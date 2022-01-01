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ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0x2 آينتراخت فرانكفورت

محدث
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Real Madrid Frankfurt UEFA Super Cup
Pressbox/Getty

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد ببطولة السوبر الأوروبي

2022-08-10T20:52:15.000Z

2022-08-10T20:51:21.251Z

90+2' محاولة مدريدية عن طريقة رودريجو لكن يسددها في الشباك الخارجية

2022-08-10T20:46:20.196Z

87' ريال مدريد يمتص محاولات فرانكفورت الهادئة في محاولة لإنهاء المباراة بهذه النتيجة

2022-08-10T20:41:07.832Z

82' مخالفة على حدود منطقة الجزاء يسددها جوتزه لكن بعيدة عن المرمى

2022-08-10T20:33:47.268Z

75' ريال مدريد يسيطر على المباراة ويقترب من الثالث

جووووووووول بنزيما يسجل الثاني

2022-08-10T20:24:14.716Z

65' جووووووووول كريم بنزيما يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من فينيسيوس تهز الشباك

2022-08-10T20:23:13.162Z

64' كورتوا كورتوا كورتوا ... كناوف حاول التعديل لفرانكفورت من تسديدة قوية لكن الحارس البلجيكي بالمرصاد

2022-08-10T20:19:58.371Z

61' أووووووووه تسديدة صاروخية من كاسيميرو بالقدم اليسرى لكن تضرب في العارضة وتخرج بعيدًا

2022-08-10T20:19:11.140Z

60' محاولة مدريدية وسباق سرعة لبنزيما وفالفيردي مع دفاعات فرانكفورت يلمسها فالفيردي لكن تضرب وتصل سهلة في يد تراب

2022-08-10T20:13:59.535Z

55' أووووووه فيني كاد أن ينهي الأمر ويسجل الثاني بعد تسديدة بيسراه لكن تراب ينقذ الموقف

2022-08-10T20:11:32.302Z

52' ريال مدريد يحكم سيطرته على المباراة وفرانكفورت يبحث عن المرتدة

انطلاق الشوط الثاني

2022-08-10T20:05:00.000Z

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على فرانكفورت بهدف نظيف

2022-08-10T19:47:35.470Z

جوووووووول ريال مدريد يتقدم

2022-08-10T19:38:18.521Z

38' جووووووول ركنية وصلت على رأس بنزيما لعبها بعيدة عن المرمى لكن كاسيميرو يلحق بها ويعيدها للخلف ليسجلها ألابا في الشباك

2022-08-10T19:37:33.248Z

37' أووووه نقلات سريعة وصلت إلى بنزيما ثم فينيسيوس الذي يسدد قوية بيمناه والحارس يتصدى ويحولها ركنية

2022-08-10T19:31:33.082Z

30' ريال مدريد يتراجع دفاعيًا وفرانكفورت يتحكم في المباراة ويشكل خطورة

2022-08-10T19:24:57.645Z

23' الخطورة تتواصل من فرانكفورت وميليتاو يتدخل في الأولى ويحرم الألمان من التسجيل والثانية تصدى لها كورتوا

2022-08-10T19:17:47.009Z

17' أووووووه الرد الملكي يأتي سريعًا وهجمة سريعة من الجهة اليمنى مررها فالفيردي إلى كريم الذي أعطاها لفينيسيوس ليسدد في المرمى الخالي من حارسه لكن الدفاع ينقذها على الخط

2022-08-10T19:14:50.677Z

14' أووووه فرانكفورت كاد أن يتقدم وانفراد لكامادا لكن كورتوا يتصدى ويحمي ريال مدريد من الهدف الأول

2022-08-10T19:12:35.388Z

11' أول محاولات من جانب فرانكفورت وتصدي من كورتوا لكن الكرة تسلل

2022-08-10T19:07:01.526Z

5' بداية هادئة وتمريرات في وسط الملعب

انطلاق المباراة

2022-08-10T19:01:39.917Z

2022-08-10T18:43:12.000Z

41' ريال مدريد لا يكتفي .. هجمة خطيرة وصلت إلى بنزيما الذي سددها بمهاراة لكن مرت بجوار المرمى

تشكيل فرانكفورت في السوبر الأوروبي

2022-08-10T17:52:31.697Z

وأعلن أوليفر جلاسنر تشكيل أينتراخت فرانكفورت وكانت كالآتي:

الخطة 3-4-3

كيفن تراب
ألمامي توريه – توتا – إيفان إنديكا
أنسجار ناوف – سيباستيان رودي – جبرييل سو – كريستوفر لينتس
يسبير ليندشتروم – رافاييل سانتوس بوري – دايتشي كامادا

تشكيل الريال ضد آينتراخت

2022-08-10T17:25:21.613Z

أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد للسوبر الأوروبي وكانت كالآتي

الخطة 4-3-3

تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي، ألابا، ميليتاو، كارباخال
توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش
فينيسيوس، كريم بنزيما، فالفيردي

2022-08-10T17:24:39.005Z

ريال مدريد وصل للسوبر الأوروبي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه متغلبًا على ليفربول في النهائي.

بينما حقق فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز وكان قد أطاح ببرشلونة من ربع النهائي.

2022-08-10T17:23:50.457Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد آينتراخت في السوبر الأوروبي عام 2022 والمقام في هلسنكي.