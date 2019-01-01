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ريال مدريد × جيرونا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-01-24T21:46:09Z

58’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أليكس جارسيا

2019-01-24T21:45:32Z

57’ركنية نفذت عن طريق مودريتش مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-24T21:44:39Z

56’مارسيلو أرسل كرة عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-24T21:44:21Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال ريال مدريد متقدم بهدفين مقابل هدف

2019-01-24T21:43:54Z

54’كاسيميرو أرسل عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من دفاعات جيرونا إلى ركنية

2019-01-24T21:43:11Z

53’تمريرة بينية عن طريق بورخا جارسيا في اتجاه سيدو دومبيا المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم يحتسب تسلل

2019-01-24T21:41:38Z

52’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خوان بيدرو إلى داخل المنطقة استقبلها سيدو دومبيا برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-01-24T21:40:48Z

51’خطأ لصالج دوجلاس بعد تدخل من داني سيبايوس في منتصف الملعب 

2019-01-24T21:40:12Z

50’كريم بنزيما سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى  لها الحارس وحولها إلى ركنية

2019-01-24T21:38:52Z

49’بينية عن طريق داني سيبايوس في اتجاه لوكاس فاسكيز المنطلق في الجانب الأيسر، لكن حكم المباراة يحتسب تسلل

2019-01-24T21:35:44Z

48’خطأ لصالح داني سيبايوس بعد تدخل من بيدرو ألكالا في منتصف الميدان

2019-01-24T21:35:16Z

47’البداية مع الضيوف وكرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-01-24T21:35:09Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-24T21:18:18Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-01-24T21:17:19Z

45+1’كريم بنزيما سدد كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

سيرخيو راموس يتقدم بالنتيجة لريال مدريد

2019-01-24T21:13:24Z

من علامة الجزاء

45’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها سيرخيو راموس في منتصف المرمى سكنت الشباك بنجاح

 

يارباااااااااااااه، ركلة جزاء للميرينجي

2019-01-24T21:10:43Z

44’الحكم لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح جونيور بعد تدخل من المدافع مارك مونييسا داخل المنطقة 

2019-01-24T21:08:32Z

43’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جونيرو إلى داخل المنطقة وتدخل من دوجلاس لويز على لوكا مودريتش داخل المنطقة ومطالبات من لاعبي الميرينجي بركلة جزاء والحكم يقول لاشيء

2019-01-24T21:07:31Z

42’جونيرو أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى في اتجاه كريم بنزيما الذس إستقبل الكرة بالصدر وسددها من لمسو واحدة أمسك بها الحارس خوركا بنجاح

بطاقة صفراء

2019-01-24T21:06:38Z

41’خطأ لصالح فينيسيوس جونيوربعد تدخل من بيدرو ألكالا في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة وبطاقة صفراء

2019-01-24T21:06:11Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-24T21:05:14Z

39’أودريوزولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس خوركا

2019-01-24T21:03:03Z

38’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خوان بيدرو إلى داخل المنطقة استقبلها مارسيلو بالصدر في اتجاه الحارس تيبو كورتوا الذي أمسك بها بثبات

2019-01-24T21:02:53Z

37’اللعب يُستأنف الآن

2019-01-24T21:02:25Z

36’لوكاس فاسكيز سقط على الأرض بداعي الإصابة وحكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه

2019-01-24T21:01:57Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم

2019-01-24T21:01:03Z

34’جوناس راماليو أرسل عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بمارسيلو وتحولت إلى ركنية

2019-01-24T21:00:34Z

33’داني سيبايوس مرر كرة بينية في اتجاه جونيور المنطلق في الجانب الأيسر أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-24T20:59:44Z

32’عرضية عن طريق أودريوزولا من الجانب الأيمن سددها كريم بنزيما من لمسة واحدة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

2019-01-24T20:58:56Z

31’فينيسيوس جونيور سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-24T20:58:35Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-24T20:57:03Z

29’تمريرة بينية عن طريق أودريوزولا في اتجاه كريم بنزيمة المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:55:19Z

28’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-24T20:55:09Z

27’استئناف المباراة الآن

2019-01-24T20:54:28Z

26’دخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-01-24T20:53:55Z

25’سقوط الحارس خوركا إيرايزوز حارس مرمى جيرونا بداعي الإصابة

2019-01-24T20:51:59Z

24’تصويبة عن طريق أودريوزولا من داخل المنطقة في الجانب الأيمن تصدى لها الحارس خوركا إيرايزوز وأبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:50:56Z

23’ركنية نفذها لوكا مودريتش مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت جيرونا

2019-01-24T20:50:07Z

22’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-24T20:49:22Z

21’تصويبة عن طريق أنتوني لوزانو من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

لوكاس فاسكيز يعدل النتيجة لريال مدريد

2019-01-24T20:47:56Z

بعد عرضية أرضية عن طريق أودريوزولا

20’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق أودريوزولا ثم أرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة سددها لوكاس فاسكيز من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-01-24T20:47:14Z

19’خطأ لصالح أنتوني لوزانو بعد تدخل من كاسيميرو في منتصف الميدان

2019-01-24T20:46:22Z

18’خطأ لصالح داني سيبايوس بعد تدخل من أليكس جرانيل في منتصف الميدان 

2019-01-24T20:44:42Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو في اتجاه كريم بنزيما مرت من أمامه بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-24T20:43:41Z

16’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدنا بحثًا عن اختراق دفاعات جيرونا

2019-01-24T20:43:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لجيرونا بهدف دون رد

2019-01-24T20:42:26Z

13’لوكا مودريتش أرسل بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة كريم بنزيما أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-24T20:41:56Z

12’كريم بنزيما سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-24T20:41:03Z

11’مارسيلو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:40:39Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لجيرونا بهدف دون رد

2019-01-24T20:38:43Z

9’فينيسيوس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

أنتوني لوزانو يفتتح التسجل لجيرونا

2019-01-24T20:36:30Z

بتصويبة من داخل المنطقة

8’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أليكس جارسيا إلى داخل المنطقة سددها لوزانو من لمسة واحدة سكنت الشباك وسط غفلة من دفاعات الميرينجي

2019-01-24T20:36:08Z

7’ركنية نفذت عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:34:42Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-24T20:34:03Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-24T20:33:14Z

4’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:32:58Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-01-24T20:32:38Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وجيرونا بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الأن

2019-01-24T20:32:24Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-24T20:31:53Z

المباراة تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، والصافرة للحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مالينكو

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-01-24T20:30:21Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

خوركا إيرايزوز / جوناس راماليو / مارك مونييسا / بيدرو ألكالا / أليكس جارسيا / خوان بيدرو / أليكس جرانيل / بورخا جارسيا / دوجلاس لويز / أنتوني لوزانو / سيدو دومبيا

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-24T20:28:15Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / مارسيلو / سرخيو راموس / ألفارو أودريوزولا / ناتشو / داني سيبايوس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور

 

2019-01-24T20:26:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول.... حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وجيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كاس ملك إسبانيا 2018-19