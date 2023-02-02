92' تسديدة أخرى ررائعة من أسينسيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
مباشرريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين
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90' تسديدة قووووية من أسينسيو ولكن الدفاع يشتت الكرة بصعوبة
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89' خطأ على حدود المنطقة بعد عرقلة رودريجو
البرازيلي يسدد الكرة بقوووة ولكن ماماردا يُخرجها بأطراف أصابعه إلى ركنية
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83' تسديدة من تشاوميني ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد مامارداشفيلي
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73' تسديدة قوووية من فالفيردي ولكن حارس فالنسيا يتصدى لها
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طررررررد للاعب فالنسيا
71' طرد مباشر لمدافع فالنسيا باوليستا بعد أن قام بركل فينسيوس أثناء مراوغته له
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خطيرررررة لفالنسيا
67' تمريرة من جايا بالرأس إلى لينو الذي يدير جسده ويسدد الكرة بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم
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تبديلين آخرين لريال مدريد
65' خروج توني كروس ومودريتش ودخول فالفيردي وتشاوميني
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60' تبديل آخر اضطراري لريال مدريد.. بخروج بنزيما للإصابة ودخول رودريجو
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59' بطاقة صفراء للمدافع دياخابي بعد عرقلة فينسيوس
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أوووووووووه الثالث يضيع من الريال
56' تسديدة قووية من مودريتش، الحارس يتصد لها، تعود للوكا الذي يمررها إلى بنزيما وتسديدة قوووية ولكن دياخابي يعترضها.. وتخرج لركنية
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يضيف الثاني للريال
54' هدفين في دقيقتين للريال
تمريرة مذهلة من بنزيما إلى فينسيوس في المساحة، البرازيلي ينطلق بسرعة كبيررة ويسدد الكرة على يسار الحارس
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الأول للريال
52' تسديدة صاروخية ولا أروع من أسينسيو تسكن أقصى الزاوية اليمنى للحارس مامارداشيفلي حارس فالنسيا الذي لم يُحرك ساكنًا
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خطيرررررة من بنزيما
47' تمريرة رائعة بإتجاه كريم الذي يستلم الكرة ويسدد! ولكن باوليستا يعترضها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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45' هدف ملغي لريال مدريد بسبب وجود خطأ على بنزيما ضد يونس موسى أثناء لعب الركلة الركنية، وحصول بنزيما على بطاقة صفراء
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42' تدخل قوي من يونس موسى على سيبايوس ومطالبات من لاعبي الريال بمنح موسى بطاقة صفراء
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35' تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج ميليتاو للإصابة ودخول كارباخال.. ناتشو سيلعب في قلب الدفاع