إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منتيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمه / ماركو أسينسيو
كانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد هويسكا الذي يتزيل جدول التريتب حاليًا، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وخسر مثلهم.
يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.