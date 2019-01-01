90+2’نهاية المباراة
🏁 نهاية المباراة— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
ريال مدريد 0-2 بيتيس
⚫ د.61 Loren
⚫ د.75 Jesé#RMLiga pic.twitter.com/eAnKSniGBl
تبديل في صفوف ريال بيتيس
تبديل في صفوف ريال مدريد
79’خروج كريم بنزيما ودخول لوكاس فاسكيز بديلًا له
🔁 د.76 خروج @Benzema— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
نزول @Lucasvazquez91
ريال مدريد 0-2 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/Uiff7s5m2s
خيسي رودريجيز يضيف الثاني لريال بيتيس
بتصويبة من داخل المنطقة
78’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق جونيور فيربو ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة قابلها خيسي بتصويبة قوية سكنت الشباك
75' ⏱⚽️ GOAL! 👏 @JeseRodriguez10 following an assist from @JuniorFirpo03!!!!— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 19, 2019
⚪⚪ #RealMadridRealBetis 0-2 💚⚪️#RBBlive pic.twitter.com/zoXlntcxqp
تبديل في صفوف ريال بيتيس
تبديل في صفوف ريال مدريد
71’خروج فيدريكو فالفيردي ودخول إيسكو بدلًا منه
🔁 د.69 خروج @fedeevalverde— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
نزول @isco_alarcon
ريال مدريد 0-1 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/zY3Pqge31R
لورين مورون يسجل الأول لريال بيتيس
بتصويبة من داخل المنطقة
62’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أندرس جواردادو إلى داخل المنطقة قابلها مورون بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس كايلور نافاس
61' ⏱⚽️ GOAL! 👏 @loren taps in an assist from @AGuardado18!!!— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 19, 2019
⚪⚪ #RealMadridRealBetis 0-1 💚⚪️#RBBlive pic.twitter.com/66HsQ5uesu
45’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
ريال مدريد 0-0 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/zOJSsTMgpV
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
ريال مدريد 0-0 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/PZ7WGNxvN5
تشكيل ريال بيتيس
يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
باو لوبيز / عيسى ماندي / مارك باترا / زهير فضال / ويليام كارفاليو / فرانسيس جيريرو / ويلفريد كابتوم / أندرس جواردادو / جونيور فيربو / جيوفاني لو سيلسو / لورين مورون
Let's do it again! 🥁🎳💥#BetisDay #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/aexbJD6Noa— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 19, 2019
تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / ناتشو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما
📝 التشكيلة امام @RealBetis!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/lyYG19QsWM— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
يأتي فريق ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، خلف إسبانيول الذي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق هويسكا، وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في الليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 16 مباراة.
خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.