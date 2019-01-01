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ريال مدريد × ليجانيس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، وذلك فى إطار منافسات الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20

محدث
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بطاقة صفراء

2019-10-30T21:24:13Z

52- إنطلاقة رائعة من هازارد في الجانب الأيمن ويراوغ جوناثان سيلفا ومن ثم يضطر مدافع ليجانيس لعركلته ليحتسب الحكم خطأ لصالح ريال مدريد ويُشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب سيلفا.

2019-10-30T21:23:03Z

51- إنطلاقة سريعة من النصيري في هجمة مرتدة يُمررها إلى بريثوايت الذي يضع عرضية أرضية ولكن قريبة جدا من كورتوا الذي يُمسك بها قبل وصولها للاعب أوسكار رودريجيز.

2019-10-30T21:20:47Z

49- خطأ لصالح هازارد في الجانب الأيمن بعد تدخل جوناثان سيلفا معه.

2019-10-30T21:19:41Z

48- ركلة جانبية لريال مدريد يُنفذها توني كروس ولكن يُبعدها دفاع ليجانيس لتصل إلى مارسيلو الذي سددها بقوة ولكن في مكان تواجد الحارس سوريانو الذي يُمسك بالكرة بسهولة.

شوط المباراة الثاني

2019-10-30T21:02:24Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة إنطلاق شوط المباراة الثاني بين ريال مدريد وليجانيس.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-30T21:00:51Z

46- يُطلق حكم المباراة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ليجانيس.

2019-10-30T20:57:24Z

42- كريم بنزيما على التنفيذ، ويُسددها بقوة ولكن تخرج بعيداً عن القائم الأيمن للحارس سوريانو.

2019-10-30T20:56:20Z

41- خطأ وبطاقة صفراء لأوناي بوستينزا بعد عركلته لتوني كروس الذي كان مُنطلقاً لشن هجمة مرتدة.

2019-10-30T20:55:28Z

40- عرضية طولية من فالفيردي لتصل إلى رودريجو الذي سددها بالرأس ولكن دون توجيه جيد لتخرج إلى ركلة مرمى لليجانيس.

2019-10-30T20:54:18Z

39- يا الله، ثنائية رائعة من كارفخال وكريم بنزيما لتصل إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء ويُسددها رائعة، ولكن يتصدى لها الحارس ساريانو ويُبعد الكرة.

2019-10-30T20:52:45Z

38- يا الله، كرة خطرة عن طريق توني كروس الذي وضع عرضية رائعة إلى كريم بنزيما الذي كاد أن يُسجل هدفاً عن طريق ركلة مقصية ولكن يتدخل جوناثان سيلفا ويُبعد الكرة قبل وصولها لمهاجم ريال مدريد.

2019-10-30T20:51:37Z

37- عرضية طولية من كيفين رودريجيز بالجانب الأيسر ولكن يتدخل كورتوا ويُمسك بالكرة.

2019-10-30T20:49:02Z

36- طولية من كارفاخال إلى مارسيلو في الجانب الأيسر ويضع عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن يخرج الحارس سوريانو ويُمسك بالكرة.

2019-10-30T20:47:05Z

32- رغم التقدم بثلاثية ولكن يبحث لاعبي ريال مدريد عن الهدف الرابع بإصرار في ظل تكتل دفاعي من لاعبي ليجانيس.

2019-10-30T20:45:04Z

30- يا الله، إنطلاقة رائعة من رودريجو في الجانب الأيمن ويراوغ جوناثان سيلفا بشكل رائع ويضع عرضية غاية في الخطورة، ولكن يُسددها فالفيردي بشكل سئ لتخرج إلى ركلة مرمى لليجانيس.

2019-10-30T20:43:10Z

28- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ومنها إلى عرضية ليس لها عنوان لتخرج إلى رمية جانبية لريال مدريد.

2019-10-30T20:42:34Z

27- يا الله، تسديدة رائعة من مارتين برايثوايت غاية في القوة والصعوبة، ولكن يتصدى لها كورتوا بشكل رائع لتصبح ركلة جانبية لليجانيس.

