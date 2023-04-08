أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين ريال مدريد وفياريال في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، وسيقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد اللقاء متشيًا من الفوز العريض الذي حققه في كلاسيكو الكأس على برشلونة برباعية نظيفة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مؤقتًا مع برشلونة إلى تسع نقاط فقط.

في المقابل، يمر فياريال بفترة جيدة، بعد أن حقق سادس الترتيب الفوز في أخر مباراتين على أوساسونا وريال سوسيداد بشباك نظيفة، ويطمح بمواصلة تحقيق النتائج المميزة أمام الملكي.