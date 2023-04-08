45' تسديدة رررائعة من فويث ولكن كورتوا يتألق ويُخرج الكرة لركنية
مباشرريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة
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خطيرررررررررررررررررة لفياريال
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لفياريال
39' تمريرة رائعة من لو سيلسو إلى تشوكويزي الذي يراوغ ناتشو بشكل ررائع ويسدد الكرة على يمين كورتوا
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35' بطاقة صفراء من نصيب بيدرازا بعد أن قام بشد أسينسيو
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فياريال يواصل التسديد على مرمى الريال
34' تسديدتين متتاليتين من باينا ومن ثم من تشوكويزي ولكن كورتوا يتصدى
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تبديل مبكر لفياريال
32' خروج رومان تيراس ودخول مانو تريجوريس
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26' عرررضية خطيرة من فيني ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع فياريال
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بطاقة صفراء للاعب فياريال
25' يريمي بينو يتحصل على بطاقة صفراء بعد أن قام بعرقلة روديجير
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قررررررررررريبة من فياريال
23' تشوكويزي يتوغل بشكل ررائع ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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بيبي رينا يتألق ويمنع الريال من مضاعفة النتيجة
18' بيبي رينا حارس فياريال يتألق ويتصدى لتسديدتين متتاليتين من بنزيما ورودريجو ويحرم الريال من الهدف الثاني
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التعادل يضيع من فياريال
17' تسديدة قووية من باينا من داخل المنطقة ولكن كورتوا يمسك بالكرة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لريال مدريد
15' أسينسيو ينطلق ويمرر إلى فيني ومنه إلى ماركو مجددًا الذي يحاول لعب عررضية ولكن الكرة ترتطم بلاعب فياريال وتسكن المرمى
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خطيرررررررة لريال مدريد
13' ركلة حرة غير مباشرة تُلعب سريعًا، تشواميني يمرر إلى فيني الذي ينطلق ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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12' تمريرة رائعة من فيني إلى ناتشو، وعررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة
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مرور 10 دقائق دون أي فرص خطيرة على مرمى الفريقين
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انطلاق المباراة
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تشكيل فياريال ضد ريال مدريد
يبدأ إفياريال بقيادة مدربه كيكي سيتين بالرسم الآتي
الخطة: 4-3-3
بيبي رينا
ألفونسو بيدرازا - باو توريس - عيسى ماندي - خوان فويث
جيوفاني لو سيلسو - داني باريخو - رومان تيراس
أليكس باينا - يريمي بينو - صامويل تشوكويزي
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تشكيل ريال مدريد ضد فياريال
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة: 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
داني سيبايوس، أوريلين تشواميني - ماركو أسينسيو
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو
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أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين ريال مدريد وفياريال في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، وسيقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يدخل ريال مدريد اللقاء متشيًا من الفوز العريض الذي حققه في كلاسيكو الكأس على برشلونة برباعية نظيفة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مؤقتًا مع برشلونة إلى تسع نقاط فقط.
في المقابل، يمر فياريال بفترة جيدة، بعد أن حقق سادس الترتيب الفوز في أخر مباراتين على أوساسونا وريال سوسيداد بشباك نظيفة، ويطمح بمواصلة تحقيق النتائج المميزة أمام الملكي.