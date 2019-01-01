أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.