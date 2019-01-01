20- يا الله، تمريرة طولية رائعة من بنزيما في الجانب الأيسر إلى رودريجو في الجانب الأيمن، ويبذل المهاجم الشاب كل جهدة ويصل للكرة بشكل رائع ويُمررها من لمسة واحدة إلى هازارد الذي لم يكن يتوقع أن يصل لها زميله.