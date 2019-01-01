بطاقة صفراء
شوط المباراة الثاني
🦅 طير يا كابتن @SergioRamos!!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/coSB0iXjeM— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 30, 2019
نهاية شوط المباراة الأول
هدف ثالث لريال مدريد
هدف من ركلة جزاء سددها راموس26- يدخل راموس مرة آخرى لتسديد الكرة، وجوووووووووووووووووووووووول، يُسدده بشكل رائع على يمين حارس ليجانيس الذي أرتمى للجانب الآخر.
إعادة ركلة الجزاء وبطاقة صفراء
ركلة جزاء
الهدف الثاني لريال مدريد
توني كروس يُزيد الفارق8- يا الله، الهدف الثاني عن طريق توني كروس، إنطلاقة رائعة من كريم بنزيما في الجانب الأيسر ويضع عرضية أرضية رائعة يصل لها كروس قبل المدافع تارين ويُسجلها على يمين الحارس سوريانو.
الهدف الأول لريال مدريد
رودريجو يُسجل أول أهداف المباراة7- جوووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله، رودريجو يُسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى بعدما وضع هازارد عرضية رائعة من الجانب الأيسر ومن ثم مررها بنزيما إلى رودريجو.
بداية المباراة
على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرينجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبع هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.
قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي التقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرينجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والابتعاد عن النتائج السيئة.