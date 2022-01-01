17' أووووووه الرد الملكي يأتي سريعًا وهجمة سريعة من الجهة اليمنى مررها فالفيردي إلى كريم الذي أعطاها لفينيسيوس ليسدد في المرمى الخالي من حارسه لكن الدفاع ينقذها على الخط