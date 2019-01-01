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ريال مدريد وجلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، علي ملعب سانتياجو بيرنابيو

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التشكيل الرسمي لجلطة سراي

2019-11-06T19:09:15Z

يبدأ المدرب فاتح تريم بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

فرناندو موسليرا / ماريانو / كريستيان لوينداما / ماركاو / يوتو ناجاتومو / جيان سيري / ستيفين نزونزي / ماريو ليمينا / سفيان فيجولي / فلورين أندوني / ريان بابل 

البدلاء / أوكان كوسوك / عمير بيرم / ريان دونك / يونس بلهنده / سلجوق إينان / آدم بويوك / إيمري مور 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-11-06T19:04:48Z

يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافايل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد 

البدلاء / الفونس أريولا / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / إيسكو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش 

2019-11-06T01:33:50Z

على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من الملكي في بداية جولاته بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، والذي يعي جيداً صعوبة التأهل في ظل وجود كلٌا من باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس المجموعة.

2019-11-06T01:33:38Z

ولكن بعد الانتصار الآخير بات ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن كلوب بروج، و5 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.

2019-11-06T01:33:30Z

استطاع الملكي أن يفوز على جلطة سراي في تركيا بهدف دون رد، ليُجدد الأمال مرة آخرى في التأهل بعدما هُزم في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو.

2019-11-06T01:33:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد السانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.