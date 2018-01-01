🏁 FP: @realmadrid 1-0 @RayoVallecano— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
⚽ @Benzema 13' #Emirates | #HalaMadrid pic.twitter.com/iTgBsbIkpz
تبديل أخير فى صفوف ريال مدريد
التبديل الثاني فى صفوف ريال مدريد
78' 🔁 | 1-0 | Nuevo cambio para el Real Madrid. Se retira @Benzema y entra @vini11Oficial. #HalaMadrid pic.twitter.com/PP66ZTLq2L— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة
75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم بهدف وحيد لريال مدريد
التبديل الثالث والأخير فى صفوف رايو فاليكانو
تبديل فى صفوف ريال مدريد
60' 🔁 | 1-0 | Cambio en las filas del Real Madrid. Sale @marcoasensio10 y entra @DaniCeballos46. #HalaMadrid pic.twitter.com/9yAt9Tw2NA— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
أووووووووووووووووه،،،،، هدف يلغي بداعي التسلل
بطاقة صفراء من نصيب بيبي
التبديل الأول فى صفوف رايو فاليكانو
هجمة خطيرة لريال مدريد
2⃣▶⏱ | 1-0 | ¡La segunda parte está en marcha!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
¡HASTA EL FINAL VAMOS REAL!
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/rhmwhoD1Zz#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/K1Y17ocbEO
⚡️Descanso. (1-0) #RealMadridRayo pic.twitter.com/vWQdICTyps— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
بطاقة صفراء من نصيب آلياندرو جالفيز
هجمة خطيرة لريال مدريد
أوووووووه،،،،ماذا أهدرت ياأسينسيو؟
جوووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لريال مدريد
كريم بنزيمة12’ تمريرة طولية من كريم بنزيمة من منتصف الميدان إلى أقصي الجهة اليمنى فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي إنطلق بها على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لكريم المنطلق لداخل يمين المنطقة لتلقاها كريم بتسديدة قوية على يمين الحارس ديميتريفسكي
13' | 1-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @Benzema!#FIFA19 | #HalaMadrid pic.twitter.com/j8z9iXoyL2— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
⚡️Comienza el #RealMadridRayo en el Santiago Bernabéu (0-0) #LaFranjaNuncaSeRinde pic.twitter.com/PqkA00VImo— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
تشكيل رايو فاليكو
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ستول ديميتريفسكي / تيتو تريجويرو / ألياندرو جالفيز / إميليانو فيلازكويز / أليكس مورينو / جياتيللي إيمبولا / سانتي كوميسانيا / آلفارو ميدران / لويس أدفينكولا / آدريان إمباريا / آلفارو جارسيا
⚡Once del Rayo en el #RealMadridRayo#LaFranjaNuncaSeRinde pic.twitter.com/yW60sXyOSo— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / سيرجي مورينو / عبدالله يا / بيبي / أليكس آليجرياا / خوزيه بوزو / ألبيرتو جارسيا / سيرخيو اكييمي
تشكيل ريال مدريد
يبدأ ريال مدريد بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / ماركوس يورنتي / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو
✅📋 ¡Once inicial contra el @RayoVallecano!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/kcWLIx8c37— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / فيدريكو فالفيردي / الفارو آودريوزولا / فينسيوس جونيور / ككيلور نافاس / داني سيبايوس / إيسكو / خيسوس فاييخو