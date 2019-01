يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

جيرونيمو رولي / دييجو يورينتي / أريتز إلوستوندو / هيكتور مورينو / أيهين مونوز / عدنان يانوزاي / إياراميندي / ديفيد زوروتوزا / ميكيل ميرينو / ويليان جوزيه / ميكيل أوبارزابال

📝 Tonight’s starting XI! We’re going all out for our first victory of the year!! AÚPA REAL!!! 🔵⚪🔵#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/JT3kvgYwKP