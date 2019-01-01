يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز السابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ريال بيتيس، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 14 لقاء.