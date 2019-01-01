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ريال مدريد × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد توتنهام في نصف نهائي كأس أودي 2019، والتي ستقام على ملعب أليانز آرينا

محدث
التعليقات()
Getty

2019-07-30T17:44:14Z

81’تصويبة قوية عن طريق تاكيفوا كوبو من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-30T17:43:17Z

80’عشر دقائق أخيرة على نهاية المباراة ومازال ريال مدريد في محاولات لإدراك هدف التعديل

2019-07-30T17:42:50Z

78’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-07-30T17:42:24Z

77’خطأ لصالح إيسكو بعد تدخل من لوكاس مورا

2019-07-30T17:41:19Z

76’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T17:35:22Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

2019-07-30T17:34:19Z

73’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة قابلها رودريجو جويس بتصويبة قوية سكنت الشباك، لكن كان هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-07-30T17:32:57Z

72’اوووووووووه.. هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل

2019-07-30T17:29:56Z

70’عرضية عن طريق رودريجو جويس من الجانب الأيمن غير منضبطة مرت بعيد وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-30T17:29:36Z

68’هدوء نسبي في أحداث المباراة وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام

2019-07-30T17:26:30Z

67’تمريرة بينية عن طريق لوكاس مورا في إتجاه ديلي آلي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-07-30T17:26:10Z

66’تصويبة قوية عن طريق موسى سيسوكو من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-30T17:24:06Z

65’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

 

2019-07-30T17:23:04Z

64’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام في وسط الميدان

2019-07-30T17:22:35Z

63’خطأ لصالح لوكاس مورا بعد تدخل من سيرخيو راموس في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-07-30T17:21:15Z

62’تصويبة قوية عن طريق سون هيونج مين من خارج المنطقة تصدى لها الحارس كايلور نافاس وحولها إلى ركنية

2019-07-30T17:19:57Z

61’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إدين هازارد لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس هوجو لوريس

2019-07-30T17:19:39Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال توتنهام متقدم بهدف دون رد

2019-07-30T17:19:10Z

58’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إدراك هدف التعديل

2019-07-30T17:18:36Z

57’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق سون هيونج مين تصدى لها الحارس ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-07-30T17:16:09Z

56’تصويبة عن طريق كريم بنزيما من داخل المنطقة إصطدمت بمدافعي السبيرز وتحولت خارج المنطقة لتصل أمام إدين هازارد الذي أرسلها عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T17:15:33Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

2019-07-30T17:08:25Z

52’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T17:07:58Z

51’خطأ لصالح لوكاس مورا بعد تدخل من توني كروس في منتصف الميدان

2019-07-30T17:07:39Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

2019-07-30T17:07:16Z

49’توني كروس نفذ الكرة الثابتة مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T17:05:33Z

48’خطأ لصالح إدين هازارد في الجانب الأيمن بالقرب من المنكقة بعد تدخل من داني روز

2019-07-30T17:04:56Z

47’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-07-30T17:03:27Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-07-30T16:46:07Z

44’خطأ لصالح داني روز بعد تدخل من كريم بنزيما في وسط ميدان توتنهام

2019-07-30T16:44:09Z

43’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق هاري كين إصضطدمت بقدم رافائيل فاران وتحولت إلى ركنية

2019-07-30T16:43:25Z

42’كرة ثابتة نفذها المتخصص توني كروس لداخل المنطقة على القائم الأول، تُبعد من دفاعات السبيرز

2019-07-30T16:43:01Z

41’خطأ لصالح رودريجو جويس بعد تدخل من سون هيونج مين في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-07-30T16:42:42Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للسبيرز بهدف دون رد

2019-07-30T16:41:59Z

39’تصويبة قوية من على حافة منطقة الجزاء عن طريق كريم بنزيما كانت قريبة من هز الشباك، لكن علت العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-30T16:40:11Z

38’هدأ ريتم المباراة نسبيًا في هذه الأوقات وتوتنهام الأكثر سيطرة على الكرة

2019-07-30T16:39:31Z

37’بينية عن طريق لوكاس فاسكيز من خارج المنطقة في إتجاه كريم بنزيما، افتكها داني روز بشكل رائع وأبعد الخطر عن مرمى فريقه

2019-07-30T16:38:33Z

36’هازارد سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصطدم بمدافعي السبيرز ثم تُبعد إلى خارج المنطقة

2019-07-30T16:37:18Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

2019-07-30T16:36:51Z

34’مارسيلو سدد كرة من داخل يسار المنطقة إصطدمت بدفاعات توتنهام وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-07-30T16:34:34Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان

2019-07-30T16:33:04Z

32’تمريرة بينية رائعة عن طريق إيريك لاميلا وضعت هاري كين منفردًا بالمرمى ثم إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها الحارس كايلور نافاس ببراعة

