18T17:00:51Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف

2018-12-18T16:59:30Z

29’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريفر بليت

2018-12-18T16:58:53Z

27’تصويبة عن طريق لوكاس ديفيد من خارج المنطقة وصلت بين أحضان الحارس خالد عيسى 

2018-12-18T16:58:18Z

25’هدوء نبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي ريفربليت في منتصف الميدان

2018-12-18T16:56:53Z

23’مطالبات من لاعبي العين بركلة جزاء ومطالبات بلمسة يد على المدافع جوناثان

2018-12-18T16:55:44Z

22’ركنية نفذت عن طريق أحمد برمان مقوسة داخل المنطقة سددها حسين الشحانت قوية من لمسة واحدة تصدى لها الحارس أرماني وأبعدت من الدفاعات

2018-12-18T16:55:15Z

20’ماركوس بيرج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة اصطدمت بخافيير بينولا وتحولت إلى ركنية

2018-12-18T16:54:35Z

18’تمريرات قائمة بين لاعبي ريفربليت في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات العين

سانتوس يعود من جديد ويسجل الهدف الثاني لريفر بليت

2018-12-18T16:52:13Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق ليوناردو بونزيو من منتصف الميدان في اتجاه سانتوس المنطلق داخل المنطقة سانتوس الذي استلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-18T16:51:46Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على الأجواء

رافائيل سانتوس يعدل النتيجة لريفر بليت

2018-12-18T16:49:48Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

10’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق سانتوس من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس خالد عيسى

 

2018-12-18T16:49:10Z

5’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للزعيم بهدف دون رد

2018-12-18T16:48:28Z

4’تمريرات متبادلة من لاعبي ريفربليت في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات العين واحراز هدف تعديل النتيجة

ماركوس بيرج يفتتح التسجيل للعين

2018-12-18T16:46:42Z

برأسية من داخل المنطقة

3’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن نفذها حسين الشحات لداخل المنطقة استقبلها مركوس بيرج برأسية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-18T00:21:44Z

على الجاني الآخر، يدخل ريفربليت الملقب بفريق "المليونيرات" المباراة وسط معنويات عالية بعدما توج بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية" بالفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة (3-1) في إياب النهائي الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"

2018-12-18T00:21:18Z

جيث يسعي العين لتحقيق الفوز من أجل حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بجانب الاقتراب من خوض المباراة الحلم أمام ريال مدريد الإسباني الذي يواجه كاشيما أنتلرز الياباني غدًا الأربعاء

2018-12-18T00:20:49Z

حجز العين مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما حقق فوزًا عريضًا على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات دور الثمانية

2018-12-18T00:19:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الث الكتابي المقدم لكم من جول........حيث يلتقي العين الإماراتي امع ريفر بلايت الأرجنتيني ، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للإندية 