أوووووه،،، كيلور نافاس يتألق امام رأسية رائعة من جوميز
التبديل الاول فى صفوف سيلتا فيجو
1⃣▶ | 0-0 | ¡Arranca el partido! @realmadrid - @RCCelta— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٦ مارس ٢٠١٩
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/G1x06otWm7#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/rLp8D4xk34
التشكيل الرسمي لفريق سيلتا فيجو
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
روبن بلانكو / كيفيم فازكيس / نيستور أراوجو / دافيد كوستاس / ديفيد خونكا / أوكاي بوكوسلو / ستانيسلاف لوبتكا / بيوني سيستو / براديس مينديز / سفيان بوفال / ماكسيميليانو جوميز
Os nosos. 💙 ALA CELTA!#RealMadridCelta #XuntosSomosCelta— RC Celta (@RCCelta) ١٦ مارس ٢٠١٩
البدلاء / ماتياس جنسن / سيرخيو الفاريز / ويسلي هويدت / جوزابيد سانشيز / أندرو هولساجر / رياض بوديبوز / فران بيلتران
التشكيل الرسمي لفريق ريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / الفارو اودريوزولا / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو
📝 ¡Once inicial contra el @RCCelta!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/HqSWEPysmo— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٦ مارس ٢٠١٩
البدلاء / فيدريكو فالفيردي / داني سيبايوس / سيرخيو ريجيلون / ثيبوه كورتوا / ماريانو دياز / ناتشو / براهيم دياز
يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز السابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ريال بيتيس، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 14 لقاء.
حقق الميرينجي فوز في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق بلد الوليد برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم.