جيرارد مورينو يعدل النتيجة لفياريال
بتصويبة من خارج المنطقة
13’الهدف جاء بعد ضغط مميز من جيرارد مورينو على كاسيميرو بالقرب من المنطقة، ثم إفتك الكرة ببراعة وإنطلق إلى حدود المنطقة ليسدد كرة بيسراه رائعة سكنت على يسار الحارس تيبو كورتوا
#RealMadridVillarreal | 1-1 🚨 11' | GOALLLLLLLLLLLL! Absolutely brilliant strike into the top corner by @GerardMoreno9 from the edge of the area. We're back level. Get in there! 👏👏👏 pic.twitter.com/duRCFhQj7T— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 5, 2019
ماريانو دياز يسجل الأول لريال مدريد
بعد خطأ من سانتي كازورلا
5’الهدف جاء بعد خطأ من سانتي كازورلا ثم إفتك الكرة إبراهيم دياز ومرر كرة بينية في إتجاه ماريانو دياز المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك
⚽ د.2 جووووووووووووووووول جووووول!!! @marianodiaz7!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 5, 2019
ريال مدريد 1-0 بياريال#هلا_مدريد | #FIFA19 pic.twitter.com/avxC9DAozJ
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أندريس فيرنانديز / ماريو جاسبار / ألفارو جونزاليز / فيونيس موري / خافيير كوينتيلا / فيسينتي إيبورا / ألفونسو بيدرازا / بابلو فورنالس / سانتي كازورلا / جيرارد مورينو / سامويل شوكويزي
#RealMadridVillarreal | Here are the 1⃣1⃣ players to face @realmadriden. Endavant! 💛 pic.twitter.com/rxOjoIDrtu— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 5, 2019
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / خيسوس فاييخو / رافائيل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / ماريانو دياز / لوكاس فاسكيز
📝 التشكيلة امام @Arab_Villarreal!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/mesF8Wtvtd— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 5, 2019
كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق هويسكا، وانتهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل الغواصات الصفراء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة،، فبعد أن خاض الفريق حتى الآن 35 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات فقط وتعادل في 13 ، وخسر 13 مباراة.