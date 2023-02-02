مباشرريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على سانتياجو برنابيو

Real Madrid Valencia LaLiga 2023@realmadrid/@valenciacf
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ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاReal Madridريال مدريد vs فالنسيافالنسيا
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    نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين

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    92 تسديدة أخرى ررائعة من أسينسيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    90 تسديدة قووووية من أسينسيو ولكن الدفاع يشتت الكرة بصعوبة

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    89 خطأ على حدود المنطقة بعد عرقلة رودريجو

    البرازيلي يسدد الكرة بقوووة ولكن ماماردا يُخرجها بأطراف أصابعه إلى ركنية

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    83 تسديدة من تشاوميني ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد مامارداشفيلي

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    73 تسديدة قوووية من فالفيردي ولكن حارس فالنسيا يتصدى لها

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    طررررررد للاعب فالنسيا

    71 طرد مباشر لمدافع فالنسيا باوليستا بعد أن قام بركل فينسيوس أثناء مراوغته له

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    خطيرررررة لفالنسيا

    67 تمريرة من جايا بالرأس إلى لينو الذي يدير جسده ويسدد الكرة بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم

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    تبديلين آخرين لريال مدريد

    65 خروج توني كروس ومودريتش ودخول فالفيردي وتشاوميني

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    60 تبديل آخر اضطراري لريال مدريد.. بخروج بنزيما للإصابة ودخول رودريجو

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    59 بطاقة صفراء للمدافع دياخابي بعد عرقلة فينسيوس

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    أوووووووووه الثالث يضيع من الريال

    56 تسديدة قووية من مودريتش، الحارس يتصد لها، تعود للوكا الذي يمررها إلى بنزيما وتسديدة قوووية ولكن دياخابي يعترضها.. وتخرج لركنية

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يضيف الثاني للريال

    54 هدفين في دقيقتين للريال

    تمريرة مذهلة من بنزيما إلى فينسيوس في المساحة، البرازيلي ينطلق بسرعة كبيررة ويسدد الكرة على يسار الحارس

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الأول للريال

    52 تسديدة صاروخية ولا أروع من أسينسيو تسكن أقصى الزاوية اليمنى للحارس مامارداشيفلي حارس فالنسيا الذي لم يُحرك ساكنًا

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    خطيرررررة من بنزيما

    47 تمريرة رائعة بإتجاه كريم الذي يستلم الكرة ويسدد! ولكن باوليستا يعترضها

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    45 هدف ملغي لريال مدريد بسبب وجود خطأ على بنزيما ضد يونس موسى أثناء لعب الركلة الركنية، وحصول بنزيما على بطاقة صفراء

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    42 تدخل قوي من يونس موسى على سيبايوس ومطالبات من لاعبي الريال بمنح موسى بطاقة صفراء

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    35 تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج ميليتاو للإصابة ودخول كارباخال.. ناتشو سيلعب في قلب الدفاع