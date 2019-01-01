سيرخيو راموس يتقدم بالنتيجة لريال مدريد
من علامة الجزاء
45’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها سيرخيو راموس في منتصف المرمى سكنت الشباك بنجاح
42' | 2-1 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @SergioRamos! ¡El capitán anota el penalti! #RMCopa pic.twitter.com/r2sZ7gG939— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 24, 2019
يارباااااااااااااه، ركلة جزاء للميرينجي
بطاقة صفراء
لوكاس فاسكيز يعدل النتيجة لريال مدريد
بعد عرضية أرضية عن طريق أودريوزولا20’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق أودريوزولا ثم أرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة سددها لوكاس فاسكيز من لمسة واحدة سكنت الشباك
أنتوني لوزانو يفتتح التسجل لجيرونا
بتصويبة من داخل المنطقة8’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أليكس جارسيا إلى داخل المنطقة سددها لوزانو من لمسة واحدة سكنت الشباك وسط غفلة من دفاعات الميرينجي
انطلاق المباراة الأن
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
خوركا إيرايزوز / جوناس راماليو / مارك مونييسا / بيدرو ألكالا / أليكس جارسيا / خوان بيدرو / أليكس جرانيل / بورخا جارسيا / دوجلاس لويز / أنتوني لوزانو / سيدو دومبيا
Aquest és l’onze inicial del Girona... 🔝😍🏆 #RealMadridGirona 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/yk7Dr855nG— Girona FC (@GironaFC) January 24, 2019
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / مارسيلو / سرخيو راموس / ألفارو أودريوزولا / ناتشو / داني سيبايوس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور
📝 Our starting XI tonight! #RMCopa pic.twitter.com/LspoOkSGpR— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 24, 2019