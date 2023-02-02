مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على سانتياجو برنابيو