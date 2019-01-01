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ريال مدريد × سيلتا فيجو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-03-16T15:39:27Z

22’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق سيلتا فيجو بعد تدخل قوي من توني كروس على سيستو 

2019-03-16T15:38:49Z

21’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

2019-03-16T15:37:26Z

20’ تمريرة طولية من توني كروس على الجهة اليمنى فى إتجاه اودريوزولا الذي أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد له من جديد على حدود المنطقة 

2019-03-16T15:36:04Z

19’ تمريرة من لوكا مودريتش على الجهة اليمنى فى إتجاه ألفارو أودريوزولا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس من امام إيسكو

2019-03-16T15:34:42Z

18’ إنطلاقة من ستانيسلاف لوبتكا من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليسري إلى كيفين فازكيس لكنه يفشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-16T15:34:08Z

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي سيلتا فيجو فى منتصف الميدان 

2019-03-16T15:33:13Z

16’ تنفيذ الركنية بعرضية من سفيان بوفال لداخل المنطقة لكن ابعدها كيلور نافاس من منطقة الخطورة 

أوووووه،،، كيلور نافاس يتألق امام رأسية رائعة من جوميز

2019-03-16T15:32:19Z

15’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى لفريق سيلتا فيجو من سفيان بوفال تلقاها المهاجم ماكسيكيليامو جوميز برأسية رائعة لكن أبعدها المتألق كيلور نافاس ببراعة إلى ركنية 

2019-03-16T15:31:16Z

14’ خطأ لصالح سيلتا فيجو فى منتصف الميدان ضد لوكا مودريتش 

2019-03-16T15:29:55Z

13’ إنطلاقة من سفيان بوفال من الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى براييس مينديز لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-03-16T15:28:03Z

11’ تنفيذ الخطا بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-16T15:27:31Z

10’ خطا من الجهة اليمنى لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على قدم أودريوزولا 

2019-03-16T15:27:03Z

9’ سيطرة من لاعبي الملكي على مجريات اللقاء وضغط على دفاعات سيلتا فيجو 

2019-03-16T15:26:20Z

8’ إنطلاقة من كريم بنزيمة من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى مارسيلو الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها إيسكو وحاول تسديد الكرة لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-03-16T15:25:31Z

7’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري خطيرة لكن ابعدها الحارس روبن لانكو 

2019-03-16T15:24:56Z

6’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الاول فى صفوف سيلتا فيجو

2019-03-16T15:20:09Z

5’ دخول ويسلي هوديت وخروج دافيد خونكا 

2019-03-16T15:19:29Z

3’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2019-03-16T15:18:37Z

2’ توقف اللقاء لإصابة ديفيد خونكا الظهير الإيسر لفريق سيلتا فيجو 

التشكيل الرسمي لفريق سيلتا فيجو

2019-03-16T15:05:23Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

روبن بلانكو / كيفيم فازكيس / نيستور أراوجو / دافيد كوستاس / ديفيد خونكا / أوكاي بوكوسلو / ستانيسلاف لوبتكا / بيوني سيستو / براديس مينديز / سفيان بوفال / ماكسيميليانو جوميز 

البدلاء / ماتياس جنسن / سيرخيو الفاريز / ويسلي هويدت / جوزابيد سانشيز / أندرو هولساجر / رياض بوديبوز / فران بيلتران 

التشكيل الرسمي لفريق ريال مدريد

2019-03-16T15:01:51Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيلور نافاس / الفارو اودريوزولا / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو 

البدلاء / فيدريكو فالفيردي / داني سيبايوس / سيرخيو ريجيلون / ثيبوه كورتوا / ماريانو دياز / ناتشو / براهيم دياز

2019-03-16T01:48:18Z

يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز السابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ريال بيتيس، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 14 لقاء.

2019-03-16T01:47:46Z

حقق الميرينجي فوز في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق بلد الوليد برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم. 

2019-03-16T01:44:24Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.