2019-07-30T16:32:26Z

31’يارباااااااااااااااااااااه، هاري كين كاد أن يضيف الثاني لتوتنهام

2019-07-30T16:32:06Z

30’نصف ساعة مرت من عمر اللقاء ومازال السبيرز متقدم بهدف دون رد

2019-07-30T16:31:16Z

29’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق رودريجو جويس ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات توتنهام

2019-07-30T16:30:34Z

28’دانييل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى تُبعد من خوان فويث خارج المنطقة

2019-07-30T16:27:51Z

27’تصويبة عن طريق لوكاس فاسكيز من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات السبيرز لتتحول إلى ركنية

2019-07-30T16:27:22Z

26’توني كروس نفذ الركنية مقوسة لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات توتنهام

2019-07-30T16:26:59Z

25’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بمدافعي توتنهام وتحولت إلى ركنية

هاري كين يفتتح التسجيل لتوتنهام

2019-07-30T16:24:54Z

بعد خطأ فادح من مارسيلو

24’الهدف جاء بعد تمريرة بينية خاطئة عن طريق مارسيلو وصلت إلى هاري كين على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة وسددها أرضية سكنت على يمين كايلور نافاس

2019-07-30T16:23:53Z

23’حوووووووووووووول... والهدف الأول للسبيرز عن طريق هاري كين
Getty Images

2019-07-30T16:23:11Z

22’لاعبي السبيرز يتبادلون التمريرات في وسط الميدان

2019-07-30T16:22:44Z

21’تصويبة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق ندومبيلي تصدى لها كايلور نافاس ببراعة وأبعدت إلى ركنية

2019-07-30T16:21:52Z

20’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز قابلها هاري كين بتصويبة  قوية تصدى لها كايلور نافاس ووصلت أمام إيريك لاميلا الذي سددها قوية إصطدمت بدفاعات الميرينجي ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-07-30T16:19:45Z

19’اوووووووووووووووه.. توتنهام كاد أن يسجل أول الأهداف

2019-07-30T16:17:57Z

18’انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق إدين هازارد ثم حاول اختراق الدفاعات، لكن خوان فويث تدخل وأبعد الخطورة عن مرمى فريقه

2019-07-30T16:17:29Z

17’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس بابلو جازانيجا

2019-07-30T16:16:26Z

16’كرة بينية عن طريق مارسيلو في إتجاه دوريجو جويس المنطلق ناحية منطقة الجزاء، تُبعد من أمامه من دفاعت السبيرز

2019-07-30T16:16:10Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:15:22Z

14’انحصار للعب في وسط الميدان وحتى الآن لايوجد خطورة حقيقية تُذكر على مرمى الفريقين

2019-07-30T16:13:29Z

13’خطأ لصالح ندومبيلي بعد تدخل من لوكاس فاكسيز في وسط الميدان

2019-07-30T16:13:10Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيمن بأقدام خوان فويث أبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-07-30T16:12:17Z

11’هاري كين سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وتحولت إلى منتصف الميدان

2019-07-30T16:10:02Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:08:49Z

8’انحصار للعب في منتصف الميدان وريال مدريد الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء

2019-07-30T16:07:20Z

7’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T16:06:40Z

6’لاعبي توتنهام يواصلون الضغط المتقدم على دفاعات ريال مدريد في محاولة لخطف الكرة والوصول لمرمى كايلور نافاس

2019-07-30T16:06:20Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:04:18Z

4’ضغط رائع من كريم بنزيما على بابلو جانازانيجا كاد أن يفتك الكرة، لكن أبعدت ببراعة من الحارس إلى منتصف الميدان

2019-07-30T16:03:45Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-07-30T16:03:09Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وتوتنهام بالزي الأزرق على اليسار

2019-07-30T16:03:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

تشكيل توتنهام

2019-07-30T15:50:36Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 4/2/3/1

بابلو جازانيجا / خوان فويث / توبي آلديرفايريلد / يان فيرتونجن / داني روز / هاري وينكس / تانجي ندومبيلي / إيريك لاميلا / كريستيان إريكسن / سون هيونج مين / هاري كين

 

تنشكيل ريال مدريد

2019-07-30T15:48:37Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كايلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / رودريجو جويس / إدين هازارد / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما

 

2019-07-30T15:47:01Z

استهل توتنهام مشواره في بطولة الكأس الدولية بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار ليلاقي الفائز من بايرن ميونخ وفنربخشة في نهائي بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.

2019-07-30T15:46:51Z

تلقى الميرينجي خسارة كبيرة على يد فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وخاض الملكي قبل لقاء الأتلتي مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.

2019-07-30T15:46:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب أليانز آرينا مباراة تجمع بين ريال مدريد وتوتنهام، في بطولة كأس أودي الودية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.