90" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدل ضائع
مباشركلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة نهائي السوبر الإسباني 2023
ملخص
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أخر تبديلات برشلونة
89" دخول أنسو فاتي وخروج جافي
ودخول سيرجي روبيرتو وخروج بيدري
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تبديل ثنائي لبرشلونة
87" دخول إيريك جارسيا وفرانك كيسي وخروج رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج
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83" بطاقة صفراء من نصيب فيديريكو فالفيردي
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80" تسديدة قوية عن طريق رودريجو لكن تصدى لها تير شتيجن وابعدها بنجاح
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التبديل الأول لبرشلونة
دخول رافينيا وخروج عثمان ديمبيلي
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والنتيجة أصبحت تقدم برشلونة على حساب ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لاشئ
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74" تسديدة أرضية قوية عن طريق ماركو أسينسيو أمسكها الحارس تير شتيجن بثبات
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تبديل ثنائي
72" دخول ناتشو وماركو أسينسيو وخروج توني كروس وداني كارباخال
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71" تسديدة قوية من توني كروس من على حدود المنطقة أمسكها شتيجين بثبات
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جووووووووووووووووووووون برشلونة الثالث عن طريق بيدري
69" مرتدة سريعة لبرشلونة وتمريرة تصل لجافي على الجهة اليسرى ليمررها على القائم البعيد امام بيدري الذي سددها فى المرمى بنجاح
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68" بطاقة صفراء من نصيب رونالد أراوخو بعد تدخل قوي على قد فينيسيوس جونيور
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تبديل ثاني ريال مدريد بخروج مودريتش ونزول سيبايوس
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60" تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى وسط الميدان
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أووووووه، كورتوا يتالق من جديد
54" كورتوا يتألق من جديد ويتصدى لتسديدة قوية من ليفاندوفيسكي
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أوووووووووووووه، هدف ثالث ضائع لبرشلونة
50" مرتدة سريعة لبرشلونة وتمريرة رائعة تضع ديمبيلي منفردا بالمرمى ثم سددها بقوة وتصدى لها كورتوا ببراعة
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48" بطاقة صفراء من نصيب كريستنسن بعد تدخله ضد رودريجو
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تبديل أول لريال مدريد
46" بخروج كامافينجا ونزول رودريجو
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46" بداية الشوط الثاني
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45+1" نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد
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جووووووووووووووووووووووون برشلونة الثاني عن طريق ليفاندوفيسكي
45" ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من جافي من الجهة اليسرى لتصل أمام البولندي المتمركز داخل المنطقة ليسددها على يسار كورتوا
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40، محاولات من لاعبي ريال مدريد في هذه الاثناء من اجل تسجيل التعادل قبل نهاية الشوط الأول
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35" سيطرة من لاعبي برشلونة وضغط قوى على دفاعات الميرنجي
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جووووووووووووووووووووووووووون أول برشلونة عن طريق جافي
33، جافي يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفيسكي داخل يسار المنطقة ليتلقاها جابي ويسددها بقوة على يسار المرمى
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32" بطاقة صفراء من نصيب ميندي بعد تدخله على ديمبلي
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي مسيطرا على أحداث المباراة
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28" خطأ لصالح ريال مدريد في وسط الميدان من جهة اليسار ضد سيرخيو بوسكيتس
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25" تمريرة خطيرة فى إتجاه بنزيمة ولكن الحكم يرفع راية التسلل
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أووووووه رأسية بنزيمة تمر بجوار القائم
17" عرضية من الجهة اليسرى يرتقي لها بنزيمة ويسددها برأسية تمر بجوار القائم
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أوووووووووووووه أول تهديد من برشلونة
13" تسديدة قوية من ليفاندوفيسكس من على حدود المنطقة تصدى لها كورتوا ببراعة ثم تصطدم فى القائم الأيمن وتمر بسلام على مرمى ريال مدريد
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10" مرور 10 دقائق من المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم
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8" تمريرة طولية من بيدري فى إتجاه المتقدم رونالد أراوخو لكنها مرت من أمامه لتتحول إلى ضربة مرمى
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5" خطأ فى وسط الميدان بعد تدخل قوي من توني كروس على بوسكيتس
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3" بداية هادئة من كلا الفريقين وإنحصار الكرة فى وسط الميدان
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد
يبدأ برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي
سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي
عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفيسكي - بيدري
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تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
تيبوه كورتوا
داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجير - فيرلاند ميندي
توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا
فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بالممكلة العربية السعودية.
ريال مدريد وصل إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها برشلونة ريال بيتيس في طريقه إلى النهائي.