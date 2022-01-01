نهاية المباراة بفوز ريال مدريد ببطولة السوبر الأوروبي
90+2' محاولة مدريدية عن طريقة رودريجو لكن يسددها في الشباك الخارجية
87' ريال مدريد يمتص محاولات فرانكفورت الهادئة في محاولة لإنهاء المباراة بهذه النتيجة
82' مخالفة على حدود منطقة الجزاء يسددها جوتزه لكن بعيدة عن المرمى
75' ريال مدريد يسيطر على المباراة ويقترب من الثالث
جووووووووول بنزيما يسجل الثاني
65' جووووووووول كريم بنزيما يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من فينيسيوس تهز الشباك
64' كورتوا كورتوا كورتوا ... كناوف حاول التعديل لفرانكفورت من تسديدة قوية لكن الحارس البلجيكي بالمرصاد
61' أووووووووه تسديدة صاروخية من كاسيميرو بالقدم اليسرى لكن تضرب في العارضة وتخرج بعيدًا
60' محاولة مدريدية وسباق سرعة لبنزيما وفالفيردي مع دفاعات فرانكفورت يلمسها فالفيردي لكن تضرب وتصل سهلة في يد تراب
55' أووووووه فيني كاد أن ينهي الأمر ويسجل الثاني بعد تسديدة بيسراه لكن تراب ينقذ الموقف
52' ريال مدريد يحكم سيطرته على المباراة وفرانكفورت يبحث عن المرتدة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على فرانكفورت بهدف نظيف
جوووووووول ريال مدريد يتقدم
38' جووووووول ركنية وصلت على رأس بنزيما لعبها بعيدة عن المرمى لكن كاسيميرو يلحق بها ويعيدها للخلف ليسجلها ألابا في الشباك
37' أووووه نقلات سريعة وصلت إلى بنزيما ثم فينيسيوس الذي يسدد قوية بيمناه والحارس يتصدى ويحولها ركنية
30' ريال مدريد يتراجع دفاعيًا وفرانكفورت يتحكم في المباراة ويشكل خطورة
23' الخطورة تتواصل من فرانكفورت وميليتاو يتدخل في الأولى ويحرم الألمان من التسجيل والثانية تصدى لها كورتوا
17' أووووووه الرد الملكي يأتي سريعًا وهجمة سريعة من الجهة اليمنى مررها فالفيردي إلى كريم الذي أعطاها لفينيسيوس ليسدد في المرمى الخالي من حارسه لكن الدفاع ينقذها على الخط
14' أووووه فرانكفورت كاد أن يتقدم وانفراد لكامادا لكن كورتوا يتصدى ويحمي ريال مدريد من الهدف الأول
11' أول محاولات من جانب فرانكفورت وتصدي من كورتوا لكن الكرة تسلل
5' بداية هادئة وتمريرات في وسط الملعب
انطلاق المباراة
41' ريال مدريد لا يكتفي .. هجمة خطيرة وصلت إلى بنزيما الذي سددها بمهاراة لكن مرت بجوار المرمى
تشكيل فرانكفورت في السوبر الأوروبي
وأعلن أوليفر جلاسنر تشكيل أينتراخت فرانكفورت وكانت كالآتي:
الخطة 3-4-3
كيفن تراب
ألمامي توريه – توتا – إيفان إنديكا
أنسجار ناوف – سيباستيان رودي – جبرييل سو – كريستوفر لينتس
يسبير ليندشتروم – رافاييل سانتوس بوري – دايتشي كامادا
Unsere #SuperCup-Startelf! ❤️🔥#SGEuropa | #RMASGE pic.twitter.com/9jP8k7l97L— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 10, 2022
تشكيل الريال ضد آينتراخت
أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد للسوبر الأوروبي وكانت كالآتي
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي، ألابا، ميليتاو، كارباخال
توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش
فينيسيوس، كريم بنزيما، فالفيردي
📋✅ قائمة الفريق 🆚 @eintracht_us @adidasfootball | #SuperCup pic.twitter.com/IHG17V8rn5— ريال مدريد (@realmadridarab) August 10, 2022
ريال مدريد وصل للسوبر الأوروبي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه متغلبًا على ليفربول في النهائي.
بينما حقق فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز وكان قد أطاح ببرشلونة من ربع النهائي.
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد آينتراخت في السوبر الأوروبي عام 2022 والمقام في هلسنكي.