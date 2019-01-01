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ريال مدريد × فياريال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-05-05T14:50:29Z

37’سامويل شوكويزي انطلق من الجانب الأيمن  سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل رائع من خيسوس فاييخو الذي أبعد الكرة ببراعة إلى رمية جانبية

2019-05-05T14:49:05Z

36’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-05T14:46:53Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-05-05T14:46:12Z

33’شوكويزي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تيبو كورتوا على مرتين

2019-05-05T14:45:32Z

32’دانيل كاربخال مرر كرة بينية في إتجاه لوكاس فاسكيز المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T14:44:43Z

31’لوكاس فاسكيز سقط على أرضية الملعب على حدود المنطقة، ومطالبات بخطأ، لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب

2019-05-05T14:44:18Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-05-05T14:43:37Z

28’خطأ لصالح دانيل كاربخال في منتصف الميدان بعد تدخل من بابلو فورنالس

2019-05-05T14:41:46Z

27’سامويل شوكويزي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T14:39:52Z

26’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-05T14:39:06Z

25’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-05T14:37:25Z

24’كاريخال أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة، لكن تغطية رائعة من المدافع ألفارو جونزاليز الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-05T14:36:09Z

23’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أبعدت من الدفاعات أمام توني كروس الذي سددها قوية إصطدمت بدفاعات فياريال وتحولت خارج المنطقة

2019-05-05T14:35:28Z

22’لاعبي ريال مدريد يسيطرون على مجريات اللقاء بحثًا عن إحراز هدف التقدم

2019-05-05T14:33:40Z

21’ركنية نفذها توي كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات فياريال

2019-05-05T14:31:14Z

20’مارسيلو سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها أندريس فيرنانديز ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-05-05T14:30:40Z

19’كاسيميرو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T14:29:21Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى حدود المنطقة في إتجاه دانيل كاربخال الذي سدد الكرة من لمسة واحدة إصطدمت بالقائم الأيسر ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-05T14:28:33Z

17’ياربااااااااااااااااااااااااااااه، القائم يتصدى لصاروخية كاربخال

2019-05-05T14:27:26Z

16’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز في منتصف الميدان بعد تدخل من خافيير كوينتيلا

2019-05-05T14:27:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

جيرارد مورينو يعدل النتيجة لفياريال

2019-05-05T14:25:59Z

بتصويبة من خارج المنطقة

13’الهدف جاء بعد ضغط مميز من جيرارد مورينو على كاسيميرو بالقرب من المنطقة، ثم إفتك الكرة ببراعة وإنطلق إلى حدود المنطقة ليسدد كرة بيسراه رائعة سكنت على يسار الحارس تيبو كورتوا

 

2019-05-05T14:25:38Z

12’جووووووووووووووووووول..... وهدف التعديل لفياريال

2019-05-05T14:23:59Z

11’سانتي كازورلا أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصدمت بدانيل كاربخال وتحولت إلى ركنية

2019-05-05T14:23:40Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-05-05T14:22:10Z

9’تصويبة قوية عن طريق ماريانو دياز من على حدود المنطقة أمسك بها الحارس أندري فيرنانديز

2019-05-05T14:20:54Z

8’لاعبي فياريال يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان 

2019-05-05T14:20:13Z

7’كاربخال أرسل تمريرة بينية من على حدود المنطقة في إتجاه ماريانو دياز، لكن أبعدت من دفاعات فياريال

2019-05-05T14:18:41Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

ماريانو دياز يسجل الأول لريال مدريد

2019-05-05T14:16:49Z

بعد خطأ من سانتي كازورلا

5’الهدف جاء بعد خطأ من سانتي كازورلا ثم إفتك الكرة إبراهيم دياز ومرر كرة بينية في إتجاه ماريانو دياز المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك

 

2019-05-05T14:16:15Z

4’جووووووووووول..... والهدف الأول لريال مدريد

2019-05-05T14:15:57Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-05T14:15:34Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار وفياريال بالزي الأصفر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-05T14:15:14Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم

2019-05-05T14:09:07Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أندريس فيرنانديز / ماريو جاسبار / ألفارو جونزاليز / فيونيس موري / خافيير كوينتيلا / فيسينتي إيبورا / ألفونسو بيدرازا / بابلو فورنالس / سانتي كازورلا / جيرارد مورينو / سامويل شوكويزي

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-05-05T14:08:00Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / خيسوس فاييخو / رافائيل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / ماريانو دياز / لوكاس فاسكيز 

 

2019-05-05T14:07:11Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق هويسكا، وانتهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل الغواصات الصفراء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة،، فبعد أن خاض الفريق حتى الآن 35 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات فقط وتعادل في 13 ، وخسر 13 مباراة. 

2019-05-05T14:07:04Z

سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من رايو فاليكانو بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وبهذه الخسارة يظل ريال مدريد فى المركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 65، فبعد أن خاض الملكي 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى 10 هزائم.

2019-05-05T14:06:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وفياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال