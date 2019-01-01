ريال مدريد وجلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من الملكي في بداية جولاته بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، والذي يعي جيداً صعوبة التأهل في ظل وجود كلٌا من باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس المجموعة.