هدف ثالث لريال مدريد

2019-10-30T20:40:54Z

هدف من ركلة جزاء سددها راموس

26- يدخل راموس مرة آخرى لتسديد الكرة، وجوووووووووووووووووووووووول، يُسدده بشكل رائع على يمين حارس ليجانيس الذي أرتمى للجانب الآخر.

إعادة ركلة الجزاء وبطاقة صفراء

2019-10-30T20:39:22Z

24- الحكم يُعيد ركلة الجزاء مرة آخرى بعد أن تم إبلاغة عن طريق تقنية الفيديو أن حارس ليجانيس تخطى خط المرمى قبل تسديد الكرة، ولذا فسيتم إعادة ركلة الجزاء، كما تم إشهار بطاقة صفراء في وجه الحارس.

2019-10-30T20:38:19Z

23- راموس هو من سينفذ ركلة الجزاء، ويدخل مدافع الميرينجي لتسديد الكرة ويسددها على يسار الحارس بباطن القدم، ولكن يتصدى لها الحارس ساريانو ويُبعدها مدافعي ليجانيس.

ركلة جزاء

2019-10-30T20:37:22Z

22- يا الله، ركلة جزاء لريال مدريد، بعد تمريرة طولية رائعة من كاسيميرو إلى هازارد الذي انفرد بالحارس سوريانو ويتدخل معه الحارس ويعرقله ليحتسب الحكم لركلة جزاء.

2019-10-30T20:36:35Z

21- عرضية رائعة من فالفيردي في الجانب الأيمن تصل إلى بنزيما الذي يُسددها مقصية رائعة ولكن تخرج فوق القائم.

2019-10-30T20:35:20Z

20- يا الله، تمريرة طولية رائعة من بنزيما في الجانب الأيسر إلى رودريجو في الجانب الأيمن، ويبذل المهاجم الشاب كل جهدة ويصل للكرة بشكل رائع ويُمررها من لمسة واحدة إلى هازارد الذي لم يكن يتوقع أن يصل لها زميله.

2019-10-30T20:34:23Z

19- طولية رائعة من الجانب الأيسر عن طريق كيفين رودريجيز في إتجاه يوسف النصيري ولكن يتدخل راموس ويقطع الكرة قبل وصولها لمهاجم ليجانيس.

2019-10-30T20:31:49Z

17- مرتدة سريعة من ليجانيس عن طريق برايثوايت ويراوغ مارسيلو بشكل رائع ولكن يعود خط وسط ريال مدريد ويوقف الهجمة.

2019-10-30T20:30:54Z

16- تسديدة قوية من كريم بنزيمة في الجانب الأيمن، بعدما دخل بالكرة إلى العمق وسدد، ولكن تخرج فوق القائم لتصبح ركلة مرمى لليجانيس.

2019-10-30T20:29:39Z

14- سيطرة تامة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة، مع تراجع كامل للاعبي ليجانيس إلى المناطق الخلفية.

2019-10-30T20:26:45Z

11- حماس رائع من لاعبي ريال مدريد رغم غياب الكثير من نجوم الفريق.

الهدف الثاني لريال مدريد

2019-10-30T20:24:37Z

توني كروس يُزيد الفارق

8- يا الله، الهدف الثاني عن طريق توني كروس، إنطلاقة رائعة من كريم بنزيما في الجانب الأيسر ويضع عرضية أرضية رائعة يصل لها كروس قبل المدافع تارين ويُسجلها على يمين الحارس سوريانو.

الهدف الأول لريال مدريد

2019-10-30T20:23:22Z

رودريجو يُسجل أول أهداف المباراة

7- جوووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله، رودريجو يُسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى بعدما وضع هازارد عرضية رائعة من الجانب الأيسر ومن ثم مررها بنزيما إلى رودريجو.

بداية المباراة

2019-10-30T20:22:57Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة انطلاق المباراة.

2019-10-30T13:36:10Z

على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرينجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبع هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.

2019-10-30T13:35:27Z

قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي التقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرينجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والابتعاد عن النتائج السيئة.

2019-10-30T13:33:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يحل ليجانيس ضيفاً على ريال مدريد بملعب السانتياجو بيرنابيو في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية المُباشرة، أحمد جمال.